Зарплата

Чем не подарок?

Долгожданная зарплата в канун Нового года

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Судебные приставы Ингушетии взыскали в принудительном порядке более 4 млн рублей заработной платы в пользу работников «Ингушрегионводоканала».

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе республиканского УФССП России, на основании исполнительных документов судебными приставами были возбуждены исполнительные производства, о чем в установленном порядке уведомили руководителя данного предприятия.

Кроме того, его предупредили о последствиях несвоевременного исполнения судебных решений. Однако должной реакции от юридического лица, как сообщается, так и не последовало: в установленный законом добровольный срок задолженность не погасили.

В итоге, судебные приставы применили т. н. меры принудительного исполнения. В смысле — работникам выплатили зарплату. В общем, какой ни есть, но все же подарок на Новый год. Не правда ли?

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