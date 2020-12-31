Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе республиканского УФССП России, на основании исполнительных документов судебными приставами были возбуждены исполнительные производства, о чем в установленном порядке уведомили руководителя данного предприятия.

Кроме того, его предупредили о последствиях несвоевременного исполнения судебных решений. Однако должной реакции от юридического лица, как сообщается, так и не последовало: в установленный законом добровольный срок задолженность не погасили.

В итоге, судебные приставы применили т. н. меры принудительного исполнения. В смысле — работникам выплатили зарплату. В общем, какой ни есть, но все же подарок на Новый год. Не правда ли?