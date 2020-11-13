Существует много причин для того, чтобы действовать решительно против нарушений правил дорожного движения всеми его участниками. Достаточно сказать о том, что почти полтора миллиона человек погибают на дорогах мира каждый год. Вы только вдумайтесь в эти цифры! А более 50 миллионов человек ежегодно получают травмы в автомобильных авариях, и многие остаются инвалидами на всю жизнь.

Таким образом, ДТП являются основной причиной смертности среди молодых людей во всем мире. Кроме этого, дорожные аварии влекут существенные экономические потери как для самих жертв и их семей, так и для страны, в которой они проживают. Также дорожно-транспортный травматизм несёт огромные нагрузки на больницы и системы здравоохранения. Поэтому аварии на дорогах нужно предотвращать.

Учитывая это, Россией одной из первых был разработан глобальный план действий, включающий в себя практические меры, которые, в случае их осуществления, могут спасти миллионы жизней. В редакции плана были сформулированы меры по улучшению безопасности дорог и транспортных средств; совершенствованию служб по оказанию экстренной медицинской помощи; созданию общего управления безопасностью дорожного движения.

С инициативой проведения Десятилетия действий в 2009 году выступила Россия на Первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Москве. Предложение нашло поддержку, и 11 мая 2011 года десятки стран во всем мире приступили к проведению первого глобального Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 годов. Правительства разных стран — от Новой Зеландии до Мексики и от Российской Федерации до Южной Африки — были полны решимости предпринять новые шаги для спасения жизни людей на дорогах. Десятилетие предназначалось для предупреждения случаев смерти и травм в результате дорожно-транспортных аварий.

Президент Российской Федерации В. В. Путин на одном из своих выступлений отметил, что ситуация на дорогах требует выработки общей стратегии и совместных мер по повышению безопасности всех участников дорожного движения.

«Сегодня в России предпринимаются серьёзные шаги в этой сфере. Мы совершенствуем законодательство, реализуем комплекс мер, цель которых состоит в том, чтобы сделать дорожное движение безопасным и удобным как для водителей, так и для пешеходов. Уверен, что инициированная Россией международная программа действий ООН и дальше продолжит свою деятельность и поможет снизить уровень дорожно-транспортного травматизма», — подчеркнул глава государства. По словам Президента России, сейчас нам необходимо вывести эту кампанию на качественно новый уровень и взять курс на обеспечение безопасности на дорогах.

Подводя итоги огромной работы, нужно сказать, что за прошедший период во всех регионах нашей страны был проведен целый комплекс различных мероприятий, призванных сократить аварийность. В Десятилетии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, автопроизводители, банковские сообщества, органы государственной власти, общественные и благотворительные организации.

Лозунг Десятилетия — «Вместе мы можем спасти миллионы жизней!» — сегодня актуален не только для подавляющего большинства стран, поскольку уровень аварийности во всём мире катастрофически высок, но и для нашей маленькой республики, где, казалось бы, поток машин не такой уж и высокий, как в мегаполисах.

Одним словом, дорожно-транспортный травматизм в Республике Ингушетия по-прежнему является одной из серьезных проблем общественного здравоохранения и одной из главных причин смертности, травматизма и инвалидности.

За предшествующие десять лет на территории Республики Ингушетия, как и по всей стране, было проведено множество акций в поддержку требований по выполнения правил дорожного движения. Также остро пресекалось желание некоторых горе-водителей садиться за руль в нетрезвом состоянии и высказывалось мнение общественности о прилюдном наказании водителей, которые превышают скорость и создают аварийные ситуации на дорогах.

Работниками УГИБДД МВД по РИ издавались различные печатные публикации результатов новых исследований по конкретным аспектам безопасности дорожного движения. Руководством регионального управления выпускались брошюры и рекламные листовки с важными данными по безопасности движения на дорогах, устраивались различные благотворительные спортивные мероприятия и концерты, а также проводились дни открытых дверей в кабинетах неотложной помощи больниц и викторины в целях проверки знания правил дорожного движения.

Большое внимание республиканское управление дорожной инспекции уделяло школьным мероприятиям, в том числе проводило обзоры и улучшение среды дорожной безопасности вокруг школ и показы безопасного перемещения учащихся в школу и из школы домой.

По словам полковника полиции, председателя совета ветеранов УГИБДД МВД РИ Башира Гамботова, дорожно-транспортный травматизм входит в число трех главных причин смертности людей в возрасте от 5 до 44 лет. Кроме этого, дорожно-транспортный травматизм создает угрозу замедления темпов экономического и человеческого развития, тяжелым бременем ложится он на психику людей, пострадавшим в авариях, которым в дополнение к сильному эмоциональному стрессу зачастую приходится покрывать расходы на медицинское обслуживание и реабилитацию, а зачастую и похороны родных людей.

«Мы все должны понимать, что дороги, словно линии фронта, будут убивать наших людей до тех пор, пока мы не научимся соблюдать элементарные правила дорожного движения, — говорит Башир Ахметович. — Казалось бы, ничего трудного в этом нет, но всё же находятся среди нас такие лихачи, которые без зазрения совести садятся за руль в нетрезвом состоянии, нарушают все мыслимые правила и становятся причиной гибели ни в чем не повинных людей».

