Быть или не быть?
Эксперты обеспокоены судьбой журналистики
ЮНЕСКО и Всемирная информационно-издательская ассоциация (WAN-IFRA) считают, что в уничтожении журналистики из-за пандемии достигнута критическая точка, призвав объединить все усилия для решения проблемы мирового масштаба.
В своём совместном заявлении организации подчеркивают, что уничтожение журналистики во многих регионах планеты представляет собой растущую угрозу.
В связи с этим были поставлены три ключевые цели на ближайшее время: всесторонняя поддержка независимых СМИ; обмен знаниями между журналистами о методах поддержания устойчивости СМИ и обновление бизнес-моделей; повышение осведомленности о наступившем кризисе и принятие всевозможных мер по исправлению положения.