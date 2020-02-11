Жители ингушского селения Долаково, встав на пути регулярной Деникинской армии, приняли смертельный бой во имя торжества идеалов справедливости и равенства, обещанных им и всем ингушам большевиками. В той схватке пало практически все взрослое население Долаково, а погибших мужчин сменяли, защищая свою землю, женщины и даже дети. Долаковский бой стал еще одной героической страницей в истории ингушского народа.

О трагических событиях весны 1919 года рассказала учёный-историк Марем Долгиева.

К моменту предъявления ультиматума ингушам Добровольческая армия Деникина была одна из самых экипированных. В её состав входили 5 пехотных, 6 конных дивизий, 2 отдельные конные и 4 пластунские бригады, армейская группа артиллерии, запасные и технические части, гарнизоны в городах и станицах. В общей сложности группировка насчитывала 40 тысяч штыков и сабель при 193 орудиях, 621 пулемёте, 8 бронеавтомобилях, 7 бронепоездах и 29 самолётах.

Деникинцам потребовались считанные дни, чтобы рассеять 11-ю Красную армию. 1 февраля 1919 года началась осада Владикавказа. Штаб войск большевиков расположился в селении Базоркино. Западная Ингушетия стала центром сопротивления белогвардейцам.

4 февраля на съезде ингушского народа было принято решение отклонить ультиматум, предъявленный Деникиным.

Суть ультиматума заключалась в том, что ингуши должны были обеспечить свободный проход деникинских войск на Грозный, разрешить мобилизацию всего ингушского населения от 18 до 40 лет, признать казацкого генерал-губернатора в Терском округе. Подлинные же замыслы белых заключались в листовках, которые они распространяли по всему краю. Там однозначно звучали призывы уничтожить «злодеев-ингушей», этот «разбойный народ».

8 февраля генерал-майор Шкуро двинул свои силы на Долаково и Кантышево, которые занимали стратегическое положение. Большевики перебросили туда незначительные, разношёрстные подкрепления, костяком которых были курсанты владикавказской инструкторской школы красных командиров. Основная тяжесть боёв легла на ингушское ополчение, сформированное бойцами из жителей разных сёл. К примеру, целой дивизии деникинцев противостояли три роты и одна сотня. 23 ингушских партизана сдерживали батальон.

Отважные защитники рубежей отражали одну за другой яростные атаки врагов. В окопах сражались целые семьи, включая стариков, подростков и женщин. Когда закончились патроны, с отчаянием и яростью обречённые ингуши ринулись в рукопашную, нанизав кинжалы на длинные шесты. 30 человек в селении Кантышево, надев на себя белые саваны смерти, врезались в густые цепи противника.

Известен эпизод, когда три старика из Долаково — Мурат-Хаджи Акиев, Батаж Чемурзиев, Бобби Шибилов — забаррикадировались в доме и держали там оборону, отвлекая силы противника на себя. Белые подожгли дом, но выстрелы продолжали раздаваться из руин.

Легендой Долаковского боя стал подвиг командира конной сотни Хакяша Дахкильгова. Он отвлекал противника на себя, чтобы раненых смогли эвакуировать из зоны боя. Отважный партизан укрылся в усадьбе Парижевых и продолжал оттуда отстреливаться. Нападавшие окружили и подожгли владение. Обугленные останки героя тайно перевезли в Гамурзиево и предали земле.

Остался на поле брани вместе со своими сыновьями героический защитник Отечества Олмаз Долгиев. Тяжело раненный штыком уроженец селения Галашки Халмурза Хашиев продолжал бороться с врагом, усеивая землю вокруг себя телами деникинцев. В течение пяти суток долаковцы и кантышевцы сдерживали армаду разъярённых головорезов. По признанию командира третьего армейского корпуса белых генерала Ляхова, деникинцы потеряли в те дни около двух с половиной тысяч убитыми. Это позволило нанести белым тактическое поражение в районе Сагопши — Пседах — Кескем. Наступление деникинских полчищ захлебнулось.

Жителям Долаково напоминает о тех событиях памятник, установленный в селе погибшим героям в 1938 году. На памятнике высечены имена многих участников Долаковского боя.

«Сегодня мы гордимся ратными делами наших отцов и дедов, проявивших чудеса героизма, мужества и благородства. Хотя герои умерли, но их дела остаются с нами, и мы вправе гордиться их нравственной силой и стойкостью», — подчеркнул известный в республике предприниматель-сельскохозяйственник и садовод Мурад Долгиев.