Для юных гостей праздника было организовано новогоднее представление «В гостях у Деда Мороза». Оригинальный сценарий, яркая актерская работа, красочные декорации и костюмы, добрые песни и сказочные герои увлекли ребят в мир чудес и приключений.

Посетил мероприятие и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Перед началом праздничного действа он выступил перед юными зрителями с новогодними поздравлениями.

- От всей души желаю, чтобы, прежде всего, вы выросли хорошими, достойными людьми - обратился к детям руководитель региона. - Желаю всем хорошо учиться, радовать отличной учебой своих родителей. Читайте больше, рисуйте, набирайтесь знаний. Духовное развитие человека очень важно. А мы, взрослые, сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь вам на этом пути. Будьте счастливы. И не только в Новый год - всегда!

Завершилось праздничное мероприятие раздачей Дедом Морозом подарков всем детям от Главы Ингушетии. После представления гости долго не расходились, делились впечатлениями и фотографировались на память.