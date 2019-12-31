В гостях у Деда Мороза
Дети военнослужащих и правоохранителей приняли участие в новогоднем представлении в Театре юного зрителя
В Ингушском государственном театре юного зрителя состоялось новогоднее представление для детей военнослужащих и сотрудников, погибших и пострадавших при выполнении воинского и служебного долга, детей-инвалидов и детей из многодетных семей. В мероприятии приняли участие более 250 ребятишек.
Для юных гостей праздника было организовано новогоднее представление «В гостях у Деда Мороза». Оригинальный сценарий, яркая актерская работа, красочные декорации и костюмы, добрые песни и сказочные герои увлекли ребят в мир чудес и приключений.
Посетил мероприятие и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Перед началом праздничного действа он выступил перед юными зрителями с новогодними поздравлениями.
- От всей души желаю, чтобы, прежде всего, вы выросли хорошими, достойными людьми - обратился к детям руководитель региона. - Желаю всем хорошо учиться, радовать отличной учебой своих родителей. Читайте больше, рисуйте, набирайтесь знаний. Духовное развитие человека очень важно. А мы, взрослые, сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь вам на этом пути. Будьте счастливы. И не только в Новый год - всегда!
Завершилось праздничное мероприятие раздачей Дедом Морозом подарков всем детям от Главы Ингушетии. После представления гости долго не расходились, делились впечатлениями и фотографировались на память.