«Полигон ТКО в Сунженском муниципальном районе не закрыт, и не был закрыт на прием и размещение отходов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что полигон был построен за счет собственных средств «Экосистемы» в рамках инвестиционного проекта, бюджетные средства для его возведения не привлекались.

На территории республики действует региональный оператор по обращению с ТКО. На текущий момент под его контролем 80% транспортировки, обработки и размещения твердых коммунальных отходов.

По информации компании, в Карабулаке согласно территориальной схеме отсутствуют около 200 мест накопления отходов. График вывоза мусора в упомянутом городе с мест накопления отходов — с контейнерных площадок — осуществляется два раза в сутки.

График вывоза по линиям от физических лиц осуществляется в понедельник и четверг с 20:00 до 9:00. Он региональным оператором соблюдается, никаких жалоб от физических и юридических лиц не поступало ни в ООО «Экосистема», ни в надзорные инстанции.

«Идет непонятный саботаж по отношению к региональному оператору, на который мы будем вынуждены отреагировать через республиканскую прокуратору», — заявили в компании.

При этом там напомнили, что в соответствии с законодательством администрации муниципалитета обязаны определить, обустроить и содержать места накопления отходов.

Региональный оператор призывает мэрию Карабулака не нарушать схему движения потоков отходов, определить обустроить и содержать места накопления отходов согласно территориальной схеме, обеспечить условия горожанам для сбора ТКО, места накопления мусора.

Ранее руководитель администрации Карабулака раскритиковал работу «Экосистемы» по вывозу мусора в городе.

Как отмечал исполняющий обязанности главы Карабулака Магомед-Башир Осканов, переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов свидетельствуют о нарушении компанией взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

По его словам, ранее региональный оператор отказался запускать грузовики с мусором из города на территорию своего полигона.

Как сообщало на своей странице в инстаграме Минприроды Ингушетии, в результате рейдовых мероприятий государственные инспекторы выявили факты переполнения мусорных контейнеров и загрязнения площадок в Карабулаке.

В связи с этим региональный оператор будет привлечен к административной ответственности.

Основной причиной несвоевременности вывоза отходов в Минприроды назвали отсутствие у действующего регионального оператора техники в достаточном количестве. Это мешает оказывать качественно услуги по сбору и транспортировке мусора на всей территории республики.

При этом представитель министерства напомнил, что в октябре 2019 года приказом Минприроды Ингушетии ООО «Экосистема» лишено статуса регионального оператора, в арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения.

После расторжения соглашения планируется разбить республику на три зоны и отобрать по одному региональному оператору на каждый участок. Лишение статуса регионального оператора не приведёт к приостановлению оказания услуги по сбору и транспортировке отходов, поскольку ООО «Экосистема» обязано продолжать работу до отбора в установленном порядке нового регионального оператора.