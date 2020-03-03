Проведение работ в охранных зонах — обрезки сучьев и вырубки, угрожающих падением деревьев — важное условие подготовки к безаварийному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Неконтролируемый рост зеленых насаждений затрудняет доступ к энергообъектам, препятствуя их обслуживанию, и может стать причиной технологических нарушений.

Министерство природных ресурсов и экологии республики будет оказывать энергетикам консультативную помощь. Специалисты расскажут, как и когда проводить обрезку деревьев, не подвергая их опасности, о каких ограничениях следует помнить. Первый опыт прошел успешно. Руководитель Назрановского лесничества Ахмед Дзауров сегодня принял участие в расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи в городе Назрани.

«Глубокая обрезка зеленых насаждений без учета биологических и видовых особенностей крайне негативно влияет на их жизнеспособность, а значит и на качество нашей с вами жизни. Не зная тонкостей практики, можно в одночасье погубить набиравшее десятилетиями силу и красоту дерево. Именно поэтому считаем инициативу энергетиков замечательной и с радостью ее поддержим», — отметил Ахмед Дзауров.

«При сильном ветре или налипании тяжелого мокрого снега ветки обламываются и падают на провода. В итоге мы получаем замыкание с отключением или обрывы линий. Кроме того, разросшиеся кроны, касаясь голых проводов, могут стать проводниками электрического тока — высока вероятность поражения человека или сильного пожара, — сказал заместитель главного инженера филиала «Ингушэнерго» Ислам Осканов. — Конечно, в приоритете компании «Россети Северный Кавказ» — надежное электроснабжение и безопасность потребителей. При этом мы не хотим нанести ущерб зеленому фонду и эстетике улиц. Каждое дерево, его здоровье и долговечность, ценно для нас. Важно, что экологи также оценили необходимость и актуальность своего участия в этой работе».