Конституция

Возобновилась подготовка к референдуму

ЦИК готовится к проведению голосования по поправкам в Конституцию России

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ЦИК России продолжает готовиться к проведению референдума по внесению поправок в Конституцию и осуществляет полномочия, не обусловленные датами проведения этого голосования. Об этом заявила 27 мая на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

«Мы имеем право, в связи с указом Президента о возложении полномочий на ЦИК по подготовке к организации голосования, который продолжает действовать, делать все то, что необходимо, все, что не привязано к датам (проведения голосования)», — цитирует ее ТАСС.

Что касается даты проведения голосования, то «когда Президент сочтет нужным, тогда и назначит», указала председатель ЦИК.

Ранее Центризбирком опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России.

Постановление принято «в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений» в Конституцию страны. Согласно документу, снимаются ранее наложенные финансовые ограничения на действия по подготовке к голосованию по Основному Закону.

В частности, избиркомы снова могут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий. Перечисление денежных средств комиссиям ранее было приостановлено постановлением ЦИК от 27 марта.

Кроме того, МИД и Минобороны теперь могут возобновить финансирование участковых избирательных комиссий, образованных за пределами территории России.

Напомним, Госдума 11 марта текущего год приняла в окончательном чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов страны.

Президент России подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса Владимир Путин в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании, напоминает ТАСС.

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