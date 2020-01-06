Тема лихачества — избитая, но когда ежедневно сталкиваешься с этим, все-таки еще и еще раз хочется напомнить некоторым водителям: гонки на автомобиле — не компьютерная игра, здесь у вас нет запасных жизней. Одно смертельное ДТП и все.

Честно говоря, не стал бы время тратить на эту заметку, но то, что сделал несколько дней назад один водитель, меня немного шокировало. Это была «девятка», за рулем был человек лет 35. То есть, совсем не юнец, который решил полихачить. Он выскочил из переулка на главную дорогу, игнорируя всех и вся. Ладно, куда бы ни шло — это его жизнь, но в машине были дети. Двое впереди, на пассажирском сидении, мальчики где-то 3 и 5 лет, еще 5 девчонок и мальчишек на заднем сиденье (если не ошибаюсь, все было быстро).

Когда я затормозил, бросив машину влево (с риском, вдруг врежется тот, кто едет по встречной полосе), эти самые мальчики восторженно подпрыгивали. То есть, отец (если он таковым является, конечно) устроил «веселье», подвергая их смертельной опасности.

Уж извините за резкость, но хочется спросить такого «отца»: ты на всю голову отмороженный или эти дети тебе были не нужны, но все равно появились на свет? Почему ты на меня или другого водителя, который оказался на твоем пути, хочешь навесить смерть невинных ребятишек?

Этот человек не просто самоубийца, он поставил под угрозу еще семь человек, как минимум. Семь маленьких людей, которые и жизни то, как таковой, не видели!

Вряд ли на подобных «водителей» подействуют мои слова, но хотя бы прислушайтесь к духовным лицам.

Они говорят (опубликовано на сайте Islam. ru): «В Исламе запрещено убийство, как другого человека, так и самого себя. Самоубийство, равно как и убийство других людей, в корне противоречит Исламу. Кто бы ни совершил самоубийство, он рассматривается Шариатом, вечно пребывающим в огне. Всевышний создал человека для поклонения Ему и для жизни. Человек лишает себя жизни, что является проявлением возмущения против Всевышнего Творца, давшего ему жизнь. И в соответствии с этой важной целью Шариата, Ислам обязал государства устанавливать законы и порядки, обеспечивающие защиту личности, спокойствие, целостность и безопасность людей. И обязанность каждого мусульманина — придерживаться этих законов, потому что они реализуют цели защиты человечества.

К подобным жизненно важным законам относятся правила дорожного движения, признанные и принятые во всем мире. Соблюдение этих правил стало необходимостью, продиктованной здравым смыслом, Шариатом и обществом. Из этих правил можно извлечь пользу для общества.

Они необходимы. Ведь в реальности их нарушение, в большинстве случаев, ведет к трагедии в виде серьезных травм или даже к смерти. Люди думают, что на это и подобное этому нет указания в Шариате, но они ошибаются. Исламский Шариат призывает сохранять жизни людей, их имущество и т. п. Несоблюдение расстояния между собственной и впереди идущей машиной очень часто приводит к несчастным случаям, по причине которых происходят гибель людей и порча имущества, но Шариат такое не приемлет. Шариат не дозволяет и отвергает это. Поэтому необходимо соблюдать правила и условия дорожного движения».

Упрекни кого-нибудь из нас, что он не ведет себя, как мусульманин, будет великое возмущение. Только слова — это не дела. Если хочешь жить в нормальной республике и стране: просто не мусори, начни ездить по правилам на дорогах, не сплетничай, уважай стариков, культуру, учи историю и т. д. После этого не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве, сказал известный сатирик.

Казалось бы, все просто, но нет — это же скучно жить по правилам, нет драйва. Вот рисковать детьми — совсем другое дело!