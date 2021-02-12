Напомним, что современный препарат «Клексан» входит в список антикоагулянтов, которые применяются в терапии коронавирусной инфекции. Средство снижает риск образования тромбов, разжижает кровь, улучшает самочувствие пациента, помогает предотвратить осложнения. Однако его использование требует строгого соблюдения дозировки.

В Ингушетии, как и по всей стране обуздать гонку цен пока что удается административными методами, а также увещеваниями хозяев аптек, взывая к их совести. Эта непростая задача стояла и перед группой депутатов горсовета Назрани во главе со спикером депутатского корпуса города Юсупом Богатыревым, курирующим партпроект единороссов «Народный контроль», которая посетила несколько городских аптек с целью проверки цен на «Клексан». Разброс цен на препарат, конечно, удивляет.

Так, в аптеке «Омега» на проспекте Базоркина лекарство продавалось за 2500 рублей, в «Аптеке № 5» на том же проспекте его стоимость уже достигала 4000 рублей, в аптеке «Ваше здоровье» на Московской, 34, препарат отпускали за 2800 рублей. Минимальную цену на «Клексан» проверяющие зафиксировали в аптеке «Семейная» — 2497 (меньше, конечно, чем 2500).

— Мы уведомили хозяев аптек, что в связи со сложившейся ситуацией будем вынуждены использовать все механизмы обуздания их «аппетитов», — признался газете «Ингушетия» Богатырев. — Пока же мы просто просим их не поднимать необоснованно цены на данный препарат, проникнуться социальной ответственностью перед лицом страшного вируса.

В этот же день депутаты вместе с главой АО Альтиево Ахмедом Гандаровым, заместителем мэра Даудом Евлоевым посетили и район новостроек (около границы между Гамурзиевским и Альтиевским округами Назрани), где уже больше года ощущается напряжение между давно осевшими там жителями и теми, кто пытается построиться в обход постановления правительства Ингушетии, лишившего муниципалитеты права раздавать земельные участки.

Наша газета уже писала об этой ситуации. Напомним, что данная территория представляет собой лощину, которую решили оставить для общего пользования — выпаса скота, рекреационно-экологических целей и т. д. Однако незаконопослушные граждане начали заполнять лощину искусственной насыпью и возводить там постройки, чему противятся те, кто уже обустроился там.

Предлагались разные варианты выхода из тупика. В итоге проверяющие пришли к общему мнению, что разрядить обстановку позволит межевание этой территории.