Как рассказал нам Башир Гамботов, совет ветеранов УГИБДД проводит колоссальную работу с общественностью с одной лишь целью: уменьшить аварии на дорогах республики. По составленному графику работы по кварталам и на год каждый ветеран ГАИ — член совета имеет прикрепление за общеобразовательным учреждением, а также совместными усилиями совет ветеранов работает в ссузах и вузах республики. Здесь на общих собраниях и лекциях сотрудники Госавтоинспекции проводят с молодежью воспитательные беседы и, чтобы быть наверняка услышанными, приводят страшные цифры, за которыми стоят жизни наших граждан, ставших жертвами нарушений правил дорожного движения. Ветераны-госавтоинспекторы разъясняют подрастающему поколению, как жить, чтобы быть полезными обществу и не наносить вреда ни себе, ни окружающим.

«К примеру, на днях мы встречались со студентами Назрановского колледжа, где в конструктивной обстановке рассказали собравшимся, что ни в коем случае нельзя садиться за руль без водительского удостоверения, и что обязательно нужно пользоваться ремнем безопасности, — говорит полковник. — Также в своих беседах мы призываем детей, чтобы они более настойчиво требовали от старших пользоваться ремнем безопасности, ведь эта самая простая мера, которая может спасти человека от смерти».

В своем комментарии Башир Ахметович привел удручающие цифры, которые не могут не волновать общественность. Если за весь прошлый год аварий на дорогах республики было 111, то только за истекшие 9 месяцев текущего года совершено 140 ДТП, в которых погибло 48 человек, а ранено 246. Статистика прошлого года говорит о том, что число аварий и жертв на дорогах у нас растет в геометрической прогрессии, и с этим что-то надо делать!

«Большинство аварий у нас происходят потому, что водители превышают скорость, — сетует Башир Ахметович, — вторая, не менее частая причина аварий — это выезд на встречную полосу — одно из самых грубых нарушений ПДД. Также в списке нарушений мы находим такие пункты, как управление транспортом в нетрезвом виде, невыполнение требований светофора и несоблюдение правил собственной безопасности».

По словам нашего собеседника, ношение мотоциклетных шлемов надлежащего качества как водителями, так и пассажирами, также может снизить риск смерти в результате дорожных аварий. Использование ремней безопасности пассажирами, сидящими как на переднем, так и на задних сиденьях, также заметно снижает риск смерти, но, к сожалению, люди очень предвзято относятся к себе и не выполняют эти элементарные требования.

«То же самое можно сказать и об использовании детских удерживающих устройств (сидений для детей грудного возраста, детских сидений и дополнительных подушек сидения), которые могут уменьшить число случаев смерти детей в результате аварий на 54-80%, — говорит Башир Гамботов. — А ведь всем нам известно, с какой трагедией мы воспринимаем смерть маленького ребенка, который стал жертвой вандализма взрослых! Детская смертность — это ни с чем не сравнимое горе как для родных, так и для будущего нашей Ингушетии. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей республики с призывом: не нарушайте правила дорожного движения! Помните, что вы своими действиями можете причинить ничем невосполнимую боль людям! Берегите себя и своих близких!»

Специалисты в области автомобильного сообщения говорят, что контроль за скоростным режимом является одним из главных способов уменьшения числа травм в результате аварий, особенно среди водителей иномарок, пешеходов и других участников дорожного движения.

Но самым главным бичом всех этих проблем является управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Дело в том, что если человек садится за руль автомобиля в пьяном виде, то он в десятикратном размере превышает риск аварий, которые могут привести к смерти или увечьям ни в чем не повинных людей. А такое предвзятое отношение и к себе, и к окружающим должно сурово наказываться.

Сейчас очень много идет разговоров насчет того, какие меры наказания следует избрать за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее за собой смерть или травму людей. Но как бы мы ни обсуждали, без сурового уголовного наказания здесь не обойтись. Время показывает нам, что никакие уговоры, разговоры, поучительные беседы никоим образом не действуют на тех, кто бесшабашно привык относиться к окружающему миру, в том числе и к его обитателям.

Учитывая серьезную обстановку в плане безопасности дорожного движения, летом текущего года Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров утвердить новую госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года. Как и предыдущая программа, она будет направлена на снижение смертности и травматизма населения в результате ДТП.

«Разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения на автомобильных дорогах, является крайне актуальной задачей на сегодняшний день», — подчеркнул глава государства.

Президент также поручил правительству и Банку России при участии Российского союза автостраховщиков (РСА) решить вопрос о создании во всех субъектах РФ центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Что касается дальнейшей работы очередного плана нового Десятилетия, то в идеале, он должен осуществляться не только работниками Госавтоинспекции, но и региональными учреждениями, представителями всех партнёрских организаций, располагающих полномочиями и средствами для претворения в жизнь взятых обязательств, а также представителей СМИ, способных донести их обращения до общественности. Желательно это мероприятие транслировать по телевидению и радио, а также в интернете.

Символ дорожной безопасности должен использоваться в виде наклеек, значков, фликеров и прочей агитации.

Таким образом, идеальное стартовое событие должно стать началом большого цикла действий, которые будут предприняты в будущем.