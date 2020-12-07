День волонтера может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени. Этот праздник, нацеленный привлечь внимание общественности к такому важному делу, как безвозмездная помощь нуждающимся, в России отмечается 5 декабря. Праздник имеет международный статус и успешно отмечается во многих странах.

Волонтеры — это люди, которые вносят огромный вклад во все сферы общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным. Добровольцы трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является еще одной причиной того, почему они удостоились собственного праздника.

Все же немногие согласятся бесплатно выполнять огромное количество работы, а волонтеры бескорыстно убирают улицы, распространяют брошюры социальных акций, работают переводчиками на больших спортивных соревнованиях, помогают в больницах, домах престарелых, детских домах и так далее.

Немало работы на долю волонтеров приходится при ликвидации последствий стихийных бедствий и военных переворотов.

Слово «волонтёр» произошло от французского слова «volontaire», которое в переводе на русский язык означает «доброволец», «изъявляющий волю». В Европе понятие волонтёра впервые применялось к солдатам-добровольцам, участвовавшим в европейских войнах XVI века.

В России добровольчество возникло ещё в домонгольский период. Принято считать, что на развитие добровольчества на Руси сильно повлияла церковь, которая привлекала прихожан к помощи в благоустройстве церковных и близлежащих территорий, приготовлении еды нуждающимся, пошиве одежды и других делах.

В законе РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 1995 года добровольцами (волонтёрами) названы физические лица, осуществляющие добровольческую деятельность в целях социальной поддержки и защиты граждан во всех сферах жизнедеятельности людей.

Надо отметить, что начиная с 2000-х годов популярность волонтёрского движения в России постоянно растёт. Важным этапом развития волонтёрских проектов стали Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Чаще всего волонтёрами становятся молодые люди до 30 лет, однако безвозмездную работу выполняют люди всех возрастов.

Как рассказал нам 26-летний волонтер Мусса Долгиев, на сегодняшний день в нашей республике имеется множество организаций, вступив в которые можно заниматься тем или иным родом деятельности разово или на постоянной основе. Главное, иметь желание помогать людям.

Мусса Русланович в данное время работает преподавателем аграрных дисциплин в Назрановском аграрном техникуме и заведует лабораторией агрохимии на кафедре «агрономия» агроинженерного факультета ИнгГУ, но, тем не менее, он находит и время, и силы для того, чтобы заниматься любимым делом.

«Волонтером я стал по счастливой случайности, — рассказывает Мусса. — Однажды мы с другом ехали с учебы домой и встретили наших общих знакомых, которые, несмотря на проливной дождь и скверную погоду, выглядели счастливыми. Они были одеты в футболки, на которых была надпись «Волонтер БФ КДЛ». Естественно, мне стало интересно, что это за организация и чем мои знакомые занимаются там. Послушав их ответы, я загорелся желанием стать одним из таких ребят, которые, несмотря на непогоду, состояние души и отсутствие всяких условий, хотят помогать людям».

Мусса Долгиев, не откладывая в долгий ящик свое желание, решил поближе познакомиться с сотрудниками «Клуба добрых людей» и стал одним из самых активных добровольцев этого благотворительного фонда.

«Как сегодня помню свой первый рабочий день в фонде и первую волонтерскую помощь, которую я оказал, — вспоминает наш герой. — Надо было доставить один пакет с продуктами по одному адресу. Я вызвал такси, и только после долгих усилий нам с таксистом удалось найти надлежащего адресата, но, когда я вошел в дом, где жила одинокая женщина с ребенком, понял, что не напрасны были наши старания. Никогда не забуду радость в глазах у этой женщины, когда она узнала, с какой благородной миссией мы пожаловали к ней. Тогда я подумал, как мало нужно человеку для счастья!»

Конечно, в жизни волонтеров бывают не только положительные моменты, но и много нюансов и из ряда вон выходящих ситуаций. Но, как считает Мусса, такие случаи не должны отбивать желание помогать нуждающимся. Просто помогать бескорыстно, не ожидая что-то взамен.

«Участие в волонтерской деятельности мне, например, приносит ощущение радости, которая испытывается при оказании любой помощи, — говорит Мусса Русланович. — Особенно это касается маленьких детей, для которых наш фонд очень часто организует различные мероприятия. Не меньшее удовольствие приносит мне и тот момент, когда я могу поделиться с кем-то своими идеями и вижу, как другие тоже загораются желанием помогать больным и немощным людям».

