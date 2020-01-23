О деятельности общества и его дальнейших планах в республике рассказал в своем интервью газете «Ингушетия» Магомед Батыров.

— В марте 2018 года вы возглавили региональное отделение Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл». Расскажите о целях и задачах этой организации, на какие перспективы может рассчитывать регион в связи с ее деятельностью на территории республики?

— Начнем с истории создания Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл». Эта российская общественная организация была создана в 2017 году к столетнему юбилею Октябрьской революции. То есть периода, когда в России кардинально поменялся вектор развития. Более того, сменился политический строй государства: была уничтожена веками правившая Россией монархия, и к власти пришел пролетариат. Какие последствия имела страна после их руководства, мы уже имеем представление.

Советская власть перечеркнула все то хорошее, что было в имперской России, и эту историческую несправедливость надо как-то исправлять. «Двуглавый орел» объединяет сторонников реабилитации русской монархии, называющих себя «православными имперцами».

Главная задача общества сформулирована в манифесте «Двуглавого орла» — это «очистить нашу историю от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации, доносить ее объединяющий, созидающий смысл». Члены общества намерены «решительно и бескомпромиссно выступать против любых попыток дестабилизации обстановки в России, красного и либерального реванша, свержения законной власти в нашей стране». Это тоже прописано в нашем манифесте.

— У вас есть какие-то политические задачи? Вы рассматриваете в дальнейшем перспективу занять определенные позиции во власти?

— Мы не являемся политической партией и к власти не стремимся. Но мы хотим быть опорой и поддержкой действующей власти, чтобы не допустить повторения в стране 1917 года. Мы в основном занимаемся общественной, просветительской, профилактической работой. Встречаемся с молодежью, рассказываем об истории Российской империи, о месте, которое занимала в ней Ингушетия. О знаменитой Дикой дивизии и о наших доблестных предках, защищавших Россию и участвовавших практически во всех ее войнах. За такую просветительскую деятельность мы даже получили благодарность от местного колледжа.

— Кто возглавляет общество «Двуглавый орел»? Сколько у него представительств в регионах?

— Председателем общества является российский предприниматель, председатель совета директоров Группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Его заместители — российский историк, генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников и князь Александр Трубецкой. Как видите, это весьма солидные и уважаемые люди.

«Двуглавый орел» имеет отделения более чем в 70 субъектах. У нас проходят встречи, собрания, конференции. В ноябре 2017 года прошло первое всероссийское собрание общества «Двуглавый орел». В нем приняли участие около 200 делегатов от 39 региональных отделений организации.

— Есть у организации какая-то объединяющая идея, общие лозунги, которые могут сплотить в ней представителей разных национальностей, вероисповедания?

— Служение земному Отечеству — вот эти главные слова, которые объединяли все народы имперской России и должны объединять нас сегодня. Поэтому решили, что такая общественная организация обязательно должна быть представлена и в нашем регионе. Посмотрите, сколько ингушей служило в царской армии. Сколько у нас было офицеров с высокими чинами и наградами. У нас больше всех полных георгиевских кавалеров, учитывая малочисленность нашего народа.

В манифесте «Двуглавого орла» есть и такая справедливая мысль, что «крушение России как единого государства неминуемо приведёт к порабощению и гибели все народы, её населяющие». Этот пункт особенно актуален для таких маленьких народов, как ингушский. Нам понятны такие мысли, и мы их поддерживаем. На конференции общества обсуждалась тема народосбережения, настоящее и будущее России. Руководство страны серьезно озадачено тем, что в стране высокая смертность населения, количество жителей уменьшается. Если при Николае Втором было 165 млн, то сейчас где-то 90 млн человек.

— А в Ингушетии власти поддерживают вас?

— У нас был ряд встреч с руководством региона. Недавно были на приеме у председателя правительства Константина Сурикова. Нашли у него понимание и готовность помочь в решении некоторых вопросов. Наша организация также тесно сотрудничает с Общественной палатой. Я сам член палаты трех созывов, давно и много занимаюсь общественной работой и понимаю, что любую работу можно эффективно делать, если власть поддерживает тебя. У нас пока с этим проблем не было.

Мы обратились с просьбой выделить нашей организации земельный участок в 1000 га в селении Вежарий, на границе Моздокского района и Ставропольского края. Будем вносить свой вклад в развитие сельского хозяйства республики.

Региональный «Двуглавый орел» является учредителем АО «Монарх», который будет заниматься такими направлениями в агропромышленном комплексе, как растениеводство и животноводство. В рамках многолетней программы возвращения русскоязычного населения в Ингушетию, хотим пригласить на работу в хозяйство опытных животноводов, агрономов и других работников сельского хозяйства, наших бывших земляков. Откроем цех, который будет производить продукцию, имеющую спрос в регионе.

— А как вы намерены решать вопрос финансирования ваших проектов? Они ведь требуют вложений.

— Экономическими вопросами у нас занимается Халид Леймоев. Вместе с ним мы продумали весь механизм реализации наших экономических проектов. «Двуглавый орел» — влиятельная организация, в ней состоят чиновники, бизнесмены. Письмо с просьбой о выделении нам земли направлено в Минсельхоз. Они свои возможности уже обозначили и отправят его в Минимущество.

В феврале или в начале марта 2020 года состоится третья конференция «Двуглавого орла». Туда съезжаются со всего мира директора холдингов и концернов. Как только мы получим акт об отводе земли под наше АО «Монарх», мы попросим помощи у них. Они вот и будут спонсировать регионы. Предварительные переговоры у нас с ними уже были на одной из встреч общества. Нам предложили представить план работ и указать, на что пойдут эти средства.