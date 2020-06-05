Последствия стихии
Дорожники, коммунальные службы и волонтеры устраняют последствия урагана в Ингушетии
Практически во всех районах и городах республики продолжаются работы по устранению тяжёлых последствий сильного шквалистого ветра с градом и ливнем, обрушившегося на регион 3 июня. Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Сунженского района, главы сельских поселений, энергетики, специалисты газовой службы, волонтеры заняты ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.
«По последним данным, в сельском поселении Троицкое произошли порывы газопровода в 20 местах, оборвано более 30% от общего числа проводов электросетей, обрушено свыше 300 деревьев, в том числе с повреждением кровли около 30 домов. В селе Нестеровское произошли порывы газопровода в двух местах, зафиксированы обрывы линий электропередачи, частично снесена крыша третьей общеобразовательной школы, повсеместно повалены деревья и ветви, частичный ущерб нанесен многочисленным частным подворьям», — отметили в администрации.
По информации собеседника издания, повреждения зафиксированы и в предгорном селе Алхасты. Там снесена крыша домовладения на улице Рабочей, а также упал забор одного из дворов на улице Ленина. В отдаленном населенном пункте Берд-Юрт снесло крышу щитового дома. Кроме того, произошло разрушение кровли Сунженского районного дворца культуры.
Как сообщили в администрации Малгобекского района, в связи с отключением электричества была приостановлена работа насосных агрегатов на станции по перекачке воды в систему водоснабжения. Из-за чего жители некоторых сельских поселений остались без питьевой воды.
«Но главы сел не оставили население наедине с возникшей проблемой и организовали подвоз питьевой воды жителям частного сектора», — отметил представитель районной администрации.
По его информации, по завершении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии водоснабжение в районе возобновится в штатном режиме.
Как сообщили нашему изданию в государственном управлении автомобильных дорог республики «Ингушавтодор», в муниципальных образованиях продолжаются работы по расчистке улиц и дорог от поваленных деревьев, опавших веток, грязи и наносов.
Также специалисты устраняют нарушения функционирования светофорных объектов на перекрестках центральных дорог.
Ранее глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщал, что все ответственные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды.
Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром.