Личность доктора Багаудина Гайтукиева, заслуженного врача Ингушетии, широко известна не только в нашей республике, но и далеко за её пределами. Вся его жизнь целиком и полностью, вся его деятельность по роду своей профессиональной занятости и благотворительности направлена на благополучие нашего общества.

Родился Багаудин Магометович Гайтукиев в Магаданской области. Отец работал инженером, мама — медицинской сестрой. В большой семье, где помимо него было ещё пятеро детей, превыше всего ставились общечеловеческие ценности, где понятия о достойном и правильном, благом и разумном соизмерялись в соответствии с ингушскими адатами и канонами ислама.

В 1991 году семья переехала в Грозный, а через пять лет, вернулась на родину, в Ингушетию, в город Назрань. Учился Багаудин во второй назрановской школе, где преподавали педагоги, достойные уважения и почитания. У известных богословов Эффенди Муцольгова и Абдул-Кадыра Нальгиева получил свои первые знания по основам ислама.

Будь самим собой

— В подростковом возрасте в моей жизни произошёл переломный момент, — вспоминает доктор Багаудин. — Это время, когда мальчишки стараются как-то выделиться, подражать мнимым авторитетам. Так вот и я попал за какую-то погрешность на «ковер» в кабинет завуча, человека благороднейшей души Лизы Магомедовны. И слова, которые она сказала в тот день, запали мне в душу на всю жизнь и даже перевернули моё сознание. Правильнее будет сказать, пробудили во мне то, что заложено Всевышним. «Будь самим собой, не пытайся быть кем-то», — сказала она.

После окончания школы Багаудин Гайтукиев не сомневался, что будущее его связано с медициной. Строением человеческого организма он интересовался с раннего детства, а потом биология, следом и анатомия стали любимыми его школьными предметами. К тому же, без всяких громких слов, ему с детства было свойственно проявлять сочувствие к больным и немощным, помогать слабым и пожилым. А к людям в белых халатах у него было особое, доверительное отношение, зная, что они призваны творить добро. Дополняло это понимание и благородная миссия мамы, которая лечила не только домочадцев, но и соседей, родных и знакомых. Так что профессия врача, как он понимал, как нельзя лучше воплотила бы в жизнь его желание быть полезным обществу, своим родным и близким.

В 1999 году Багаудин поступает в Смоленскую государственную медицинскую академию. С преподавателями и друзьями ему опять повезло. «Это были самые бескорыстные, самые ответственные и самые человечные люди», — говорит он. И если на первых порах студенты могли себе позволить пропуски, не подготовиться к занятиям, то уже с третьего курса они чётко понимали, какая ответственность лежит перед ними, и что по долгу избранной профессии они просто обязаны «грызть гранит науки».

В 2005 году, после окончания вуза, Багаудин Гайтукиев, два года отучившись в клинической ординатуре на базе своей же медицинской академии по специальности «оториноларингология», возвращается на родину.

Спешите творить добро

К своим врачебным обязанностям он приступает со знанием дела. Тем более узкий специалист оториноларинголог в республике был очень востребован. Во врачебной практике доктора были разные истории, более или менее сложные, и везде он показывал себя профессионально грамотным человеком, любящим и знающим своё дело.

На поле благотворительной деятельности он вышел по роду своей врачебной работы, помогая больным детям. Там же пришла идея проводить обязательное для мусульман ритуальное обрезание бесплатно мальчикам из неимущих семей, учитывая тот факт, что делаются такие процедуры не по медицинским показаниям.

Желание делать добрые дела — это большой дар от Всевышнего. Говорят, желающий творить добро, всегда найдёт хорошее дело, которое можно совершить. Так вот, по роду своей профессиональной деятельности Багаудин каждый день сталкивается с больными людьми, в частности с детьми. Свою врачебную помощь, безусловно, он оказывает, но бывают случаи, когда ребёнку нужна поддержка извне, нужны средства на выезд или на приобретение дорогостоящего оборудования и лекарства. Так вот, его следующим шагом стало желание помочь таким больным, а вместе с желанием появляется и возможность.

