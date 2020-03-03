В конгресс-центре ЦМТ Москвы 1 марта прошла Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике, в которой приняли участие 550 учеников из 73 городов России.

Олимпиада проходила в три этапа. На первом этапе дети продемонстрировали свои умения в счете на абакусе (счетах), на втором — решали примеры с листа в уме. На этих двух этапах всего за 5 минут детям предстояло решить 175 примеров на сложение, вычитание, умножение и деление. Задания третьего этапа появлялись на экране со скоростью до 0,1 секунды.

После олимпиады гостей и участников мероприятия ждала развлекательная программа и показательные выступления участников. Также прошла церемония вручения призов от организатора соревнования — международной сети детских развивающих центров Smarty Kids, и партнеров.

В первую очередь, это масштабный праздник для детей и их родителей, на котором «смартики» смогли не только проверить свой уровень владения ментальной арифметикой, но и отлично провести время в компании новых друзей со всей страны.

В финал вышли команды четырёх городов: Улан-Удэ, Казани, Сургута и Назрани. В итоге, набрав 30 баллов, первое место взяла назрановская команда, второе поделили между собой Казань и Сургут, а третье место досталось Улан-Удэ.

Ментальная арифметика — это методика обучения счету, в основе которой лежит использование специальных счет — абакуса (соробан, суаньпань). Данная методика вырабатывает умение производить числовые операции в уме, без использования записей. Она направлена не столько на развитие феноменальной скорости счета, сколько на всестороннее развитие ребёнка, тренировку внимания, памяти, образного мышления и воображения.

Популярность ментальной арифметики связана с рядом исследований ученых, которые подтвердили, что эта методика развивает одновременно оба полушария мозга и связи между полушариями, благодаря чему у детей стремительно повышается скорость мышления, концентрация внимания, воображение и образное мышление, а также способность быстро анализировать информацию и принимать решения.

В Японии и Китае ментальная арифметика входит в школьную программу.