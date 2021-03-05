«Ко мне обратились жители аварийного дома № 69, расположенного на улице Нурадилова в Малгобеке. В рамках республиканской программы по расселению граждан из аварийного жилья для них был построен многоквартирный дом на улице Гарданова. По результатам независимой судебной экспертизы построенный дом признан не пригодным для проживания из-за ошибок, допущенных при его строительстве и приеме в эксплуатацию», — рассказал член комитета ГД по энергетике газете «Ингушетия».

По его словам, у жителей на руках имеются судебные решения в адрес администрации Малгобека, которые не исполняются на протяжении семи лет.

Кроме того, в ходе приема жители 105-го массива в Назрани попросили содействия в строительстве канализационного коллектора.

«Этот вопрос жителями поднимался неоднократно, за последние два года я обсуждал его на уровне Минстроя, мэрии, но решение может быть только через федеральные программы. Буду готовить обращение к председателю правительства республики», — заявил Газгиреев.

К депутату Госдумы обратились и представители большой группы вынужденных переселенцев из Чечни, потерявших имущество в ходе боевых действий и пожелавших остаться жить в Ингушетии и ожидающих на протяжении более двух десятков лет решения жилищной проблемы.

По его мнению, этот вопрос требует обсуждения в парламенте республики и законодательной поправки в ранее принятый закон.

Как отметил парламентарий, все обращения уже изучают юристы и в ближайшее время будут направлены соответствующие запросы и обращения в республиканские и федеральные органы власти.

Как сообщалось ранее, Глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил Миннацу представить полный перечень предложений по урегулированию препятствий для оказания помощи беженцам из Чечни. В основном обращения граждан, утративших жилье в этой республике, связаны с отказом в оказании господдержки ввиду приостановки статуса вынужденных переселенцев.

В республике установлено в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 519 семей. В их числе 451 семья, получившая в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 1997 года компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тыс. рублей. Еще 68 семей — из числа получателей возвратных ссуд по 5 тыс. руб. на каждого члена семьи в период с 1998 по 2001 годы, согласно постановлению правительства России от 28 января 1997 года.

Проблема жилищного обустройства ими не решена из-за недостаточности выделенных средств. Однако статус беженцев уже утрачен в связи с получением упомянутых средств, что лишает их права на получение дополнительной поддержки.

Федеральным законодательством не введено новое правовое регулирование по вопросу продления срока действия статуса вынужденного переселенца этой категории, что ограничивает возможности устранения сложностей.

Как сообщал ранее представитель Миннаца региона, всего в 2020 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» 339 семей из вынужденных переселенцев получили сертификаты.

На учете для получения жилищных сертификатов состоят еще более двухсот семей вынужденных переселенцев, и работа по реализации федеральной программы будет продолжена в 2021 году.