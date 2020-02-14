Участниками мероприятия стали первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, генерал-полковник, сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской и другие. Спикеры форума выступили с мастер-классами перед участниками, рассказав о работе в патриотическом направлении, презентовав видеоматериалы про Великую Отечественную войну.

Начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия Мадина Богатырева вместе с заместителем Батыром Эгиевым и членами регионального правительства также приняли участие в окружном форуме патриотических организаций СКФО «Наша Победа».

Форумчане поучаствовали в работе стратегической сессии, главным экспертом которой выступил заместитель руководителя ГБУ РД «ИКЦ» Гамид Гитинов, он отметил, что по итогам работы будет подготовлена Стратегия развития движения в СКФО «Бессмертный полк» до 2025 года. Она пройдет экспертизу федеральных экспертов в сфере патриотического воспитания и будет разослана в региональные отделения в качестве методической помощи в работе.

В рамках форума молодежь и дети пообщались с Героями России на площадке музея «Россия — моя история». Завершением официальной части форума стал моноспектакль актера Василия Ланового в Русском драматическом театре в Махачкале.

«Подводя предварительные итоги форума, можно сказать, что основные задачи были нами достигнуты. Он стал площадкой для обсуждения программных документов по реализации Года памяти и славы, местом для межсекторного взаимодействия как внутрисубъектных госорганов и общественных организаций, так и представителей из соседних регионов. Мы постарались создать все условия и включить в программу форума блоки, где сами участники форума не просто делятся опытом, но и выступают экспертами в своих областях. Я имею в виду проведенную стратегическую сессию. В ее ходе были получены материалы, являющиеся своеобразной выжимкой из многолетней работы окружных организаций. Они будут оцифрованы, систематизированы и послужат основой для написания Стратегии развития патриотического движения в СКФО до 2025 года», — поделилась Сабина Курбанова, организатор форума.

В форуме приняли участие представители всех регионов Северного Кавказа. Отметим, проект «Окружная стратегическая сессия патриотических организаций СКФО «Наша победа» реализуется с ноября 2019 года на территории Северо-Кавказского федерального округа АНО «Институт развития информационного общества» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства по делам молодежи РД, Министерства культуры РД, Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций и министерства культуры Дагестана.

«Одним из решающих факторов победы была сплоченность наших народов, нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Северный Кавказ внес достойный вклад в победу над врагом. Сразу после объявления фашистской Германией войны СССР на Северном Кавказе стали формироваться национальные боевые отряды — 114-я чечено-ингушская дивизии, 115-я кабардино-балкарская дивизия, отдельно дагестанский эскадрон и 29-й казачий кубанский полк, сформированный на территории Адыгеи. Всем известно имя уроженца Северного Кавказа, Героя Российской Федерации Абдулхакима Исмаилова, одного из тех, кто весной 1945 года в поверженном Берлине водрузил Знамя Победы над рейхстагом, 68 представителям кавказских народов было присвоено звание Героя Советского Союза», — подчеркнул сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Для нас форум стал площадкой для обмена опытом и общения, а также возможностью поделиться проблемами, попытавшись общими усилиями найти пути их решения. Также благодаря участию в форуме нам удалось плотно пообщаться с экспертами и разработчиками мероприятий Года памяти и славы», — рассказала корреспонденту газеты «Ингушетия» начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия Мадина Богатырева.