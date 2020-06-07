Напомним, что скандальный политик прокомментировал видеоролик Russia Today о конституционных поправках, обозвав его героев «холуями» и «предателями».

Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию бурно обсуждается, высказываются самые разные мнения. И это нормально. Для всех, кроме Алексея Навального. Понятно, что у поправок в Конституцию есть сторонники и противники — это нормально. Но Навальный решил не покритиковать, а оскорбить тех, с чьим мнением не согласен. После этого как он может себя называть политиком? То, что заявил Навальный в адрес ветерана Великой Отечественной войны, — неприемлемо. Переходить на личности непозволительно. Это не только некорректно, это просто по-человечески неприлично.

Свое возмущение словами блогера выразил председатель Ингушского регионального отделения ДОСААФ России Курейш Зурабов.

«Без уважения к старшим, без исторической памяти и культуры и с отрицанием всего того, чем мы можем гордиться, у России не будет будущего., — сказал он. — Слова эти бранные были адресованы человеку, который за Родину проливал собственную кровь. И это в год 75-летия Великой Победы. Благодаря усилиям таких людей, как Игнат Артеменко, мы сегодня имеем счастливую возможность рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо. В том числе и в российской политике. Это действительно за гранью добра и зла. Бережное отношение к старшему поколению, воспитание чувства уважения — это подлинная гуманность, то есть человеколюбие, истинная общечеловеческая ценность. Особым почтением к традиции уважения и почитания старших всегда славились на Кавказе, в особенности почтительным уважением славились ингуши, которые сумели сохранить и донести до наших дней ценность и значимость этого обычая».

Судя по всему, считает автор этих строк, шеф-редактор газеты «Ингушетия», у российской «оппозиции» с культурой вообще, видимо, проблемы, несмотря на декларируемую борьбу за демократические ценности. Нельзя называть себя патриотом страны и параллельно оскорблять людей, живущих в ней. Такое жесткое отношение к инакомыслящим — совсем не про свободу. Когда человека, победившего нацизм, называют холуем, это пощечина и вызов всем нам.

Все эти выпады Навального перекликаются с попытками загружать фотографии нацистских преступников на сайт «Бессмертного полка». Слова «оппозиционера» были оскорблением не отдельно взятого человека, а всего поколения.

Теперь интересно, какие последствия будут у этой истории. Очевидно, от этого принципиально зависит, в каком обществе мы будем жить дальше.