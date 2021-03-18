Два года назад приказом директора Росгвардии № 68 от 19 марта 2019 года боец ингушского ОМОНа, кавалер ордена Мужества, сержант полиции Заурбек Плиев был посмертно навечно внесен в списки отряда.

Напомним, предысторию трагедии. 12 января 2019 года около 18:00 на федеральной автодороге «Кавказ» неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине «Лада Гранта», обстреляли автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский.

Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия. Пассажиров автомашины, получивших ранения, госпитализировали. Одним из них и был Заурбек Плиев. В реанимации Ингушской республиканской клинической больницы, не приходя в сознание от полученных ран, он скончался. Это событие стало настоящим ударом не только для родственников Заурбека, но и его друзей, коллег.

Бойца ОМОН Росгвардии Ингушетии на следующий день похоронили на родовом кладбище в сельском поселении Плиево. В траурном мероприятии приняли участие сотни людей, в том числе руководство местного МВД, сослуживцы, жители республики.

«С Зауром я познакомился в 2012 году, когда он устроился на работу в правоохранительные органы, — делится воспоминаниями с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший лейтенант спецподразделения «Гром» Алисхан Мержоев. — Не могу сказать, что первое же впечатление о нем было ярким. Однако очень скоро мы с ним стали лучшими друзьями, а в последующем я с полной уверенностью называл его своим братом. На службе и в жизни я ощущал в нем по-настоящему близкого человека, готового поддержать в любое время и пожертвовать своей жизнью ради товарищей. В наше время таких людей очень мало, и поэтому эта потеря стала для меня невосполнимой.

Несмотря на свой молодой возраст, он сумел завоевать авторитет среди коллег и друзей. Лично для меня Заур всегда был примером мужества, мудрости и воспитанности, и поэтому я часто обращался к нему за советом в различных ситуациях. Он также отличался добродушием и чувством юмора, был душой компании, никогда не искал в людях недостатков, поэтому его и окружало большое количество друзей, которые любили и безгранично ценили его.

Воспитывая сына, я пытаюсь взрастить в нем человеческие качества моего друга Заура, чтобы он вырос таким же достойным сыном своего народа. Он достоин того, чтобы его всегда помнили, ставили в пример! Дала гешт долд хьох новкъост, ясмален чухь Дала ше в1ашаг1тохалда вай!»

Эти слова, произнесенные другом Заура Плиева и бывшим коллегой с предыдущего места службы, очень ярко его характеризуют. Сложно быть хорошим всегда и везде. Но, судя по отзывам людей, которые знали Заура, у него это получалось. И именно поэтому злополучная суббота, 12 января 2019 года, стала по-настоящему трагичной датой для Управления Росгвардии по Республике Ингушетия. В этот день ингушский ОМОН потерял друга, коллегу, перспективного сотрудника и очень хорошего человека, который до своей последней минуты оправдывал каждое хорошее слово, когда-либо сказанное о нем.

«Заур был отличным человеком, в первую очередь братом, а потом уже другом, товарищем, с которым мы были знакомы с самого детства, жили в одном районе в Нальчике, играли вместе в футбол, хулиганили, — добавил друг детства Заурбека из Кабардино-Балкарии Валерий Дзамихов. — Могу сказать с уверенностью, что никогда — ни со стороны друзей, ни со стороны соседей, родственников — плохого о нем ничего не слышал, о нем были только лестные, хорошие слова.

Помню, что я искренне радовался за него, когда он переезжал в Ингушетию, чтобы устроиться на работу. Но, с другой стороны, я понимал, что видеться с ним будем реже. Однако, несмотря на рабочий график, Заур использовал любую возможность, чтобы приехать в Нальчик. Он навсегда останется для меня братом и лучшим другом».

«Я очень хорошо помню день, когда Заурбек пришел в наши ряды, — рассказывает коллега по отряду Магомед. — Каким он нам всем показался в первый день, таким он и оказался в последующем — воспитанным, опрятным и мужественным. И особенно в этом списке я бы хотел отметить мужество. Даже в тот злосчастный момент, когда Заур получил ранения, он больше переживал за людей, которые были с ним, и за должностное лицо, которое он охранял — вот что значит настоящий ингушский дух бойца ОМОН».

Государство по достоинству оценило подвиг Заурбека: за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, старший сержант полиции Плиев Заурбек посмертно был награжден орденом Мужества.

Честный и мужественный Заур навсегда останется в сердцах тех, кто смог узнать его хотя бы немного, а коллеги из Росгвардии и других мест службы, где Заурбек был частью коллектива, будут помнить его поступок и ставить в пример молодому поколению сотрудников.

Напомним, что в день, когда произошла трагедия, Заур выполнял служебные обязанности по обеспечению безопасности лица, которое также, по долгу службы, подлежало государственной защите. Заур, а также защищаемое лицо и коллеги из взаимодействующих органов передвигались по ингушскому участку федеральной трассы, когда группа лиц совершила вооруженное нападение на них, после чего скрылась в неизвестном направлении. Проявив личное мужество, старший сержант полиции Заурбек Плиев не допустил гибели охраняемого лица, при этом сам получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.