Его жизнь и отношение к делу, работе, людям — уже школа! Скромность, глубокая порядочность и благородство — высший образ интеллигентности.

Детство

Родился Султан Шадиев 21 августа 1937 года. Недолго наслаждался он родительской лаской. Отец его — Арсамак Шадиев, окончивший в 1932 году факультет журналистики Московского госуниверситета, редактор Чечено-Ингушского книжного издательства, подвергся репрессиям по надуманному обвинению. С ним вместе работали Мухтар Мальсагов (переводчик), Хаджибекар Ахриев (художник), которые также были репрессированы в 1937 году по ложному обвинению. Заключенный на 10 лет каторжных работ, Арсамак находился в Коми АССР. На третий год он тяжело заболел и умер.

Маленькому Султану было всего три месяца, когда забрали отца. Султан до сих пор хранит книги на латинской графике, изданные отцом и его соратниками в 30-х годах. Вскоре лишился Султан и материнской ласки.

Детство его прошло в многодетной семье деда по матери — Амерхана Цурова, в городе Ош. Семья была большая, дедушке приходилось работать с утра до поздней ночи, заниматься плотницким трудом, чтобы прокормить семью. Дедушка лелеял внука. Но сердце и глаза ребенка, не испившие в детстве родительской любви, будут дарить её людям, восполняя свои душевные силы.

Было нелегко, но об этом ни Султан, ни его ровесники не думали в годы депортации, и выживали вместе с взрослыми. Было голодно, холодно. Выполняли разную работу — и в поле, и на предприятиях, где придется. Султан старался быть помощником деду.

Учился прилежно, но после окончания восьмого класса ему пришлось перейти на вечернюю форму обучения в школе имени С. М. Кирова, так как устроился на работу в артель «Металлист». Предприятие было несовершенным, не было нормальных условий труда, спецовок. Вместе с ровесником — узбеком по имени Рустам, они делали чугунные плиты для печек, решетки, казаны из металла. Труд был нелегкий.

С вечера до полуночи готовили формочки для будущих изделий, на второй день в течение 4-х часов плавили чугун или алюминий и расплавленным металлом заливали формочки. Температура плавления чугуна поднималась за 3 тысячи градусов. Эту жидкую металлическую смесь они несли в больших сосудах на так называемых «коромыслах», которые держали с напарником вдвоем. Так прошло полгода. Однажды произошла трагедия, которая шокировала Султана и осталась в памяти тяжелым грузом. Из-за неосторожного движения металлическая жижа погубила жизнь Рустама. Султан сразу ушел с той работы.

Вскоре устроился на работу диспетчером на таксомоторную базу. Его работоспособность и деловитость всегда вызывали доверие. Постепенно стал получать высокую зарплату. Казалось, все шло своим чередом, но Султан хотел учиться. В числе первых он узнал о том, что ингушам, как и другим депортированным народам, наконец разрешили поступать в военные училища, и решил непременно поступить в Молотовское военное училище (сейчас оно называется Пермское). Его всегда угнетало, что ингушей не принимали в вузы, тем более в военные, не призывали в армию.

Сдав экзамены, вдохновленный своей идеей, поделился он с дедом. Выслушал дед внука и сказал: «Ты был один у отца. Отец твой репрессирован. Братья твоего отца участвовали в Великой Отечественной войне. Судьбы военных складываются по-разному. Если с тобой что случится, закончится ваша фамильная ветка. Поезжай домой, в республику. Там есть учебные заведения. Будешь учиться дома мирной профессии». Так закончилась мечта стать военным летчиком, и Султан отправился домой, на Кавказ. Шел год 1957-й.

Студенческие годы

Приехал в Грозный, сдал документы на технологический факультет Нефтяного института. Начал сдавать экзамены. Но не судьба была, да и негласная установка — ограничить поток абитуриентов из возвращающихся домой ингушей и чеченцев, сказалась.

Собрались ребята с разбитыми надеждами в скверике перед институтом. В это время, услышав родную речь, к ним подошел пожилой человек с доброй внешностью. Познакомился с ними и, узнав, что они не смогли поступить в Нефтяной институт, задумался. Это был Дошлуко Мальсагов. Он спросил каждого из молодых ребят, кто их родители, а отца Султана — Арсамака Шадиева — Дошлуко знал и помнил очень хорошо.

