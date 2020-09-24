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Росгвардейцы для детей

День воспитателя отметили в детском саду Росгвардии в Ингушетии

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В ведомственном детском саду Росгвардии «Солнышко» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работника дошкольного образования. Праздник берет свое начало с открытия в нашей стране первого детского сада 27 сентября 1863 года.

В мероприятии принял участие командир Назрановского полка войск национальной гвардии подполковник Виктор Кириллов, а также военнослужащие территориального управления, родительский совет и коллектив дошкольного учреждения.

Воспитанники детского сада подготовили для воспитателей и гостей мероприятия яркую концертную программу, состоящую из песен, танцев и музыкальных постановок.

«Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы— это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Пусть в вашей жизни каждый день будет удивительным, наполнен светлыми чувствами и положительными эмоциями. Здоровья вам, детской непосредственности души и вдохновения доброго сердца», — передала поздравления руководства территориального управления ответственный исполнитель пресс-службы Салима Сампиева.

Завершилось праздничное мероприятие награждением работников дошкольного учреждения и вручением подарков.

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