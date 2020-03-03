Семьдесят три города страны боролись за первое место
Дети из Назрани стали лучшими на всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике
Ингушские участники Всероссийской олимпиады по ментальной арифметике заняли первое командное место. Они представляли центр всестороннего развития «Фаворит» в Назрани.
В конгресс-центре ЦМТ Москвы 1 марта прошла Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике, в которой приняли участие 550 учеников из 73 городов России.
Олимпиада проходила в три этапа. На первом этапе дети продемонстрировали свои умения в счете на абакусе (счетах), на втором — решали примеры с листа в уме. На этих двух этапах всего за 5 минут детям предстояло решить 175 примеров на сложение, вычитание, умножение и деление. Задания третьего этапа появлялись на экране со скоростью до 0,1 секунды.
После олимпиады гостей и участников мероприятия ждала развлекательная программа и показательные выступления участников. Также прошла церемония вручения призов от организатора соревнования — международной сети детских развивающих центров Smarty Kids, и партнеров.
В первую очередь, это масштабный праздник для детей и их родителей, на котором «смартики» смогли не только проверить свой уровень владения ментальной арифметикой, но и отлично провести время в компании новых друзей со всей страны.
В финал вышли команды четырёх городов: Улан-Удэ, Казани, Сургута и Назрани. В итоге, набрав 30 баллов, первое место взяла назрановская команда, второе поделили между собой Казань и Сургут, а третье место досталось Улан-Удэ.
Ментальная арифметика — это методика обучения счету, в основе которой лежит использование специальных счет — абакуса (соробан, суаньпань). Данная методика вырабатывает умение производить числовые операции в уме, без использования записей. Она направлена не столько на развитие феноменальной скорости счета, сколько на всестороннее развитие ребёнка, тренировку внимания, памяти, образного мышления и воображения.
Популярность ментальной арифметики связана с рядом исследований ученых, которые подтвердили, что эта методика развивает одновременно оба полушария мозга и связи между полушариями, благодаря чему у детей стремительно повышается скорость мышления, концентрация внимания, воображение и образное мышление, а также способность быстро анализировать информацию и принимать решения.
В Японии и Китае ментальная арифметика входит в школьную программу.