По словам молодого человека, с особым интересом он относится к безвозмездному донорству крови, о котором он узнал из викторин КДЛ, посвященных донорству. Как оказалось, на счету у Муссы Руслановича — одного из самых активных доноров республики, имеется более двадцати посещений станции переливания крови, а дальше, как он уверен, будет больше.

«Очень жаль, что многие не понимают, что могут стать героями для общества, просто оставаясь человечными, — говорит Мусса. — Тем более что для этого не обязательно иметь большие деньги, связи, нужно лишь иметь чувство сострадания и желание помочь. Понимание того, что любой человек в любое время дня и ночи может оказаться в опасной ситуации, привело меня к тому, что я регулярно сдаю кровь, которая может спасти человека. А что может быть дороже жизни и здоровья людей?»

Точно так же считает и совсем юный волонтер фонда КДЛ Марина Инаркиева. Ей всего 21 год, но ещё со школьных лет девушка поняла, как это важно быть нужным и сострадательным. С марта сего года, когда пандемия только начала делать свои первые шаги, Марина стала сотрудничать в фонде добрых людей и вскоре доказала свою активность. Как рассказывают в клубе, нет такой акции, где Марина не принимала бы участие.

«Первый опыт работы в качестве волонтера у меня был ещё в гимназии, — рассказывает Марина. — Я решила тогда стать добровольцев в фонде «Тешам», так как очень хотела помогать людям. Но из-за того, что у нас были экзамены на носу, продолжить сотрудничество не получилось. Потом я поступила в вуз и уехала в другой город. На третьем курсе через свою близкую родственницу я узнала о том, что в Ингушетии существует такой фонд под красивым названием «Клуб добрых людей», и после защиты диплома я устроилась в этом клубе волонтером. Вначале не всегда получалось посещать все мероприятия фонда, но постепенно я влилась в коллектив и стала участвовать в ведущих акциях и других мероприятиях».

Марина Инаркиева рассказала, что в клубе очень серьезно относятся к заявкам жителей республики. Волонтеры периодически проводят различные акции, посещают на дому и в больницах тяжелобольных детей, одиноких стариков и обеспечивают их предметами первой необходимости. По словам девушки, есть еще проекты, в которых волонтеры принимают участие, где с помощью группы в соцсетях можно отслеживать деятельность друг друга.

«Несмотря на то, что я работаю, стараюсь чаще посещать фонд и с чистой совестью выполнять волонтерские нагрузки, — рассказывает Марина. — И вообще я думаю, что без волонтеров сотрудникам фонда было бы намного труднее справляться с таким объемом работы».

Необходимо отметить, что волонтеров у нас в республике много, и это не может не радовать. Есть также много ребят, желающих присоединиться к числу добровольцев, но сейчас из-за пандемии деятельность многих фондов перешла на дистанционный режим работы.

Для всех желающих стать волонтерами, наша газета получила консультацию от ведущих специалистов Москвы и Санкт-Петербурга, которые дали дельные советы будущим добровольцам. Во-первых, для начала необходимо определиться, в какой сфере деятельности вы хотите помогать. Будь то разные направления или что-то одно — в любом случае лучше определиться с этим заранее.

Далее нужно выбрать волонтерское движение и подать заявку. Для каждого направления существует своя волонтерская организация. У наиболее крупных есть возможность подать заявку онлайн. Будьте готовы к тому, что вас могут не принять. Кандидат должен обладать крепким здоровьем, выносливостью, устойчивой психикой.

Решите, сколько времени сможете посвящать волонтерской деятельности. Вы должны реально оценивать свои силы. Особенно, если волонтерская деятельность совмещается с основной работой. Определите, сколько часов в день или в неделю вы сможете на это потратить.

И самое главное. Пройдите необходимое обучение. Перед началом работы вам могут провести короткий инструктаж, но в некоторых сферах придется пройти полноценное обучение.

Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры имеют право отдавать свое время, энергию и талант коллективным и индивидуальным акциям, не ожидая при этом вознаграждения.

Конечно же, бескорыстные поступки в современном мире — редкость, но они так необходимы. Так что 5 декабря следует не только пожелать удачи и счастья всем волонтерам мира, но и задуматься о собственных бескорыстных поступках. Начать можно с малого — перевести через дорогу старушку или покормить бездомного пса. И вам это зачтется!