С поддержки неравнодушных людей, благотворительных фондов он становится организатором и соучастников сборов помощи больным детям. Все мы помним мальчика Ибрагима, который несколько лет боролся с жестокой болезнью. До последнего дня Багаудин и его друзья были рядом, помогали и поддерживали его, порой просто словами, которые ему так были необходимы. Мы все знаем эту историю из социальных сетей, в частности, и из страницы Instagram, которую ведёт доктор Багаудин. Сегодня у него мы можем наблюдать другую историю — с девочкой Аминой, к которой он также приходит на помощь и помогает оставаться ей сильной и бороться за своё здоровье.

Помощь неимущим

Если у человека обострённое чувство сопереживания, у него, соответственно, и завышенные чувства ответственности и долга перед нуждающимися. Он всегда найдёт место, чтобы сделать доброе дело. Так было в первый раз, когда ему сильно захотелось довести «до ключа» дом немощным бездетным пожилым супругам, который по тем или иным причинам стоял недостроенный. В результате был объявлен сбор. Отозвались неравнодушные люди, помогли со строительным материалом, подключились к строительству. Доверие, которое успел завоевать Багаудин, привело к тому, что супруги вскоре заселились в новый дом.

Эта история отчасти вдохновила самого героя.

— Я понял для себя одно, — говорит он, — если ты искренне хочешь помочь людям, не преследуя никаких корыстных целей, то Всевышний отвечает на твои молитвы и помогает во всём.

Так в назидание тем, кто считает успехом благотворительности наличие больших денег, Багаудин Гайтукиев показал, что их мнение ошибочно.

— Увидев как-то женщину, которая обратилась к нам с просьбой провести сыновьям по линии благотворительности ритуальные операции по обрезанию, — вспоминает Багаудин Гайтукиев, — мы стали очевидцами её нищенского существования. Она с девятью детьми проживала в чужом вагончике. Не было никакой бытовой техники, ни холодильника, ни газовой плиты, да им одеться было не во что. Это и подтолкнуло нас к мысли построить им дом. К радости, уже был опыт со строительством жилища. Но нашлись люди, которые писали, что, мол, не нужно в них воспитывать иждивенчество. Они сами виноваты. Отчасти это верно, но дети тут ни при чём. Это не должно стать причиной оставления этой семьи без нашего соучастия. Совершаемое тобой благое дело будет довольством Аллаха.

Дом этой семье им удалось построить, и наверняка дети, в пример которым налицо доброе дело доктора Багаудина и его сподвижников, вырастут в нём благоразумными и отзывчивыми.

Ему верят, к нему прислушиваются

Багаудин — человек, который обладает безусловным профессиональным и моральным авторитетом, а значит, оказывает благотворное влияние и на общество. На него равняется молодёжь. К нему прислушиваются взрослые. На его обращение в 2019 году по поводу строительства мечети в сельском поселении Ачалуки откликнулись многие меценаты и внесли свой значимый вклад в это благое дело.

Большая поддержка была со стороны доктора Багаудина и его сподвижников во время пандемии медицинским учреждениям в плане обеспечения их оборудованием, лекарствами и медицинским материалом, и непосредственная помощь 590 неимущим семьям продуктами питания и предметами гигиены. В меру своих информационных возможностей он не оставлял просьбы и обращения к жителям соблюдать правила безопасного общения, в частности масочный режим и ограничения участия в массовых мероприятиях.

Доброта спасёт мир

— Доброта — это ключевое качество мусульманина, — говорит доктор, — оно не остаётся незамеченными Всевышним. Наша задача в этой временной жизни успеть сделать как можно больше хороших дел, чтобы получить вознаграждение.

Посыл доброго, разумного слышен и на страницах Instagram у доктора Багаудина. В каждом его ролике звучит призыв к благоразумию, к благим делам, которые можно совершать непринуждённо, не затрачивая много времени и больших средств, даже просто проявлением хорошего нрава. В характере самого доктора знакомые отмечают такие качества, как терпимость, мягкость и тактичность по отношению к окружающим.

«В первую очередь мы приносим извинения всем, если словом или делом кого-нибудь обидим, — так начинает он одну из своих передач. — Такой цели не имеем. Мы хотим улучшить то, что имеем. Благодарность всем людям, кто принял участие в благом деле. Помощь — это наш долг. Святой долг перед Аллахом».

«Есть официальные лица, имамы, — говорит он в другой раз. — Всё надо делать через них. Надо быть сплочёнными, руководствоваться разумом».

«Маленьких принцесс воспитывает мать-одиночка! — пишет он. — Она достойно и терпеливо сносит все испытания и трудности жизни. Работая техничкой, получая копейки, старается откладывать деньги на покупку земельного участка. Мы решили помочь этой семье!»

«Сколько мы будем блуждать во тьме? — обращается он к молодёжи. — Сколько мы будем заставлять проливать слёзы наших родителей, употребляя наркотики, после которых происходят аварии, приходит горе в дома. Не пора ли остановиться? Не пора ли повернуться и устремиться к Аллаху. Задуматься следует и о том, сколько времени мы проводим в бесполезных занятиях, сжигая протектор шин, нанося вред как имуществу, так и своим детям, лишая их лишнего килограмма фруктов или игрушек?»

«Мы люди, — пишет он, — нам свойственно ошибаться, но это не должно ни в коей мере умалять наше желание протянуть руку помощи и помочь подняться своему единоверцу. По милости Аллаха, в жизни бывает много разных моментов. Но это всё уроки жизни. Это бесценный жизненный опыт! Нельзя терять милосердие, доброту, отзывчивость. Нельзя забывать прощать людей, так как все мы рабы Аллаха!»

В беседе мы также узнали, что Багаудин — добропорядочный семьянин, у него две жены и шестеро детей, которые живут в достатке, мире и согласии. И это семейное благополучие он сумел создать истинным нравом настоящего мусульманина, хозяина своего дома, врачуя в Детской республиканской клинической больнице, в Перинатальном центре Республики Ингушетия и в лечебно-диагностическом центре «Айболит».

Есть у нашего героя по поводу семейного благополучия и благотворительности один добрый посыл-обращение, больше к представителям сильной половины человечества, от которых, как от глав семей, зависит благополучие дома и всего общества. В частности, причину роста неимущих семей за последнее время он видит в неисполнении мужчинами своих прямых обязанностей по обеспечению своих домочадцев.

— Это может быть из-за асоциального образа жизни многих мужчин, а порой и женщин, — говорит доктор. — Такое поведение становится причиной разводов, участившихся в нашем обществе. Ещё хуже, многие мужчины просто перестают заботиться о своих детях после развода. Надо бороться с этим злом всеми средствами и методами. Если наркоманы, то их надо лечить и возвращать в семьи. Неблагоразумных призвать к порядочности. Бороться всем обществом. По максимуму предотвращать разводы, возвращать мужчин в свои семьи, если есть такая возможность. Пусть они занимаются своими обязанностями. Таким образом, мы разгрузим благотворительный резерв и направим его на цели, где они жизненно необходимы. А это сироты, больные, нуждающиеся в серьёзном лечении, неимущие в силу не зависящих от них причин и т. д.

Дурной пример, говорят, заразителен. Супротив этой мысли стоит утверждать, что добрый пример поучителен и преемственен. Сегодня сотни тысяч наших сограждан готовы жертвовать в помощь людям, попавшим в беду. Их останавливает только одно: либо боязнь остаться обманутыми, либо незнание и неумение эффективно организовать это дело. А к Багаудину уже есть доверие, он заслужил авторитет на ниве добрых дел. И не одним днём, не одним благим делом, а образом жизни. А его пример в свою очередь содействует непрерывному росту благотворительности среди нашего общества.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, настойчиво призывал мусульман делать добро людям. Добрые дела не только приносят верующему вознаграждение, но и помогают установить хорошие взаимоотношения с окружающими, обрести счастье и покой в душе от того, что живешь достойно и приносишь пользу и себе, и другим.