Не долго думая, пригласил он их всех пройти с ним в пединститут, где к тому времени уже в полном разгаре шли вступительные экзамены. Зашёл Дошлуко к ректору, долго говорил с ним и убедил принять документы у этих ребят, добился того, чтобы их (10 человек) допустили к экзаменам. Знания у них были хорошие. Позже, вспоминая свои школьные годы в Казахстане, многие из детей говорили о том, что вместе с ними в депортации оказались представители интеллигенции из центральной части России. Их учили высокообразованные учителя. Все эти 10 человек и оказались в числе тех первых студентов, которые поступили и окончили Чечено-Ингушский государственный пединститут (1957-1962).

Годы учебы, как и годы молодости были полны идей и энтузиазма. Их наставниками были большие патриоты народа — Дошлуко Мальсагов, Багаудин Зязиков, Ибрагим Оздоев, Алихан Мальсагов, Тамара Тонтовна Мальсагова, Аза Гамидовна Гойгова, Марьям Джамбулатова, Лидия Мальсагова и др. Студенты не просто учились, но уже со второго курса вовлекались в поисковую научную работу. Так, в 1958 году Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории пригласил их, студентов второго курса пединститута, совершить экспедицию в горную Ингушетию, где они должны были описать состояние архитектурных памятников на тот период. Экспедиция продолжалась три недели.

Студенты вместе со своими руководителями прошли путь по горной реке Ассе вплоть до Хевсуретии, описывая состояние башен, храмов, святилищ. В некоторых селах еще оставались в то время не уехавшие к себе на родину грузины, бывали единичные семьи из ингушей, возвращающиеся домой. В той поездке Султан вместе со всеми собрал огромный этнографический и фольклорный материал. Позже они возвращались сюда не раз. Вскоре горы опустели, грузины уехали к себе домой. Однако не всем возвращающимся домой ингушам было дано остаться в горах.

В 1962 году Султан окончил институт и получил специальность «учитель русского языка и литературы, ингушского языка и литературы». Выпускники этого года стали известными учеными, литераторами, поэтами и писателями: Султан Шадиев, Ибрагим Дахкильгов, Абу Мальсагов, Якуб Медов, Урусхан Дударов, Нина Албогачиева, Фатима Цолоева, Мадина Озиева, Ахмед Мальсагов, Башир Костоев и др. Их имена знакомы нам всем. Фотография с выпускниками Чечено-Ингушского педагогического техникума (1962 год) мне чем-то напоминает фотографию первых выпускников педагогического техникума 1928-1929 гг., по значимости и тому огромному вкладу, который внесли изображенные на той и другой фотографиях в развитие общественно-политической и культурно-исторической жизни ингушского народа.

Журналистика в жизни Султана Шадиева

После окончания историко-филологического факультета Чечено-Ингушского педагогического института Султан работал в Плиевской школе. Но начавшийся педагогический стаж прервала служба в армии.

После армии Султан всецело увлекся журналистской деятельностью. В 1964 году был принят на работу редактором молодежной редакции Чечено-Ингушского государственного телевидения. Наставником его был известный писатель Багаудин Зязиков.

Работа на телевидении стала стартовой в творческой биографии молодого человека. Он готовил интересные передачи, знал о жизни молодежи в республике. Его передачи ждали. Они были узнаваемы и интересны. Да и работа на телевидении, как вспоминает Султан, была интересной. Вещание шло на трех языках. Аппаратура была намного сложней, чем сегодня. Прямые эфиры снимать было сложно. Техника была тяжелая. Загодя надо было заказывать операторскую технику, транспорт. В течение недели удавалось с трудом сделать один выезд. Но Султана это не пугало.

Из всех его передач наиболее масштабной и запомнившейся всем была передача, посвященная юбилею Джемалдина Яндиева, 50-летний юбилей которого отмечали на площади в Грозном. Людей было более 500 человек. Столы были накрыты в трех ресторанах.

Султан работал без устали. Когда удавалось реализовать сложный проект с успехом, настроение становилось лучше, и Султан продолжал создавать новые.

Работа на телевидении Чечено-Ингушетии показала способности молодого и талантливого Султана Шадиева. Обратил на него внимание и Мустафа Льянов, главный редактор газеты «Сердало», который и предложил Султану перейти на работу в газету. Так, в марте 1965 года Султан стал корреспондентом газеты.

Работа в газете была более кропотливой. Вскоре его назначили руководителем отдела писем. Изучали письма, отвечали на вопросы читателей, выезжали на места в соответствии с обращениями граждан и вели в газете рубрику «Письмо позвало в дорогу». Бывало, и журналистское расследование проводили. Позже Султан стал завотделом партийной жизни. Это была ещё более ответственная должность. Работать надо было с партийными организациями, обкомом, райкомами, чиновниками.

