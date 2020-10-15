«Великие торговые пути, пролегавшие через Кавказ и Среднюю Азию на север и запад, были до открытия в конце XV века морских путей в Индию, единственными путями между Китаем, Индией, Средней Азией, с одной стороны, и Восточной и Западной Европой — с другой стороны. Все это не могло не оставить глубоких следов в языке, материальной культуре и быте горских народов», — продолжает он.

Дошлуко Дохович Мальсагов — ученый, лингвист, драматург, литератор и этнограф, кандидат филологических наук, профессор, член Союза писателей СССР был известным исследователем в республике и стране.

В 1930 году он окончил Северо-Кавказский педагогический институт, был преподавателем в нем, затем ученым секретарем Северо-Кавказского историко-литературного института (Ростов-на-Дону), с 1937 по 1944 год — ученым секретарем, научным работником, позже директором Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы (г. Грозный). С 1944 по 1957 год Д. Мальсагов был доцентом Киргизского педагогического института (г. Фрунзе). После возвращения на Кавказ снова возглавил Чечено-Ингушский НИИ истории, языка и литературы. С 1957 по 1965 год работал в Чечено-Ингушском педагогическом институте.

К этому времени он являлся автором более 30 научных трудов, активно занимался педагогической, научной, литературно-критической деятельностью. Его перу принадлежат научные работы по актуальным вопросам фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики чеченского, ингушского и русского языков. Много внимания уделял он просвещению, изучению культурного наследия народа, сбору и исследованию фольклора, особенно нартского эпоса.

Д. Д. Мальсагов в совершенстве знал русский и ингушский языки, знал несколько языков народов СССР, владел немецким и французским.

В 1959 году Дошлуко Мальсагов завершил работу над исследованием древних связей ингушей с восточными славянами и Россией, в котором на основе лингвистических и исторических данных показал, что связи между вайнахами, обитавшими по Военно-Грузинской дороге, и восточными славянами не были случайными. Работа на 62 страницах машинописного текста под названием «Исторические связи чеченцев и ингушей с восточными славянами и Россией» была отправлена автором в редакцию центрального журнала «Вопросы истории» для публикации.

«Прочитал работу Дошлуко. Как будто говорил с ним, слышал его голос, его логику, аргументы. Работа интересная... Она нужна! Мысли о связях с Россией хорошо подкреплены историческими материалами!» — пишет Идрис Муртузович Базоркин в 1982 году.

Ученый Д. Д. Мальсагов продолжил свои исследования в этом направлении. В поле его зрения по-прежнему оставался вопрос взаимоотношений народа в древности с восточными славянами и Россией. В начале 1959 года он завершил труд, посвященный исследованию непонятых мест в «Слове о полку Игореве».

«Памятник русской культуры XII века «Слово о полку Игореве» со времени его открытия является объектом тщательного изучения. При этом особое внимание уделяется разъяснению непонятых или «искаженных переписчиками» мест. Многое в этом замечательном историческом и литературном памятнике разъяснено, но отдельные места до сих пор остаются неясными или спорными», — этими словами начинает ученый своё исследование «О некоторых непонятых словах в «Слове о полку Игореве».

Для того, чтобы объяснить обычаи, взгляды, идеи и поступки русских людей ХII века надо понять эту эпоху, — считал он. «Ее понимание станет конкретнее и вернее в результате изучения общественных взглядов, обычаев, особенностей быта и воззрений народов и народностей, у которых почти до наших дней сохранились многочисленные пережитки... общественного строя».

«Часто говорят, что Кавказ — этнографический музей, и это не столько потому, что на Кавказе много языков и народов, а потому, что, главным образом, в обычном праве, в обычаях, в воззрениях и быте его народов пережиточно существуют такие черты, которые подчас архаичнее свидетельств наиболее древних письменных источников», — пишет Дошлуко Дохович.

