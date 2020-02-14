Так, в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль», назрановские единороссы проводят мониторинг аптечной сети республики с целью проверки наличия медицинских масок и противовирусных препаратов, а также выявления фактов необоснованного завышения цен на них.

— Депутаты местного отделения партии «Единая Россия» проверили цены на медицинские маски и противовирусные лекарственные препараты в аптеках Назрани, — рассказал «Ингушетии» председатель горсовета, руководитель регионального общественного совета федерального партийного проекта «Народный контроль» Юсуп Богатырев. — В ходе рейда мы установили, что на данный момент цены на медицинские маски не претерпели изменений. По словам аптечных работников, их повышение не планируется, если только поставщики не изменят цену на них.

Инспекция показала, что в аптеках дефицита медицинских масок нет, цены в основном колеблются от 3 до 5 рублей. Кроме того, в наличии имеется широкий спектр противовирусных препаратов, стоимость которых в последний месяц тоже не изменилась.

В течение ближайшего времени подобные рейды по мониторингу аптечных сетей будут продолжены.