На фотографии в этой статье, сделанной в 1971 году, как раз запечатлено то время. Заместитель редактора «Сердало» Мустафа Хамхоев, заведующий сектором печати обкома Компартии ЧИАССР Асхаб Мякиев и ответственный секретарь газеты «Сердало» Султан Шадиев находятся на демонстрации, на площади Ленина в Грозном.

Пресса, как известно, решает три задачи: информационную, мобилизующую и воспитательную. И в то же время пресса учит каждого в отдельности. «Работа в газете учит человека работать над словом. Журналист изучает самые разные стороны жизни. И каждый имеет свой стиль, свойственный только ему, — говорит Султан. — Журналист должен быть честным, чтобы ему верили. Должен разбираться в жизни, со знанием дела ориентироваться на читателя разного круга».

Султан Шадиев знал хорошо и помнит всех, кто работал в редакции газеты «Сердало» со времени возвращения народа из депортации. С благодарностью вспоминает Льянова Мустафу Киримовича, главного редактора газеты «Сердало», проработавшего на этой должности с 1959 по 1971 гг. «Мустафа был высокообразованным и хорошим человеком. Окончил он Институт красной профессуры, знал в совершенстве ингушский и русский языки. Был строгим к качеству работы сотрудников. У журналистов бывали сложности в работе из-за незнания языка. Он обязал всех сотрудников изучить ингушский язык, учил искусству слова. Постепенно журналисты стали писать на родном языке более уверенно, со временем стали настоящими специалистами. Мустафа создал сильный коллектив газеты «Сердало», которая при нём выходила только на ингушском языке».

Султан писал в газете очерки на злободневные общественно-политические, культурно-исторические темы. Тема патриотизма и верности Отечеству проходит красной линией через его публикации. Одна за другой появлялись они в печати: «Жизнь, завоеванная в борьбе и труде», «Дороги войны Гамида», «Василий Федорович» и др. Тема Великой Отечественной войны также находит отклик в его публикациях.

Однако, несмотря на огромный опыт работы, Султана Шадиева уволили из газеты «Сердало». Шел год 1973-й. В это время в Грозном прошёл мирный митинг ингушей, обратившихся к руководству страны с письмом «О судьбе ингушского народа», в котором были изложены факты нарушения гражданских прав ингушей, проживающих в СОАССР. Но в ответ всех участников, идейных вдохновителей, в том числе общественных деятелей и литераторов, подписавших письмо о нарушении прав граждан ингушской национальности, стали освобождать с работы. Особое давление оказывалось на интеллигенцию. Потребовали и от Султана Шадиева письменно, в газете, осудить общественных деятелей, в числе которых был и его тесть — Султан Плиев. Шадиев в то время являлся ответственным секретарем газеты и за отказ писать статью с осуждением авторов письма и участников ингушского митинга 1973 года был уволен с работы. Но остался чистым перед совестью и народом.

А между тем уволенного с работы грамотного специалиста друзья тут же отправили подальше — в село Алкун учительствовать, но работал он там директором школы. Даже в условиях «табу» в системе образования ЧИАССР знали, что таких образованных людей, как Султан, не так много.

Подал в КПК ЦК партии апелляцию о восстановлении на работе в газете «Сердало». Он был приглашен в Москву на собеседование. В 1976 году обвинения с него были сняты, но на работу в редакцию газеты «Сердало» он уже не вернулся.

В редакции газеты «Сердало» Султан работал 11 лет — корреспондентом, завотделом и ответственным секретарем. Газета так и осталась родной для него. Спустя годы, в той же газете «Сердало», в рамках проекта «Славные сыны Ингушетии», Султан Шадиев написал большой очерк о Плиеве Султане под названием «Он преданно любил свой народ» (номер от 3 августа 1998 г.), писал о тех, кто вместе приближал день создания Ингушской Республики.

Писатель и автор учебников

В 1976 по 1992 год Султан Шадиев работал в книжном издательстве. Это время в его творческой биографии стало наиболее плодотворным. Он начал писать произведения для детей. «Эта особая категория. Надо писать доступно, просто», — считает сам автор.

Со школой Султан был также связан всегда и посвятил вопросам образования детей, подготовке методических материалов и учебников для школ много времени. В 80-х годах С. Шадиеву было поручено Министерством образования ЧИАССР переработать «Абат», написанный Зовли Тимиевым в 60-х гг. Книга была переработана на 70%, однако С. Шадиев опубликовал книгу под двумя авторствами: З. Тимиев, С. Шадиев, чтобы сохранить в истории имя первого автора этой книги. В 1988 году было издано «Методическое руководство к Абату». С. Шадиев заново написал учебник «Дешара книжка» для ингушских школьников второго класса. Совместно с Н. Котиевой составил учебник «Дешара книжка» для учеников третьего класса и др. Является автором и переводчиком учебников. Он прекрасно владеет методикой составления учебников и учебных пособий.

Очень быстро его произведения стали узнаваемы, дети и их родители ждали их. Появились один за другим рассказы: «В ущелье Ассы», «Старик и волк», «Как я угнал тачанку», «Металлический рубль», «Зависть», «Как Аслану купили кролика», которые позже вошли в сборник «Даде дувцараш» («Дедушкины рассказы») (1987). Стихи, написанные Султаном для детей: «Дикая утка», «Адам», «Про теленка и щенка» и другие вошли в общие сборники «Роса на траве» (1989), «Мой край» (1986).

Очень ценным подарком для детей стал сборник ингушских народных сказок о животных, изданный Султаном в 1991 году. В том же году выходит сборник стихов и рассказов «Дунен дехар» («Зов земли»). Сказка «Маькара мари тешаме йоаца сесаги» («Хитрый муж и неверная жена») была включена в коллективный сборник ингушских авторов.

Произведения Султана Шадиева в разные периоды времени публиковались в литературном альманахе «Утро гор», журнале «Литературная Ингушетия», детском журнале «Села1ад».

Драматург и переводчик

Султан прекрасно владеет литературным и устным ингушским, русским и узбекским языками. Пробовал себя в драматургии и переводческой деятельности. Так, по просьбе ингушской труппы театра, он перевел с узбекского языка на ингушский пьесу «Железная женщина», которая пользовалась успехом среди ингушских зрителей.

Затем появились и другие переводы. С киргизского языка на ингушский Султан перевел сказу для детей «Хитрый Ашик», рассказы Бадуевой «Пхи тума», «Бешто», Гойгова А-Г. «Сон горянки» и другие, которые вошли в хрестоматии ингушской литературы для 9-11 классов. Ранее перевел с русского языка на ингушский учебники «Математика» для 2-го и 3-го классов общеобразовательных школ.

Сквозь душу Султана прошли произведения Созырко Мальсагова «Адские острова» и Виссангирея Джабагиева «История покорения народа», которые он также перевел на ингушский язык.

В Союз писателей России он был принят в 1992 году.

Султан Шадиев в научно-творческой жизни республики

С образованием Ингушской Республики на самых разных направлениях — в системе образования и журналистике — Султан был незаменимым специалистом. Опыт Султана оказался востребованным. В 1994 году он является первым заместителем министра по печати и информации Ингушской республики, в тот же год его приглашают в Министерство образования, где он до 1999 года являлся главным специалистом отдела издания учебно-методической литературы для школ Ингушетии.

Это были сложные годы становления всей системы образования, в том числе и самой республики. В это время вышли его новые учебники и учебные пособия для детей: «Абат» — букварь для 1-х классов в соавторстве с З. Тимиевым, «Дешара книжка» — в 1995-ом в соавторстве с Котиевой Н., «Галгай мотт сурташца» в 1996 году и др. Султан по-прежнему пишет для детей.

Опыт работы Султана Шадиева на телевидении в ЧИАССР также оказался востребованным. В годы возрождения Ингушской Республики Султана пригласили на работу в ГТРК «Ингушетия». Он умело организовывал работу, мог помочь каждому словом и ценным советом. Но его приглашали и в другие учреждения, где также знали и ждали Султана.

В это сложное для республики время он нередко занимал ответственные и руководящие должности: заместитель министра по печати и информации Ингушской Республики (1994), руководитель ГТРК «Ингушетия» (1995-1996), председатель Союза писателей Ингушетии (2005), но он относился спокойно к должностям и всегда оставался верным писательскому мастерству и творческой деятельности.

Ученый и наставник

В Ингушский научно-исследовательский институт имени Ч. Ахриева Султан Шадиев был приглашен директором НИИ И. А. Дахкильговым в 2005 году. И снова весь опыт своей творческой жизни он сумел использовать в работе, одновременно являясь наставником молодых ученых.