Две причины заставили его, «не русиста по специальности, заняться «Словом»:

— убеждение, сложившееся в результате изучения лексики вайнахских языков, в том, что взаимодействие между русским и северокавказскими народами и их языками было чрезвычайно интенсивным с древнейших времен, поэтому северокавказские языки и этнография этих народов могут дать ценные факты для понимания некоторых непонятых мест «Слова»;

— обоснованное указание на отражение в «Слове» взаимодействия между восточнославянским и горскими языками Кавказа (даже только некоторыми из них) заставит замолкнуть самых упорных и предвзятых скептиков».

Высокое образование, проницательность и научная интуиция, прекрасное знание кавказских языков и фольклора позволили Д. Д. Мальсагову сделать целый ряд научных открытий, связанных со «Словом...», в том числе обосновать принадлежность героя, спасшего из половецкого плена князя Игоря, к древнейшему ингушскому роду.

«До сих пор, кажется, никто не сомневался в том, что Овлур, содействовавший спасению князя Игоря из половецкого плена и сам бежавший с ним на Русь, был родом половчанин. В «Слове» этот герой назван Овлуром и Влуром». «Если допустить, что Овлур был родом не «половчин», ... а мог быть кавказским горцем, род которого в горах не был досягаем для мести половецких ханов, то отвага Овлура, взявшегося спасти Игоря, и доверие к нему князя, сперва не доверявшего, для нас будут понятны». И, смело отстаивая свою точку зрения, продолжает: «...Что горец Северного Кавказа мог быть в стане половецком, нас не должно удивлять, ибо горцы бывали в тот период не только у половцев, но и у русских князей, Овлур-горец... должен был быть христианином, так как в горных районах обитания вайнахов христианство было распространено по крайней мере со второй половины VIII века...»

Рассматривая этимологию имени Овлур, ученый пишет: «Овлур — имя, которое до недавнего времени было распространено у вайнахов. На высоком обрывистом берегу Сунжи, в нескольких километрах от бывшей крепости Назрань и селения Гамурзиево находятся руины многоэтажной башни, построенной первыми переселенцами из гор на плоскость галгаями (ингушами), которая называется «башней Овлура».

Выяснение происхождения и этимологии слова «Овлур» для исследователя было важно для подтверждения давних связей восточных славян с Северным Кавказом, не только плоскостным, но и горным.

Белецкая Е. М. и Дмитриев Л. А. отметили, что исследование Д. Мальсагова даёт новый, свежий материал для толкований текста «Слова» и заставляет более углубленно анализировать «темные места» этого произведения.

В мае 1959 года работа Д. Д. Мальсагова, посвященная изучению «Слова о полку Игореве», была направлена в сектор древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. В июне 1959 года научный сотрудник сектора древнерусской литературы, кандидат филологических наук Л. А. Дмитриев сообщил автору, что рукопись рассмотрена и после некоторой доработки может быть напечатана в «Трудах отдела древнерусской литературы».

В октябре 1959 года доработанная автором работа была передана редактору ХVII тома «Трудов» Н. А. Казаковой. Сомнений в необходимости опубликования этой бесспорно интересной и оригинальной статьи не было ни у кого. В начале 1960 года Д. Д. Мальсагов получил письмо научного сотрудника сектора древнерусской литературы Л. А. Дмитриева, в котором сообщалось, что ХVII том «Трудов» ориентировочно должен быть сформирован к концу 1959 или в первой половине 1960 года и планируется к выходу в свет к концу 1960 — началу 1961 года.

В связи с тем, что издание работы в «Трудах отдела древнерусской литературы» могло задержаться до 1961 года, автор принял решение издать ее в Грозном. В результате работа Д. Д. Мальсагова «О некоторых непонятых местах в «Слове о полку Игореве», которая является одним из самых широко известных его научных трудов, была опубликована в 1959 году в «Известиях Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы». Сразу после выхода она получила высокую оценку известных советских ученых, в том числе ведущих специалистов, занимающихся изучением «Слова», включая академика Д. С. Лихачева.

В архиве дочери Д. Мальсагова сохранились рецензии и отзывы ученых об этом исследовании, и все они вошли в книгу «Мальсагов Д. Д. День за днем. Эпистолярное наследие», изданную в Санкт-Петербурге в 2018 году.

