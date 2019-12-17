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Юбилей перелома

Десять лет назад Ингушетия изнывала от засилья террористов

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Как быстро сегодня летит время. А кажется, только вчера нас всех охватывал ужас от засилья террористов, которые непонятно что хотели доказать своей звериной жестокостью, готовностью жертвовать своими и чужими жизнями ради достижения мифических целей.

Однако самое главное приобретение сегодняшнего дня — это то, что большинство из нас узнало и поняло, какими средствами «кукловоды» осуществляли свои задачи по насаждению неизбывного страха среди населения — путем психологического и психотропного одурманивания своих подручных. Задачи задачами, а цели они априори не могли достичь.

Уходящий год стал десятилетним юбилеем победного перелома в борьбе с террористическим подпольем в Ингушетии, ставшим авангардом борьбы с международным терроризмом — термином, признанным в мировом сообществе.

Вспомним тот 2009 год и те дни. Ровно десять лет назад, 17 декабря, около 13:10 в Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ», на так называемом «экажевском кругу», возле поста ДПС смертник, управлявший машиной «Лада-Приора» (регистрационный номер К 738 ОК, 95-й регион), привел в действие взрывное устройство во время следования по трассе военной колонны.

По официальным данным, в результате взрыва пострадали 18 человек: восемь военнослужащих в/ч 3718 ВВ МВД РФ, передвигавшихся в составе колонны, трое сотрудников Назрановского ГОВД и семеро гражданских лиц, в том числе один несовершеннолетний.

По словам очевидцев, черная «Лада-Приора» подъехала к милицейской машине УАЗ-452 (так называемая «таблетка»), после чего произошел взрыв. В этот момент по дороге двигалась военная колонна, и перед постом на перекрестке скопилось много гражданских машин, ожидавших ее прохождения. Сотрудники ДПС видели, как «Лада-Приора» резко выехала из общего потока, но ничего не успели предпринять для того, чтобы остановить машину.

Все раненые были доставлены в центральную республиканскую клиническую больницу в Назрани. Состояние четверых оценивалось как крайне тяжелое. СУ СК РФ по Ингушетии возбудило уголовное дело. В тот же день удалось установить личность смертника: им оказался житель Насыр-Кортского муниципального округа Назрани Батыр Махмудович Джаниев, 23 года, сын Лейлы Джаниевой, которая погибла в результате подрыва машины 16 декабря 2009 года в Назрани. Выяснилось, что мощность взрывного устройства составила 40-45 кг тротила. Пострадали 23 человека, в том числе 13 военных и милиционеров и 10 гражданских лиц, включая троих детей...

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