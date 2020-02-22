А ведь в этом, казалось бы, банальном выражении кроется глубокий смысл. Я уверена, что каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с предвзятым отношением к себе со стороны представителей других религий, культур, да просто жителей других регионов или государств. И виной всему было отнюдь не ваше ненадлежащее поведение, а то, что им уже доводилось «познакомиться» с вашими земляками и знакомство это было не из приятных.

Хотим мы того или нет, но наши дела и поступки, совершаемые за пределами родной республики, не только характеризуют нас лично, а ложатся в основу мнения, которое формируется у других людей об Ингушетии и ингушах. Мне лично хочется, чтобы мнение это было положительным.

Не так давно наша газета сообщала об очередных успехах ингушских спортсменов — Ахмеда и Мухаммеда Тутаевых, живущих в Швеции. В начале февраля братья выступали на турнире по вольной борьбе «Flatz open 2020» в Австрии. Во время соревнований и произошла с ними история, о которой мне рассказали родители спортсменов.

В спортивном зале, где проходили состязания, к Ахмеду и Мухаммеду подошли пожилые ингуши, пообщались с ребятами какое-то время, и, спросив, где те остановились, попрощались. Какое же было удивление братьев, когда вечером к ним в гости пожаловали их новые знакомые. Земляки пришли не с пустыми руками, а с гостинцами — на импровизированный банкет пригласили всю сборную.

«Долгое время потом в команде говорили о щедрости ингушей. Нас до сих пор переполняет гордость за поступок земляков», — рассказали мне родители спортсменов. Но вот беда — Ахмед и Мухаммед не догадались узнать ни имен, ни контактных данных тех людей.

«Хотелось от всего сердца поблагодарить стариков, что приходили в гости к нашим сыновьям. Вот это и есть ингушский эхь-эздел, хоза г1улакх», — считают родители ребят.

Со своей стороны хочется добавить: для того, чтобы делать добро, не нужны большие возможности или какие-то особенные способности, достаточно иметь желание. Но именно добрые, благородные поступки отдельных его представителей формируют положительный образ всего народа.