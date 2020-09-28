Платежи

Несмотря на положительную динамику, ситуация остается сложной

Долги предприятий ЖКХ перед «Россетями» превысили 12 млрд рублей и ставят под угрозу надежность энергоснабжения СКФО и Калмыкии

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За восемь месяцев текущего года долги предприятий ЖКХ республик СКФО и Калмыкии за потребленный энергоресурс выросли на 2 миллиарда рублей. На 1 сентября суммарная задолженность этой категории потребителей перед «Россети Северный Кавказ» и управляемыми компанией гарантпоставщиками составила почти 12,2 млрд рублей.

С начала года предприятия ЖКХ республик Северного Кавказа и Калмыкии оплатили всего 23,4% от общего объема потребленного энергоресурса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень платежей коммунальных предприятий снизился более чем на 8%.

Самая низкая платежная дисциплина — у предприятий ЖКХ Ингушетии (всего 1,5%). Долг коммунальщиков этой республики на 1 сентября составил почти 1,2 млрд рублей.

В Дагестане компании коммунального сектора исполнили обязательства перед энергетиками лишь на 5,9%. Общий долг дагестанских ЖКХ-структур перед «Россетями» превысил 4,2 млрд рублей.

В Чечне предприятия коммунального хозяйства оплатили 18,7% от стоимости потребленной электроэнергии. Долг перед энергетиками — почти 2 млрд рублей.
В Кабардино-Балкарии ЖКХ-предприятия рассчитались за потребленную электроэнергию на 27,3%. Их суммарная задолженность — около 2 млрд рублей.
Уровень платежей структур ЖКХ в Северной Осетии — почти 49%, общая задолженность — более 2,4 млрд рублей.

В Карачаево-Черкесии и Калмыкии отмечен некоторый рост платежей предприятий ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Калмыкии ЖКХ-структуры оплатили 77,3% потребленного энергоресурса, повысив уровень платежей на 3%. Их долг на 1 сентября составил 83 млн рублей. В Карачаево-Черкесии платежи за электроэнергию предприятиями ЖКХ выросли более чем на 6%, составив почти 61%. Общая сумма задолженности региональных коммунальщиков — 190 млн рублей.

Несмотря на положительную динамику в двух регионах, в целом по СКФО ситуация с платежами ЖКХ-структур остается сложной.

«Низкая платежная дисциплина коммунальных предприятий, недобросовестное выполнение ими своих договорных обязательств ставят под угрозу надежность энергоснабжения более 7 миллионов человек. Те средства, которые поставщики ресурса недополучают от недобросовестных партнеров, должны направляться на своевременное проведение ремонтных работ, на подготовку электросетевого комплекса макрорегиона к сезону холодов», — отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии «Россети Северный Кавказ» Егор Каленюк.

Энергетики призывают ЖКХ-неплательщиков в ближайшее время принять необходимые меры для исправления ситуации с долгами.

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