Годы работы И. А. Дахкильгова в должности директора ИнгНИИ были наиболее плодотворными в деятельности НИИ за последние десятилетия. У НИИ ещё не было своего здания, было тесно, но было интересно. Регулярно проводились семинары. Выступления Султана Шадиева на научных форумах и семинарах в НИИ всегда ждали с особым интересом. О чем бы он ни рассказывал — о литературе или журналистике, депортации или возвращении домой, тонкостях работы над учебниками и детскими произведениями, всегда было что-то новое и неожиданное для нас.

Под руководством И. Дахкильгова были созданы и реализованы проекты по ингушскому языку, фольклору, литературе и истории. В те же годы в отделе литературы, где старшим научным сотрудником работал Султан Шадиев, шла работа над созданием 4-томного труда «Х1ьанзара г1алг1ай литература» («Современная ингушская литература») на ингушском языке. В них сотрудники отдела знакомили читателей с литературным творчеством ингушских поэтов и писателей, их произведениями. В первый том этого проекта, который был издан в 2009 году, в числе других вошли очерки и анализ литературного творчества произведений Идриса Базоркина и Капитона Чахкиева, написанные Султаном Шадиевым. Автором очерка о самом Султане Шадиеве, изданном во 2-ом томе проекта в 2011 году, была Ханифа Мартазанова. В третий том, изданный в 2012 году, вошли очерки Султана Шадиева о литераторах и сокурсниках — Ибрагиме Дахкильгове и Урусхане Дударове. И, наконец, в 2013 году бы издан 4-й том, в который вошли материалы о Мусе Албогачиеве и Алихане Костоеве.

Литературоведческая работа Султана продолжалась до 2018 года. За эти годы им, помимо плановой научной работы, были подготовлены научные статьи. Ему свойственна основательность в работе, всестороннее изучение вопроса. Глубокий профессионал своего дела, он хорошо и глубоко разбирается в ингушской литературе, может ответить на любой интересующий вопрос по ингушскому языку и литературе, фольклору и журналистике и др. По любому научному вопросу с Султаном можно было часами общаться.

В 2018 году Султан Шадиев вышел на пенсию. 80-летие со дня рождения Султана Шадиева отметили торжественным мероприятием в Национальной библиотеке Ингушетии имени Д. Яндиева. В этот же день ему присвоили звание почетного гражданина г. Сунжи.

Семья

Султана окружает дружная семья. Людмила Шадиева — дочь известного общественного деятеля Султана Плиева, стала ему женой и другом навсегда.

«Конечно, ему было нелегко в этой жизни. Хотелось родительского совета, наставлений. Родственники уважают Султана, и сам он всегда поддерживает родственные связи, ценит деда Амерхана Цурова и память о нём, Султан — хороший племянник и зять, заботливый семьянин, — говорит Людмила. — Добрым словом хочется вспомнить Маликат Зязикову сестру мамы Султана».

Вместе вырастили они 4-х сыновей, дали прекрасное воспитание и образование. Дети всегда находились в окружении передовой интеллигенции того времени, с которой дружили их дедушка Султан Плиев, родители. Дети окончили с отличием и на золотые медали школу № 20 Заводского района г. Грозного, нашли себя в жизни, создали семьи, радуют своих родителей, для которых самое большое счастье — их состоявшаяся жизнь.

Многие годы отдала Людмила работе в Чечено-Ингушской государственной библиотеке имени Чехова и знала коллег и друзей Султана. В их доме всегда было много гостей. Известные общественные деятели и литераторы, историки и журналисты, многочисленные родственники шли к ним и знали, что их всегда здесь ждут. Султана уважали все.

Для Султана главными ценностями жизни были и остаются нравственные качества и благородство, которые определи вектор его жизни. Сейчас Султан дома. Богатая библиотека, идеи, проекты вдохновляют его, как и прежде.

Хочется пожелать нашему Султану Арсамаковичу здоровья, вдохновения, новых книг и проектов!

Султан — Человек сильной воли. Он прошёл все ступени роста и всего добивался честным трудом. Этому учил своих детей, подрастающее поколение и с высоты своей мудрости и культуры говорит: «Нам не нужно никому подражать, а нужно знать себя и верить в свои силы. Нашими ориентирами в жизни должны быть духовно-нравственные ценности, заложенные в исламе и в ингушских адатах, выработанных нашими предками!»

Зейнеп Дзарахова, заместитель директора по научной работе Ингушского НИИ им. Ч. Ахриева