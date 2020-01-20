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Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, полицейские рекомендуют запомнить определенные правила

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Раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных. Они совершаются группами преступников или преступниками-одиночками.

Применение преступниками современных технических средств при изготовлении поддельных денежных билетов и бланков ценных бумаг, имеющих достаточно высокое сходство с подлинными, вызывает определенные затруднения в выявлении фальшивок.

Как сообщает пресс-служб республиканского МВД, в последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники.

Времена талантливых в своем роде одиночек прошли. Теперь подобные преступления стали прерогативой хорошо организованных и технически оснащенных преступных групп, превративших их в высокодоходный бизнес. И поэтому борьба с этим видом преступления приобретает все более острый характер.

Преимущественно подделываются и сбываются пятитысячные рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования.

Тем не менее, благодаря работе всех правоохранительных органов, финансовых структур и кассовых работников постоянно выявляются, изымаются из обращения и направляются на экспертизу поддельные денежные билеты различных номиналов разных стран, различающиеся между собой по качеству и профессиональному уровню исполнения.

Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в отделение МВД.

Характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. В связи с возросшим качеством поддельных денег и отсутствием знаний признаков, позволяющих отличить подлинную купюру от поддельной фальшивки, выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчете денежных знаков в банках.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, полицейские рекомендуют запомнить и соблюдать определенные правила:

— не разменивайте купюры незнакомым лицам;

— при продаже автомобиля или недвижимости лучше проверить получаемую наличность в банке;

— не покупать валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;

— приобретая валюту за границей, вы рискуете купить подделку;

— если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;

— совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

— снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

— если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

— поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

— выбитые компостером цифры 1000 и 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

— металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, и выполнена краской, либо наклеена сверху на купюру и зачастую отслаивается от поддельной банкноты;

— при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

— цветной, переливающий герб Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

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