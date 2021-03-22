По оперативным данным энергокомпании, прирост задолженности за потребленный энергоресурс за два месяца текущего года составил более 2 млрд рублей, а за год — 6,5 млрд рублей. Общий объём неплатежей потребителей в республиках СКФО на 1 марта превысил 32,2 млрд рублей. Этой суммы, к примеру, достаточно для строительства 40 высокоавтоматизированных питающих центров, необходимых в макрорегионе для повышения надежности энергоснабжения субъектов и обеспечения растущих потребностей экономики СКФО.

Основная часть неплатежей приходится на две традиционно проблемные для Северного Кавказа группы потребителей — ЖКХ-структуры и население. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства исполнили обязательства по платежам за электроэнергию лишь на 28%, а их суммарные долги на 1 марта текущего года превысили 13,9 млрд рублей. Годом ранее задолженность коммунальных предприятий СКФО составляла порядка 10,6 млрд рублей.

Жители республик СКФО рассчитались за 74% потребленной ими электроэнергии. Неплатежи населения макрорегиона перед «Россетями» (по оперативным данным на 1 марта 2021 г.) достигли почти 12 млрд рублей. За год жители республик Северного Кавказа увеличили долги за энергоресурс боле чем на 2 млрд рублей.

Среди регионов СКФО антирейтинг энергетиков традиционно возглавляет Республика Дагестан. Уровень расчетов по оперативным итогам 2-х месяцев текущего года здесь составил 52%, что на 2,5 процентных пункта ниже, чем за два месяца прошлого года. Кроме того, в регионе отмечена самая большая задолженность за потребленную электроэнергию — свыше 14,3 млрд рублей. Из них более 6,8 млрд рублей приходится на население, почти 4,8 млрд рублей — на предприятия ЖКХ.

В «красной зоне» хронических неплательщиков остается Ингушетия. Потребители республики в январе-феврале текущего года оплатили всего 42% от использованного ресурса, за год увеличив долги на 748 млн рублей — с 4,1 млрд рублей на 1 марта 2020 г. до 4,8 млрд рублей к 1 марта текущего года. Из этой задолженности на 1,4 млрд рублей не исполнили свои договорные обязательства по платежам предприятия ЖКХ. Свыше 2,2 млрд — долги населения. При этом необходимо отметить рост платежей на 15% в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом. Это стало возможным благодаря повышению платежной дисциплины отдельных потребительских групп республики, в том числе промышленных и непромышленных предприятий.

На 2% в сравнении с прошлогодними аналогичными показателями отмечено снижение платежной дисциплины в Северной Осетии. На 1 марта этого года уровень расчетов региональных потребителей составил 72%. Общая сумма задолженности потребителей — почти 4,8 млрд рублей. Свыше 2,9 млрд рублей — долги «коммунальщиков» (прирост за год — свыше 620 млн рублей). Население республики в сумме задолжало за энергоресурс свыше 767 млн рублей (рост неплатежей жителей с марта прошлого года — 246 млн рублей). За год общие долги потребителей региона перед Группой компаний «Россети Северный Кавказ» выросли на 1,2 млрд рублей.

Позитивная динамика платежной дисциплины на +3% в сравнении с прошлогодними показателями отмечена в Чеченской Республике. Уровень расчетов региональных потребителей за два первых месяца 2021 года — 72%. Общая дебиторская задолженность, по оперативным данным на 1 марта т. г., — 4,75 млрд рублей. Неплатежи населения — порядка 1,7 млрд рублей. Свыше 2,2 млрд рублей — долги предприятий ЖКХ.

На уровне 82% рассчитались за электроэнергию потребители Кабардино-Балкарии. Цифра сопоставима с показателями 2020 года. Общая сумма задолженности региональных абонентов — более 2,8 млрд рублей. Причём подавляющая часть долга — порядка 2,4 млрд рублей — неплатежи ЖКХ-структур; 216 млн рублей — задолженность населения КБР.

Наиболее высокий показатель платежей — 86% — среди республик СКФО отмечен в Карачаево-Черкесии. Это немногим хуже результата прошлого года, равному 91%. При этом суммарно на 1 марта 2021 года республиканские неплательщики должны за энергоресурс почти 757 млн рублей. Из этой задолженности порядка 232 млрд рублей — неплатежи ЖКХ-предприятий; долги населения — 147 млн рублей. Прирост общей задолженности республики составил за год порядка 120 млн рублей.

«Россети Северный Кавказ» в очередной раз напоминают о прямой зависимости между ростом дебиторской задолженности за электроэнергию и надежностью электроснабжения округа. Своевременно и в полном объеме внесенные платежи за потребленный энергоресурс — это один из основных источников для проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства и, как следствие, повышения качества энергоснабжения потребителей. От стабильного функционирования электросетевого хозяйства СКФО зависит не только бесперебойное электроснабжение регионов, но и развитие всех отраслей и экономики всего макрорегиона.

«Сумма долгов за потребленный энергоресурс представляет серьёзную угрозу энергетической безопасности Северного Кавказа. Энергокомпания намерена активизировать все предусмотренные законом меры для того, чтобы максимально сдержать рост дебиторской задолженности и добиться ее полного погашения. Данную позицию энергетиков поддерживают и региональные органы власти. В настоящее время совместно с правительствами республик СКФО предпринимаются совместные меры, которые, наконец, окажутся эффективными для снижения многомиллиардных долгов. Прежде всего мы действуем в интересах добросовестных потребителей, а также учитывая важное значение стабильности в отрасли для социально-экономического развития макрорегиона», — отметил Роман Левченко, заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии, исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ».