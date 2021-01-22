О синдроме эмоционального и профессионального выгорания газете «Ингушетия» рассказала доцент кафедры менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, кандидат педагогических наук Елена Мирошникова:

«Преподаватели, столкнувшись с новыми трудностями быстрого перехода на дистанционное обучение, которое должно соответствовать уровню и стандартам современного качества организации образовательного процесса, оказались в длительном пребывании эмоционально перегруженных ситуациях общения. Длительная эмоциональная перенасыщенность возникла как некий компенсаторный отклик на отсутствие привычных коммуникаций в профессиональной среде, понятного «психологического поля» интерактивного взаимодействия со студентами, соответствующей рефлексии и моделей поведения на фоне стремительного увеличения педагогической загруженности, плотной включенности в информационное пространство иного социального взаимодействия».

По словам Мирошниковой, к эмоциональной перегруженности и эмоциональному истощению педагога приводят ежедневное нахождение в состоянии повышенной ответственности за результаты образовательного процесса, настраивание на работу со студентами разного уровня подготовки и потребность держать под контролем несколько компонентов учебного процесса, информационная перегрузка, возникающая постоянная напряженность, связанная с необходимостью внутренней настройки на определенное поведение.

При этом специалисты отмечают нарастающую профессиональную редукцию преподавателя, появляющуюся в процессе дистанционного обучения, например, при проведении промежуточных форм контроля студентов, которые все более ориентированы не на получение и усвоение знаний и формирование необходимых компетенций, а на способность быстро и умело «выхватить глазом» нужную и необходимую информацию из общего, предоставленного преподавателем лекционного информационного массива.

«Можно ли эти факторы отнести к детерминирующим факторам профессионального выгорания? Вероятно, нет, поскольку в психологической науке не существует единой классификации факторов и подходов к исследованию данного феномена. Вместе с тем эмоциональная перегруженность, эмоциональное истощение, личностная редукция педагога являются очевидными симптомами, игнорирование которых неизбежно приведет к профессиональному выгоранию», — отметила доцент кафедры менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, кандидат педагогических наук Елена Мирошникова.