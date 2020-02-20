В этом году эксперты Общероссийского народного фронта во время «горячей линии» в «Российской газете» назвали 750 опасных дорог, тянущихся к российским школам. В список таких опасных маршрутов попала и дорога, ведущая в СОШ № 2 сельского поселения Троицкое в Ингушетии.

— Карту на 2020 год эксперты ОНФ впервые представили на «горячей линии» в «Российской газете», — рассказала «Ингушетии» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Ингушетия Фатима Барханоева. — В конце 2019 года по просьбе местных жителей мы проверили безопасность маршрута, который преодолевают учащиеся школы № 2 села Троицкое.

По ее словам, помимо отсутствия тротуаров, бордюров, а также при наличии многочисленных ям и огромных луж, появившихся в результате прорыва водопроводной трубы рядом с учебным заведением, на пути следования школьников находится опасный мост, на котором частично отсутствуют перила и нет освещения.

По результатам проверки был проведен круглый стол с представителями республиканского ГИБДД, «Ингушавтодора» и муниципальных органов власти, а также составлена «Дорожная карта» по исправлению недостатков.

Напомним, что наша газета писала об этой ситуации. Тогда, после обращения активистов ОНФ, на мосту, который проходит через реку Сунжа (он расположен в 500 метрах от сельской школы), все-таки появились недостающие перила и освещение.

Актуальным, по словам Барханоевой, остается и вопрос благоустройства прилегающей к школе территории.

— Все наши замечания, связанные с безопасностью данного школьного маршрута, были учтены при создании «Дорожной карты», которую мы направили в муниципалитет, — добавила она. — Таким образом, до конца июля 2020 года власти должны завершить работу по благоустройству тротуара на улице Чкалова и отремонтировать трубопровод на улице Марзиева.