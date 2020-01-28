Впервые этот штамм коронавируса был идентифицирован на Ближнем Востоке. Особенностью заболевания БВРС является его высокая контагиозность (высокая степень заражения — легкое проникновение вируса в организм) и смертельный исход.

В последних числах 2019 года была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. И если первую серьезную вспышку инфекции зафиксировали на стойбищах верблюдов, то новая вспышка коронавируса связана с рынком рыбопродуктов, морепродуктов и экзотических животных для еды (змей, летучих мышей). Этот факт говорит в пользу того, что вспышки коронавируса непосредственно связаны со спецификой жизни обитателей некоторых видов живых существ в природе, которые являются носителями и передают инфекцию человеку при соприкосновении, в том числе употреблении в пищу.

По этой причине считается, что разносчиками коронавируса являются животные. Человек может заразиться от животного контактным путем, а также употребляя в пищу продукты питания животного происхождения (мясо, молоко, рыбу, морепродукты, экзотических животных) термически недостаточно обработанные или не прошедшие термическую обработку.

По последним событиям 2020 года в Китае официально подтверждены факты передачи вируса от человека к человеку, но полной картины механизма передачи вируса ученые пока не имеют, лишь уточняют, что вирус передается при тесном контакте и воздушно-капельным путем.

В группу риска входят медицинские работники, имеющие тесные контакты с заболевшими, работники ферм и рыбопромыслов по разведению животных, рыбы, морепродуктов. Охотники за экзотической пищей животного происхождения — в первых рядах рискующих своим здоровьем. Особенно рискуют люди пожилого возраста с ослабленным здоровьем, имеющие хронические заболевания легких, почек, ослабленный иммунитет, сахарный диабет.

Клиническая картина коронавирусной инфекции неспецифична, поэтому ее легко спутать с любой другой острой респираторной вирусной инфекцией. Симптомы коронавирусной инфекции проявляются в виде катаральных явлений (насморк, воспаление носоглотки, першение в горле, сухой кашель без отделения мокроты), высокой температуры, отдышки. Заболевание может сопровождаться диареей. Продромальный период — от 4-х до 10 дней и более.

На данный момент не найдено эффективного лечения КоВ, поэтому проводят симптоматическое лечение в зависимости от клиники заболевания. По этой причине большое внимание уделяется профилактике коронавирусной инфекции. Она включает воздержание от поездок в регионы, где зафиксированы вспышки заболевания. А при острой необходимости — следует использовать средства защиты (маски, респираторы, защитные очки или экраны, одноразовые перчатки), мытье рук после нахождения на улице, использования или касания предметов общего пользования (поручней в транспорте, ручек продуктовых колясок в магазине, ручек шкафчиков и дверей в общественных местах, денежных знаков — купюр, монет).

В регионах, смежных с очагами инфекции, людям необходимо сократить до нуля общение в общественных местах. Лучше пересидеть дома эпидемию и подготовить средства защиты для необходимых выходов за продуктами.

Поддержка иммунитета играет большую роль в усилении сопротивляемости организма вирусной инфекции. По этой причине не стоит увлекаться спиртным, как средством усиления иммунитета — спиртное, напротив, ослабляет защитные силы организма. Лучше остановиться на общепризнанных иммуностимуляторах, витаминах, снижении стрессовой и физической нагрузки на организм.

Профилактика предполагает меры предосторожности при посещении ферм, хлевов, рыбных хозяйств, стойбищ, рынков продуктов животного происхождения; мытье рук после контакта с животными; не употреблять в пищу продукты животноводства и рыболовства, не прошедшие надлежащую термическую обработку.