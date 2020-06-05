«По последним данным, в сельском поселении Троицкое произошли порывы газопровода в 20 местах, оборвано более 30% от общего числа проводов электросетей, обрушено свыше 300 деревьев, в том числе с повреждением кровли около 30 домов. В селе Нестеровское произошли порывы газопровода в двух местах, зафиксированы обрывы линий электропередачи, частично снесена крыша третьей общеобразовательной школы, повсеместно повалены деревья и ветви, частичный ущерб нанесен многочисленным частным подворьям», — отметили в администрации.

По информации собеседника издания, повреждения зафиксированы и в предгорном селе Алхасты. Там снесена крыша домовладения на улице Рабочей, а также упал забор одного из дворов на улице Ленина. В отдаленном населенном пункте Берд-Юрт снесло крышу щитового дома. Кроме того, произошло разрушение кровли Сунженского районного дворца культуры.

Как сообщили в администрации Малгобекского района, в связи с отключением электричества была приостановлена работа насосных агрегатов на станции по перекачке воды в систему водоснабжения. Из-за чего жители некоторых сельских поселений остались без питьевой воды.

«Но главы сел не оставили население наедине с возникшей проблемой и организовали подвоз питьевой воды жителям частного сектора», — отметил представитель районной администрации.

По его информации, по завершении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии водоснабжение в районе возобновится в штатном режиме.

Как сообщили нашему изданию в государственном управлении автомобильных дорог республики «Ингушавтодор», в муниципальных образованиях продолжаются работы по расчистке улиц и дорог от поваленных деревьев, опавших веток, грязи и наносов.

Также специалисты устраняют нарушения функционирования светофорных объектов на перекрестках центральных дорог.

Ранее глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщал, что все ответственные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды.

Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром.