Глава государства неоднократно подчеркивает в своей речи, что одна из приоритетных задач нашей страны — улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, социальная поддержка и повышение качества медицинского обслуживания. В эту задачу входит и необходимость улучшения жилищных условий ветеранам войны, проведения капитального ремонта и реконструкции памятников погибшим воинам и участникам ВОВ.

— Безусловно, городской совет Назрани не останется в стороне от этих работ: сохранение памяти о наших героических предках для нас, как и для любого россиянина — священный долг, — признался «Ингушетии» руководитель депутатского корпуса Назрани Юсуп Богатырев. — Так, депутаты фракции политической партии «Единая Россия» в горсовете Назрани совершили плановый выезд по административным округам города, где установлены памятники героям Великой Отечественной войны.

В ходе инспекции мы выяснили, что многие из этих мемориалов нуждаются в ремонте — косметическом или капитальном. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы мы с коллегами поставили перед собой задачу, совместно с администрациями округов, принять участие в благоустройстве памятников и приведении их в порядок. Надеюсь, что жители города примут посильное участие в этом благом деле.