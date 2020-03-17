В мероприятии приняли участие более 800 участников — представители органов управления АПК Северо-Кавказского и Южного федеральных округов и Республики Крым. На протяжении двух дней представители Минсельхоза РФ рассказывали о реализации программы по комплексному развитию сельских территорий, которая стартовала в этом году, а также о развитии фермерской кооперации.

В работе семинара приняли участие директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевёлкина, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, представители профильных ведомств Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Одной из ключевых тем стало обсуждение новой меры государственной поддержки — сельская ипотека. На 2020 год федеральный бюджет предусматривает 1 млрд. рублей на финансирование данного направления.

— Понятие «ипотека для сельской местности» было введено, чтобы привлечь на село городских жителей и удержать молодежь. Она предполагает предоставление гражданам кредитов на покупку или строительство жилья по ставке до 3% годовых, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.

Для участников была организована выставка достижений в области сельского хозяйства Ставропольского края, в рамках ее специалисты Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» продемонстрировали стенд с основными видами деятельности и услуг организации, а также провели консультации присутствующих по защите растений и семеноводству, где дали ответы на интересующие вопросы.

Главой региона Махмуд-Али Калиматовым и федеральным центром определено развитие малых форм хозяйствования как одно из приоритетных направлений в АПК республики. Тема фермерства и кооперации также стала предметом обсуждения на Всероссийском семинаре.