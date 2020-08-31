Благотворительность

Благотворительность

Движение «Матери России» благодарственными письмами отметило благотворительную деятельность научного института

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С каждым днём благотворительная деятельность приобретает всё большую актуальность. Этому способствуют разные факторы: кто-то искренне желает помогать людям, кто-то считает это модным, кто-то находит это интересным занятием, кто-то занимается благотворительностью, чтобы заслужить бонусы. Но, так или иначе, помощь людям оказывается. Естественно, что она оказалась востребованной в разгар пандемии.

Казалось бы, режим самоизоляции, всемирный карантин, запуганность и растерянность людей, кризис, снижение доходов населения — какая уж здесь благотворительность? Но, как ни странно, она оказалась на пике своей популярности в столь тяжёлые времена.

Не остались в стороне и сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Ими были организованы и проведены несколько благотворительных акций, во главе с директором института Ниной Барахоевой, за что Всероссийское общественное движение «Матери России» благодарственными письмами отметило их благотворительную деятельность.

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