«Основная мысль работы: о возможности и вероятности отражения в образах «Слова о полку Игореве» воззрений, общих восточно-руссам и горцам Северного Кавказа, представляется мне неоспоримой. Прямые связи и непосредственные отражения в языке этих связей — тоже не может быть поставлено вне обсуждения... Я прочитал Вашу работу, не отрываясь, как волнующие стихи. Вполне убедительно Ваше объяснение происхождения имени Овлург и принадлежность этого героя «Слова» к горцам Северного Кавказа...», — пишет автору исследователь древнерусской литературы Н. К. Гудзий.

«Статью прочел с большой пользой для себя. Она порадовала меня и тем, что к толкованию «Слова» Вы привлекли новый материал (языки и этнографию кавказских народов), и тем, что Вы здесь обнаружили подчас очень тонкое понимание текста «Слова», внутренней логики его поэтических иносказаний. Хочется от души поздравить Вас с несомненной удачей. Думаю, что мимо Вашей статьи, не посчитавшись с нею, не пройдет ни один комментатор «Слова», — продолжает доктор филологических наук, профессор И. П. Еремин.

Известные исследователи «Слова о полку Игореве» Б. Н. Двинятинов и Н. А. Мещерский отмечают: «Я прочел работу с большим интересом, она меня захватила и во многом весьма убедила. Это искренне и не в порядке комплимента. Вы мне представляетесь человеком пытливого ума и большого сердца», — отмечает известный исследователь «Слова о полку Игореве»; «Я был очень рад получить Вашу чрезвычайно заинтересовавшую меня книжку. Очень, очень благодарю за нее. Мне кажется, что привлекаемый впервые Вами материал, несомненно, очень важен и плодотворно скажется на изучении языка «Слова о полку Игореве». Особенно убедительными мне кажутся главы, посвященные Овлуру и Диву».

«С большим вниманием прочитал Вашу работу и могу сказать, что она меня очень заинтересовала привлечением нового материала, рядом удачных сопоставлений, самим стремлением помочь разгадке отдельных «темных» мест «Слова о полку Игореве» и подкрепить его подлинность новыми соображениями», — заметил доктор филологических наук, профессор А. А. Назаревский.

«Вы подарили мне оттиск своей работы о «Слове о полку Игореве», она втянула меня прямо-таки в анализ Ваших суждений. Эта книжка оказалась настолько кстати, что ряд Ваших взглядов послужил для меня опорой для подтверждения своих догадок по этимологии некоторых слов, по установлению связей северокавказских народов с южнорусскими народами и т. д. и т. п. Я просто полюбил эту книжку...», — отметил аварский филолог Ш. И. Микаилов.

Ученик и племянник ученого Ахмет Орцхоевич Мальсагов вспоминал, как проходило обсуждение работы Д. Д. Мальсагова «О некоторых непонятых местах в «Слове о полку Игореве» в Москве на заседании постоянно действующей комиссии по «Слову»: «На лицах многих присутствующих можно было прочесть недоверие, скепсис, любопытство. Ведь к кафедре вышел провинциал, очень милый, но совсем не импозантный человек. Но как всегда сильным, одновременно ненапряженным голосом, тихо, он стал вводить аудиторию в мир своих наблюдений, мыслей, образов, выводов, подкупая и смелостью и оригинальностью мышления, и абсолютной раскованностью. От снобизма столичных ученых не осталось и следа... А ведь в комиссию входили потомственные славяноведы, академики, писатели, поэты, ученые из МГУ, Института языкознания АН СССР...»

«Слово о полку Игореве» — единственный в своем роде драгоценный памятник древнейшей русской поэзии, как художественной, так и народной. «Слово о полку Игореве» — произведение монументальное. С точки зрения географии, это произведение охватывает огромные просторы. От Великого Новгорода до Кавказа, в процесс вовлечены многие народы, окружающие Русь, и в исследовании именно этого монументального произведения ингушский ученый Дошлуко Дохович Мальсагов внес весомый вклад.

В своём отзыве к исследованию Д. Мальсагова «О некоторых непонятых местах в «Слове о полку Игореве» академик Д. Лихачев писал: «Отныне мимо Вашей работы не пройдет ни один серьезный исследователь «Слова».