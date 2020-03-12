Внеочередное семьдесят второе заседание регионального парламента под председательством спикера Магамета Яндиева состоялось сегодня, 12 марта.

В работе заседания приняли участие представители Администрации Главы и правительства Ингушетии, прокуратуры, министерства юстиции, уполномоченный по правам человека в республике, которые прокомментировали поправки к Конституции России (читайте ниже).

Открывая заседание, спикер парламента от имени депутатов Народного собрания Республики Ингушетия и себя лично поздравил коллег Харона Саутиева, Лейлу Дзейтову, Ахмеда Накостоева с днем рождения, пожелал им здоровья, успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго.

Далее депутаты обсудили Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В своем выступлении докладчик, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Ибрагим Боков отметил, что законопроект был внесен в Государственную Думу 20 января 2020 года Президентом Российской Федерации. Положения законопроекта направлены на обеспечение безопасности страны и суверенитета государства, социальных прав граждан и обеспечение их равных возможностей на всей территории страны, усиление роли Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Предложенные Президентом Российской Федерации законодательные инициативы направлены, прежде всего, на дальнейшее повышение гарантированности прав и свобод граждан РФ.

400 поправок, из которых в итоговый текст законопроекта попало около половины, были подготовлены по большей части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть поправок внес в нижнюю палату парламента глава государства. 11 марта законопроект был принят в третьем окончательном чтении и направлен для рассмотрения в Совет Федерации, где был одобрен («за» проголосовали 160 сенаторов, 1 — «против», 3 воздержались.), после чего направлен в законодательные органы субъектов РФ для обсуждения.

Президент

Среди поправок — исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. Кроме того, принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность Президента, не сможет снова стать кандидатом на пост главы государства, т. е. исключается для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.

Данное требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом.

В настоящее время это касается российских граждан, живущих в Крыму.

Запрет на иностранное гражданство распространяется и на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и всех членов правительства, а также судей.

Президенту, как и другим высшим должностным лицам в РФ, поправками запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Президент получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров.

Федерация

Поправки в Основной закон запрещают действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним.

Одобрена поправка, согласно которой РФ является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а «также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ».

Также в поправке, внесенной Президентом, появилось упоминание бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Там же говорится, что РФ «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Изменения внесены в 68 статью Конституции, в частности, «государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». При этом прописано, что РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка.

В Конституции предусмотрено, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, помимо столицы.

Вводится норма о том, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Индексация пенсий в РФ осуществляется не реже одного раза в год.

В Конституции браком признается союз мужчины и женщины.

В законе также есть поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий, публичная власть на которых устанавливается федеральным законом.

Госдума и Совет Федерации

Согласно закону министры так называемого силового блока назначаются на должности президентом после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, члены верхней палаты парламента получают право официально именоваться сенаторами.

В их число смогут входить также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.

Госдума согласно закону утверждает кандидатуру председателя правительства по представлению президента, а также вице-премьеров и федеральных министров, кроме «силовых», по представлению премьера.

Закон конкретизирует порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству. В частности, указывается, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму.

Госсовет и КС РФ

Одобрена поправка в Конституции, в соответствии с которой главы государства имеет право формировать Госсовет в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Однако все нюансы статуса Госсовета будут определены позже федеральным законом.

Также законопроектом предусматривается, что Конституционный Суд РФ разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Кроме того, в компетенции КС РФ также разрешение вопросов о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного арбитража, налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ. Число судей КС РФ предлагается сократить с 19 до 11.

Голосование

Общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного Суда РФ на закон.

Поправки в Конституцию внесут, если их одобрят более 50 процентов участников голосования 22 апреля на всероссийском голосовании.

Заседание

В обсуждении указанного законопроекта приняли участие 28 депутатов Народного собрания Ингушетии из 31 действующих. Трое отсутствовали по уважительной причине, один из которых находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Краснодарского края. После краткого обсуждения депутаты единогласно приняли постановление об одобрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Подводя итоги заседания, Магамет Яндиев отметил, что республика, придерживаясь воли своих отцов о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российского государства, состоявшееся 250 лет назад, и опираясь на созданный Конституцией правовой и ценностный фундамент, реализует национальные проекты, направленные на динамичное социально-экономическое развитие страны, повышение уровня жизни населения, создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Сегодняшние поправки в Конституцию страны нацелены на создание сильного социально ориентированного государства.

