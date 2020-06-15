«Один из насущных моментов в документе — это закрепление в законе индексации пенсий, которые получают и будут получать миллионы российских граждан», — подчеркнул житель сельского поселения Бейни Джейрахского района Ингушетии Ахмед Келигов.

Проведенный опрос показал, что большинство россиян поддерживают поправки, касающиеся пенсионной системы. 67% назвали их важными и лишь 6% отметили создание Госсовета.

Так, ещё одной важной социальной поправкой в Конституцию станет закрепление ежегодной индексации пенсий. Изменения внесут в статью 75-ю. В ней говорится, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Сохранение последнего пункта очень важно.

Принцип солидарности поколений заключается в том, что страховые пенсионные взносы с каждого работающего сейчас россиянина идут на выплаты нынешним пенсионерам. Когда сегодняшнее поколение выйдет на заслуженный отдых, то пенсии они будут получать за счет страховых взносов молодых граждан.

«Очень много было попыток уйти от принципа солидарности в пенсионном обеспечении. Разные были предложения, но если это зафиксировано в Конституции, то все, солидарная остается. Это очень важно», — отметила юрист Наталья Агапова.

Также она подчеркнула, что упоминание в Конституции ежегодной индексации пенсий — одна из главных гарантий государства, которая очень важна для граждан. Она пояснила, что некоторые работники агропромышленного комплекса получают очень небольшие пенсионные выплаты. Власти выделяют дополнительные средства, чтобы довести их до уровня минимального размера оплаты труда.

«Доярка отработала много лет, а у нее пенсии 9-12 тысяч рублей. Индексировать пенсии в такой ситуации необходимо. Поэтому, если в Конституции это прописано, то за это нужно голосовать. Это действительно гарантия. Потому что правительство наше в прошлом позволяло себе не проводить индексацию, задерживать ее», — напомнила она.

Остальные социальные выплаты, согласно поправке, будут проводиться ежегодно с учетом уровня инфляции.

Глава государства в первом после пандемии интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» напомнил, что в Конституции говорится о «необходимости нормального функционирования пенсионной системы», но «нигде не сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться».

«Ну и почему? Понятно, возможности не было даже этого делать. И хотя закон был, но другой закон всегда позволял корректировать предыдущий о необходимости индексации», — отметил Путин.

Если же индексация пенсий будет прописана в Конституции, «никакое правительство в будущем уже не сможет не индексировать».