В мероприятии принял участие командир Назрановского полка войск национальной гвардии подполковник Виктор Кириллов, а также военнослужащие территориального управления, родительский совет и коллектив дошкольного учреждения.

Воспитанники детского сада подготовили для воспитателей и гостей мероприятия яркую концертную программу, состоящую из песен, танцев и музыкальных постановок.

«Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы— это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Пусть в вашей жизни каждый день будет удивительным, наполнен светлыми чувствами и положительными эмоциями. Здоровья вам, детской непосредственности души и вдохновения доброго сердца», — передала поздравления руководства территориального управления ответственный исполнитель пресс-службы Салима Сампиева.

Завершилось праздничное мероприятие награждением работников дошкольного учреждения и вручением подарков.