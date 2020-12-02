В своём совместном заявлении организации подчеркивают, что уничтожение журналистики во многих регионах планеты представляет собой растущую угрозу.

В связи с этим были поставлены три ключевые цели на ближайшее время: всесторонняя поддержка независимых СМИ; обмен знаниями между журналистами о методах поддержания устойчивости СМИ и обновление бизнес-моделей; повышение осведомленности о наступившем кризисе и принятие всевозможных мер по исправлению положения.