На суд жюри были представлены более 20 работ, выполненных в разных стилях рисования красками, карандашами, фломастерами. Юные художники изобразили на рисунках своих мам — как дома, так и на службе.

Члены жюри, в состав которого вошли руководство школы и военнослужащие Росгвардии, выбрали лучшие работы и наградили победителей.

— Очень приятно, что наши дети с таким энтузиазмом приняли активное участие в этом замечательном конкурсе, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» помощник начальника отделения по работе с личным составом территориального управления Росгвардии капитан Алексей Мажеев. — Очень сложно было выбрать победителей, поскольку каждый ребенок в своем рисунке отражал единственный и неповторимый образ своей мамы. Тем не менее, мы отметили наиболее яркие, по нашим представлениям, работы.