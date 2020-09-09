История становления и возрождения государственности Ингушетии имела тернистый путь и никогда не теряла своей актуальности, и потому 4 июня 1992 года явилось важным историческим событием в истории ингушского народа.

Издревле в ингушском языке есть понятия «мохк» (страна), «1аьдал» (государство), «адат» (закон).

В обозримое нами историческое время, запечатленное в исторических документах, Ингушетия находилась в составе Терской области с 1860 года; с 1880 года — в составе Владикавказского округа; с 1883 года — в составе Сунженского казачьего округа отдела Терской области; с 1905 года — как Назрановский округ в составе Терской области; с 1917 года — в составе Горской республики и т. д. На разломе эпох и общественно-политического курса страны и этого времени, ингуши думали о своей государственности. И именно этот период запечатлен на представленной фотографии.

К тому времени в России уже произошли февральская и октябрьская революции. Последняя была позже названа «Великой Октябрьской». К этому времени относится и новый всплеск национально-освободительного движения горцев Кавказа. Были созданы правительство и Союз объединенных горцев Северного Кавказа.

Съезд горцев Северного Кавказа собрал видных представителей народов того времени, людей разных общественно-политических и религиозных взглядов, думавших о дальнейшей судьбе и самоопределении народов.

В этой небольшой справке мы называем известные нам по фотографии имена делегатов съезда, в числе которых важное место занимали и ингуши.

Первый ряд, снизу вверх: 2-й — Зубаир Темирбулатов (инженер), 3-й — Нажмутдин Гоцинский, 5-й — Сугаип-мулла Гайсумов, 6-й — Дени-шейх Арсанов, 7-й — Шаби Майсигов, 10-й — Торко-хаджи Гарданов, 11-й — шейх Набас, 12-й — Ирисхан Алиев (генерал), 13-й — Висан-Гирей Джабагиев (вице-директор департамента земледелия России), 14-й — Абдул-Меджид (Тапа) Чермоев (нефтепромышленник), 15-й — Ахмедхан Мутушев (публицист), 16-й — Пшемахо Коцев (конезаводчик).

Третий ряд слева направо, представители Дагестана: 4-й — князь Нухбек Тарковский, 5-й — Зубаир Темирханов (инженер).

Четвертый ряд слева направо: 7-й — М. Дахадаев, 8-й — Гайдар Баммат, 9-й — Эса-хаджи Тешалович Ужахов, 10-й — Хасан-хаджи Тешалович Ужахов, 12-й — Хадрис Яндиев.

Пятый ряд слева: 2-й — Мехти Белхароев. Предпоследний ряд — в центре Дунда Добриев (офицер). Последний ряд справа: 2-й — Васамбек Куриев (офицер).

На этом съезде из ингушей также присутствовали Тонта Укуров (генерал), Магомед Котиев (просветитель), Татре Албогачиев (берейтор Его Императорского Величества) и др.

Конечно, хотелось бы знать поименно всех делегатов съезда, представленных на этой фотографии. Думаю, это не составит труда, если каждый из нас, исследователей и читателей, представит знакомую им информацию по этой фотографии и свяжется с нами, с автором рубрики «По следам старых фотографий» республиканской газеты «Ингушетия».