«Нам нужна сильная, стабильная, процветающая Россия, частью которой мы являемся», — заключил спикер парламента.

Комментарии

Илезов Микаил Бангирович — первый заместитель редседателя правительства РИ: «Как известно, МРОТ зафиксирован в ст. 133 Трудового кодекса РФ и ежегодно индексируется. Так, на 1 января 2020 г. он установлен в размере 12130 р., а в относительно недавний период времени, в 2006 г. МРОТ составлял порядком чуть более 1000 рублей. Таким образом, за 15 лет он увеличился в 12 раз. При этом, согласно одной из поправок в Конституцию Российской Федерации МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Не секрет, что пенсионеры это одни из наиболее ущемленных слоев населения и вопрос индексаций пенсий находится не на приоритетном законодательства уровне. Таким образом, проведение индексации не носит первостепенный характер для государственных органов, но появление в основном законе нормы, требующей ежегодной индексации пенсий не оставит альтернативы для соответствующих структур по этому вопросу. Все это безусловная гарантия основного закона на закрепление достойных выплат для граждан для увеличения их благосостояния».

Амриева Марем Султановна — заместитель председателя правительства РИ: «Для защиты традиционных ценностей народов, населяющих многонациональную Россию, в Конституцию предлагается закрепление положения о том, что брак — это союз мужчины и женщины, а дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики страны. Это в первую очередь близко ингушскому народу и всем народам России, потому что создание семьи и воспитание достойного поколения, которое будет способствовать дальнейшему сохранению и соблюдению наших обычаев и традиции, — главная задача современного общества. Это создаст условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим и младшим. Поправки в Конституцию несут в себе важные цели, способствующие улучшению качества жизни, дальнейшему единению общества и развития России в целом».

Цуров Мустафа Туганович — депутат Народного собрания РИ: «Закрепление в Конституции права на получение доступной и качественной медицинской помощи обеспечит населению достойное лечение. Именно такая оговорка в Конституции является надежным оплотом для людей при получении квалифицированной медицинской помощи, а ее несоблюдение будет восприниматься как прямое нарушение основного закона страны. Уверен, что с помощью этой нормы мы уйдем от такой ситуации, когда причины отдаленного расположения амбулаторных пунктов, либо отсутствия возможности до них добраться становились причиной несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи».

Дзагиев Мовлат-Гирей Османович — председатель Общественной палаты РИ: «Идея поправки в Конституцию о федеральных территориях с особым статусом очень актуальна, так как система управления в пределах страны, действительно, требует специального регулирования. Конечно же, это обусловлено вопросами, связанными, в первую очередь, с суверенитетом, безопасностью, также с экологией, что в современных условиях является своевременным и необходимым. Все это в совокупности гарантирует безопасность страны в целом, и, конечно же, безопасность каждого гражданина России, в отдельности».

Оздоев Джамбулат Эдалгиреевич — уполномоченный по правам человека в РИ: «Поправки по социальным обязательствам наполнят основной закон России конкретными нормами услуг государства перед своими гражданами. Важным аспектом является положение об обеспечении адресной социальной помощи, так как благодаря этой мере о качестве социальной работы общество будет видеть положительную динамику улучшения уровня жизни не по объему выделенных средств, а по тому, насколько улучшено благосостояние конкретного человека или семьи. Считаю, что каждая поправка нацелена на повышение уровня социального положения граждан страны по всем направлениям».

Оздоев Зелимхан Идрисович — заместитель министра сельского хозяйства РИ: «Важной поправкой к Конституции страны считаю введение повышенных требований к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. Такие лица, представляющие высшие эшелоны власти в ситуации, связанной с коррупционной составляющей, ущербу их личных интересов, вызванных выявленной у них деструктивной или негативной деятельности в адрес государства и ее граждан, могут беспрепятственно воспользоваться наличием у них второго гражданства, определенных ресурсов, недвижимости или связей заграницей. Однако с принятием указанной поправки чиновники высшего ранга будут ограничены в своих возможностях, интересах и самое главное будут давления со стороны заинтересованных из других стран, так как им будет уже на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. В этой связи, считаю, что 22 апреля целесообразно пойти на участки и отдать свой голос по вопросу принятия этих поправок, которые, на мой взгляд, в случае принятия будут очень актуальны и своевременны для всех граждан страны».