Основополагающими поправками они считают впервые закрепленный в Конституции социальный блок. Это установление гарантии МРОТ не менее величины прожиточного минимума, гарантия индексации пенсий не реже одного раза в год, введение ежегодной индексации социальных выплат и многие другие. Эти нормы раньше были закреплены подзаконными актами, теперь они чётко записаны в Основной Закон, и это очень важно.

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ Андрей Клишас так ответил на вопрос «Известий», как закрепление социального блока поправок в Основном Законе реально поможет населению:

«Российские власти уже действуют в логике социальных поправок. Граждане должны ощущать поддержку государства даже в самых непростых ситуациях, мы это четко видим на примере происходящих сейчас событий.

Конституционализация социального блока поправок позволит обеспечить максимальную степень стабильности предоставляемых гарантий. Это означает, что государство ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от взятых на себя обязательств. Безусловно, все гарантии, предложенные президентом, можно было бы закрепить и на уровне федерального законодательства. Однако в условиях периодически возникающих вызовов нельзя допустить, чтобы в будущем такие гарантии могли бы быть пересмотрены в сторону ухудшения.

Существующий общественный запрос, который во многом положен в основу проведения социальной политики России, указывает на формирование потребности в создании всех необходимых условий, позволяющих обеспечить максимальный объем возможностей для человека. Это позволит не только создать условия для повышения уровня жизни и благосостояния российских граждан, но и, вне всяких сомнений, будет способствовать росту взаимного доверия и солидарности общества и государства».

Глава аграрного комитета Тюменской областной думы Владимир Ковин прокомментировал поправки в Конституцию РФ: «В этом документе отражено все — наше прошлое, настоящее и будущее».

Поправки в Конституцию касаются многих сфер жизнедеятельности: семейные ценности, вопросы детства, воспитание патриотизма, устои нравственности и т. д.

«Для меня открытием стал социальный блок, — признался парламентарий. — Меня радуют социальные гарантии, которые для нас, россиян, будут конституционно закреплены. Предлагаемый проект Конституции устанавливает, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, станет обязательной индексация пенсий, социальных выплат, различных пособий».

В частности, речь идет о поправках, касающихся прав граждан на социальные гарантии. Например, ст. 75.

«6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

«7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации пройдет 1 июля текущего года.