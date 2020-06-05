Стихия

Последствия стихии

Дорожники, коммунальные службы и волонтеры устраняют последствия урагана в Ингушетии

0

Практически во всех районах и городах республики продолжаются работы по устранению тяжёлых последствий сильного шквалистого ветра с градом и ливнем, обрушившегося на регион 3 июня. Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Сунженского района, главы сельских поселений, энергетики, специалисты газовой службы, волонтеры заняты ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.

«По последним данным, в сельском поселении Троицкое произошли порывы газопровода в 20 местах, оборвано более 30% от общего числа проводов электросетей, обрушено свыше 300 деревьев, в том числе с повреждением кровли около 30 домов. В селе Нестеровское произошли порывы газопровода в двух местах, зафиксированы обрывы линий электропередачи, частично снесена крыша третьей общеобразовательной школы, повсеместно повалены деревья и ветви, частичный ущерб нанесен многочисленным частным подворьям», — отметили в администрации.

По информации собеседника издания, повреждения зафиксированы и в предгорном селе Алхасты. Там снесена крыша домовладения на улице Рабочей, а также упал забор одного из дворов на улице Ленина. В отдаленном населенном пункте Берд-Юрт снесло крышу щитового дома. Кроме того, произошло разрушение кровли Сунженского районного дворца культуры.

Как сообщили в администрации Малгобекского района, в связи с отключением электричества была приостановлена работа насосных агрегатов на станции по перекачке воды в систему водоснабжения. Из-за чего жители некоторых сельских поселений остались без питьевой воды.

«Но главы сел не оставили население наедине с возникшей проблемой и организовали подвоз питьевой воды жителям частного сектора», — отметил представитель районной администрации.

По его информации, по завершении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии водоснабжение в районе возобновится в штатном режиме.

Как сообщили нашему изданию в государственном управлении автомобильных дорог республики «Ингушавтодор», в муниципальных образованиях продолжаются работы по расчистке улиц и дорог от поваленных деревьев, опавших веток, грязи и наносов.

Также специалисты устраняют нарушения функционирования светофорных объектов на перекрестках центральных дорог.

Ранее глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщал, что все ответственные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды.

Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии с 8 июня начнут снимать введенные из-за Covid-19 ограничения
25 сайтов с информацией о продаже автомобильных прав заблокировано в Ингушетии
Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе в условиях пандемии сохраняет объемы поддержки строительной отрасли
До конца суток 5 июня в Ингушетии местами сохраняется действие штормового предупреждения — МЧС
Жительницу Ингушетии будут судить за смертельный удар кухонным ножом
Портал Russian Travel рекомендует посетить замковый комплекс Вовнушки в Джейрахском районе Ингушетии
Ингушский боксёр из Иркутска Курейш Сагов выступит в Москве 26 июня
«Единая Россия» передала шестьсот противочумных костюмов Кантышевской участковой больнице
Ингушским предпринимателям предлагают принять участие в бесплатных онлайн-встречах с менторами Experum
В Карабулаке оценивают ущерб после прошедшего сильного ливня со шквалистым усилением ветра
Ингушские экологии обнаружили незаконно срубленные деревья в лесном массиве в Назрановском районе

Главное

Яндекс.Метрика

 