Фотофакт

Думаете проймет?

0
Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в числе регионов-аутсайдеров по доступности бензина на среднемесячную зарплату
Семь медалей завоевали ингушские классики на первенстве Москвы среди юниоров
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек
Одно «золото» и три «бронзы» завоевали ингушские дзюдоисты на всероссийских соревнованиях
Ингушские гимнасты в числе победителей и призеров открытого первенства Кабардино-Балкарии
В Ингушетии права журналистов в 2020 году нарушались только один раз
В Ингушетии 20 пациентов с Covid-19 находятся в отделении реанимации
Единороссы помогли отремонтировать дорогу в сельском поселении Ингушетии
В Ингушетии после отравления детей угарным газом возбуждено уголовное дело
Строительство спорткомплекса в городе Сунжа Ингушетии может быть начато раньше запланированного срока
К 30-летию Ингушетии в городе Сунже планируется открыть краеведческий музей

Главное

Яндекс.Метрика

 