Таким образом, телевидение берет на себя основные функции обучения и развлечения. Благодаря переходу на «цифру» дети и их родители получили равный доступ к телеканалам.

Ожидается, что каникулы в деревне этим летом из-за карантина будут особо популярны. И телевидение поможет собрать семью рядом. По статистике, зрители 4-17 лет чаще других просматривают ТВ с родителями и старшими родственниками. Режим самоизоляции только усилил эту тенденцию.

Как сообщил нашей газете инженер отдела информационных технологий РТПЦ Ингушетии Аслан Абадиев, по случаю Дня защиты детей пресс-служба РТРС подготовила специальный материал о детском «телесмотрении», из которого следует, что весной 2020 года время телепросмотра возросло среди зрителей всех возрастов, но больше всего среди детей и подростков. В группе 12-17 лет прирост достиг 36%, в группе 4-11 лет — 27%. В апреле телепросмотр на дачах среди зрителей старше четырех лет увеличился на 80% по сравнению с прошлым годом.

— Тем не менее, нельзя объяснить рост популярности ТВ среди детей только карантином, — говорит Аслан Магомедович. — Дело в том, что за время выполнения государственной программы «Информационное общество», доля детских, юношеских и образовательных программ на десяти телеканалах первого мультиплекса выросла вдвое и достигла 29%. А режим самоизоляции в стране только увеличил эту цифру.

Как мы знаем, в 2019 году Россия завершила переход на цифровое телевидение. Теперь 100% жителей могут принимать 20 телеканалов в отличном качестве без абонентской платы. Из них 98,4% — с телевизионной сети РТРС, 1,6% — непосредственно со спутника.

Как пояснил специалист, в городе, деревне и на даче легко воспользоваться преимуществами цифрового эфирного ТВ. Для этого нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна. К старому телевизору дополнительно требуется приставка DVB-T2. На дачах 20 эфирных каналов без проблем принимаются на наружную антенну, но не везде: переход на «цифру» предусматривал охват сигналом мест постоянного проживания.

— Таким образом, надо признать, что «цифра» дала детям и подросткам свободу выбора при телепросмотре, — говорит Аслан Абадиев. — Если телеканал «Карусель» увлекает самых маленьких различными мультсериалами и программой «Спокойной ночи, малыши!», то СТС показывает семейную викторину «Детки-предки» и познавательное шоу «Галилео», а на «ТВ-Центре» выходит культовый «Ералаш». Также не остался в стороне и ТНТ, который предлагает подросткам сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Универ. Новая общага».

1 июня «Муз-ТВ» провел обширный марафон «Dетский Dэнс», во время которого показал музыкальные видео с участием детей и клипы, выбранные юными телезрителями. Эти программы будут доступны даже в деревнях и селах, куда дети приедут к бабушкам и дедушкам на каникулах.

В пресс-релизе сказано также, что программа передач 20-ти цифровых телеканалов доступна теперь в мобильном приложении «Телегид». Такого рода приложение создано для того, чтобы помогать настраивать цифровые эфирные каналы на телеприемниках и гибко управлять просмотром ТВ.

По словам инженера ИТ Аслана Абадиева, это многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач 20-ти обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Органайзер — это возможность составить свой план просмотра с помощью уведомлений.

— Программу передач в «Телегиде» можно смотреть и офлайн, — пояснил специалист. — Теперь выбрать подходящую передачу на свой вкус можно с помощью фильтров по времени (5 слотов), по формату (5 категорий) и по 28 жанрам. В «Телегиде» встроена интерактивная карта цифрового эфирного телевидения. На нее нанесены все 5040 ретрансляторов телесети РТРС. «Телегид» автоматически показывает пользователю ближайший ретранслятор. Там же есть расписание профилактических работ на телебашнях и связанных с ними кратковременных перерывов трансляции эфирных теле- и радиопрограмм.

Нужно отметить, что приложение это бесплатно для пользователей и доступно на платформах IOS и Android. Скачать приложение можно в App Store или Play Market.

В состав первого мультиплекса входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Радио России», «Маяк», «Вести FM».

В состав второго мультиплекса входят: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». Приятного всем просмотра!