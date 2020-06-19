Вместе с тем «Коммерсантъ» процитировал пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова касательно этой информации: «Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) обсуждается, однако никаких решений еще не принималось. Такое предложение высказывалось в рамках обмена мнениями с экспертами».

Добавим, что несколько источников «Форбса» заявили, что все партийные фракции в Госдуме РФ считают необходимым в сегодняшний экономический кризис повысить НДФЛ для богатых. Вариантов, как можно это сделать, более десяти. Один из возможных — повышение ставки НДФЛ для богатых россиян с 13% до 15% с годовым доходом 2-3 млн рублей. Это соответствует ежемесячному заработку в размере 160-250 тыс. рублей.

Тем не менее, противники этой идеи по-прежнему сильны (прежде всего — убедительными аргументами) и не собираются сдаваться. Один из их аргументов — то, что богатые начнут уводить свои капиталы за рубеж.