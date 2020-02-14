Площадка для обмена опытом и общения
Делегация Ингушетии приняла участие в окружном форуме патриотических организаций СКФО «Наша Победа» в Дагестане
В Дагестане завершил свою четырехдневную работу окружной форум патриотических организаций СКФО «Наша Победа».
Участниками мероприятия стали первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, генерал-полковник, сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской и другие. Спикеры форума выступили с мастер-классами перед участниками, рассказав о работе в патриотическом направлении, презентовав видеоматериалы про Великую Отечественную войну.
Начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия Мадина Богатырева вместе с заместителем Батыром Эгиевым и членами регионального правительства также приняли участие в окружном форуме патриотических организаций СКФО «Наша Победа».
Форумчане поучаствовали в работе стратегической сессии, главным экспертом которой выступил заместитель руководителя ГБУ РД «ИКЦ» Гамид Гитинов, он отметил, что по итогам работы будет подготовлена Стратегия развития движения в СКФО «Бессмертный полк» до 2025 года. Она пройдет экспертизу федеральных экспертов в сфере патриотического воспитания и будет разослана в региональные отделения в качестве методической помощи в работе.
В рамках форума молодежь и дети пообщались с Героями России на площадке музея «Россия — моя история». Завершением официальной части форума стал моноспектакль актера Василия Ланового в Русском драматическом театре в Махачкале.
«Подводя предварительные итоги форума, можно сказать, что основные задачи были нами достигнуты. Он стал площадкой для обсуждения программных документов по реализации Года памяти и славы, местом для межсекторного взаимодействия как внутрисубъектных госорганов и общественных организаций, так и представителей из соседних регионов. Мы постарались создать все условия и включить в программу форума блоки, где сами участники форума не просто делятся опытом, но и выступают экспертами в своих областях. Я имею в виду проведенную стратегическую сессию. В ее ходе были получены материалы, являющиеся своеобразной выжимкой из многолетней работы окружных организаций. Они будут оцифрованы, систематизированы и послужат основой для написания Стратегии развития патриотического движения в СКФО до 2025 года», — поделилась Сабина Курбанова, организатор форума.
В форуме приняли участие представители всех регионов Северного Кавказа. Отметим, проект «Окружная стратегическая сессия патриотических организаций СКФО «Наша победа» реализуется с ноября 2019 года на территории Северо-Кавказского федерального округа АНО «Институт развития информационного общества» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства по делам молодежи РД, Министерства культуры РД, Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций и министерства культуры Дагестана.
«Одним из решающих факторов победы была сплоченность наших народов, нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Северный Кавказ внес достойный вклад в победу над врагом. Сразу после объявления фашистской Германией войны СССР на Северном Кавказе стали формироваться национальные боевые отряды — 114-я чечено-ингушская дивизии, 115-я кабардино-балкарская дивизия, отдельно дагестанский эскадрон и 29-й казачий кубанский полк, сформированный на территории Адыгеи. Всем известно имя уроженца Северного Кавказа, Героя Российской Федерации Абдулхакима Исмаилова, одного из тех, кто весной 1945 года в поверженном Берлине водрузил Знамя Победы над рейхстагом, 68 представителям кавказских народов было присвоено звание Героя Советского Союза», — подчеркнул сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Для нас форум стал площадкой для обмена опытом и общения, а также возможностью поделиться проблемами, попытавшись общими усилиями найти пути их решения. Также благодаря участию в форуме нам удалось плотно пообщаться с экспертами и разработчиками мероприятий Года памяти и славы», — рассказала корреспонденту газеты «Ингушетия» начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия Мадина Богатырева.