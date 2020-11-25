Конкурс

Неповторимый образ мамы

Дети росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков, приуроченном ко Дню матери

0

В преддверии Дня матери в ведомственной школе номер 2 управления Росгвардии по Ингушетии в Назрани прошел конкурс детского рисунка «Добрые мамины глаза!», в котором приняли участие дети сотрудников и военнослужащих управления.

На суд жюри были представлены более 20 работ, выполненных в разных стилях рисования красками, карандашами, фломастерами. Юные художники изобразили на рисунках своих мам — как дома, так и на службе.

Члены жюри, в состав которого вошли руководство школы и военнослужащие Росгвардии, выбрали лучшие работы и наградили победителей.

— Очень приятно, что наши дети с таким энтузиазмом приняли активное участие в этом замечательном конкурсе, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» помощник начальника отделения по работе с личным составом территориального управления Росгвардии капитан Алексей Мажеев. — Очень сложно было выбрать победителей, поскольку каждый ребенок в своем рисунке отражал единственный и неповторимый образ своей мамы. Тем не менее, мы отметили наиболее яркие, по нашим представлениям, работы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков
В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии
Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик
В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»
В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры
Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»
В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»
Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда
«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума

Главное

Яндекс.Метрика

 