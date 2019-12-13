Об этом нашей газете стало известно из пресс-релиза генеральной дирекции РТРС. Для ознакомления населения с этапами и итогами строительства сети цифрового телевещания представитель Ингушского филиала РТРС Аслан Абадиев дал информацию о том, что цифровая сеть построена полностью.

«События этого стремительно пролетевшего десятилетия сохранит диджитал-летопись 5040.tv − хроника создания сети цифрового эфирного телевещания в России, — отметил он. — Как говорят специалисты в этой области, десять лет — это быстрее, чем потребовалось США, Испании и Южной Корее».

По его словам, в создании сети приняли участие 30 тысяч человек в составе 4 тысяч организаций. Построено 5040 передающих станций (ретрансляторов). На каждой станции был введен в эксплуатацию сначала передатчик первого, а затем второго мультиплексов. В течение десяти лет в России каждый день строилась в среднем одна новая телебашня и включалось три цифровых передатчика.

В диджитал-летопись 5040.tv внесены даты запуска каждого передатчика, каждого центра формирования мультиплексов, каждого центра консультационной поддержки в каждом регионе, а также другие события, ставшие частью истории цифровизации телевещания России.

Диджитал-летопись 5040.tv приглашает в путешествие во времени, в котором на каждой «остановке» — ждут знакомства с героями и объектами цифрового эфирного телевидения, фоторепортажи и телесюжеты о торжественных мероприятиях и наиболее значимых моментах строительства.

Диджитал-летопись 5040.tv включает коллекцию примечательных фактов о стройке: с весом какого животного можно сравнить архивы РТРС, сколько сотен документов нужно оформить на одну площадку строительства, площади каких стран и даже планет могла бы охватить наша цифровая телесеть, какова суммарная высота всех телебашен и общая мощность всех цифровых ретрансляторов, где находятся самая западная, восточная, северная, южная, «срединная», высокогорная и другие необычные по местоположению, конструкции или истории создания цифровых передающих станций.

5040.tv — по совместительству диджитал-справочник для зрителей цифрового телевидения. Каждый ретранслятор обладает профайлом с информацией о местоположении и параметрах, необходимых для настройки цифровых приемников в зоне его действия.

Диджитал-летопись 5040.tv создана для использования в автономных интерактивных модулях, включающих дисплей и программное обеспечение. Веб-ресурс 5040.tv — демонстрационная версия работы такого модуля. Автономный модуль с локализованным под конкретный регион интефейсом 5040.tv можно установить в краеведческом или отраслевом музее, в техникуме или вузе, в деловом центре, в государственных учреждениях.

Таким образом, прекращено аналоговое вещание федеральных телеканалов и произведено обеспечение регионализации цифрового вещания. Больше информации и руководство к действию можно найти на сайте rtrs. ru

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Ингушетия» является основным оператором цифрового эфирного и аналогового эфирного телерадиовещания в Ингушетии. Предприятие было образовано в 1993 году. С 2001 года входит в состав РТРС. Филиал предоставляет широкий спектр услуг в области связи: обеспечивает доставку сигнала цифрового эфирного и аналогового эфирного теле- и радиосигнала, способствует развитию мобильной телефонной связи и обеспечивает коммуникационную деятельность органов госуправления.

Задача филиала РТРС в Республике Ингушетия — обеспечить жителей региона бесперебойным, многоканальным и доступным телерадиовещанием. По словам Аслана Магометовича, разветвленная сеть передающих станций и современное технологическое оборудование позволяют охватить вещанием максимальную аудиторию.