Как известно, цивилизованность общества — это не только технический прогресс с его изобретениями. В большей степени это ценность жизни и здоровья каждого живого существа. Причем не только жизни и здоровья людей, но и жизни братьев наших меньших — животных.

Но в том, что это только пустые слова, мы, к сожалению, убеждаемся с каждым днём, когда узнаем из прессы неутешительные прогнозы о плохом социальном положении домашних животных на территории нашей страны, которые по различным причинам в одночасье становятся бездомными и никому ненужными.

Как стало известно нашей газете, накануне глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в Генпрокуратуру РФ письмо с просьбой проверить руководство регионов на исполнение норм по созданию приютов для животных. Речь идет о Федеральном законе № 498 «Об ответственном обращении с животными», которого ждали 20 лет.

Необходимо отметить, что первую попытку принять закон о защите животных в РФ Госдума предпринимала ещё в 1999 году, но его отклонил Президент. Нынешняя редакция закона была принята в декабре 2018 года.

«Мы приняли решение направить запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой дать поручение прокурорам субъектов России проверить исполнительные власти регионов на предмет того, как они обеспечены муниципальными приютами для того, чтобы исполнять нормы федерального законодательства», — подчеркнул Бурматов.

Он пояснил, что с 1 января 2020 года в силу вступили положения федерального закона, регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды проанализировал положение в регионах на предмет обеспечения приютами для животных. По словам руководителя комитета, они завершили мониторинг и выяснили, что не все субъекты Российской Федерации подготовлены должным образом к осуществлению деятельности по обращению с бездомными животными.

«Во многих субъектах Российской Федерации либо совсем отсутствуют приюты для животных, либо их недостаточно, что делает невозможным применение методов гуманного обращения с бесхозными животными и противоречит нормам действующего законодательства. Одним словом, ситуация настолько плачевная, что по самым скромным оценкам, приютов в России в пять раз меньше, чем необходимо», — сказал глава комитета Госдумы, комментируя письмо, адресованное генеральному прокурору РФ.

В числе самых отстающих в этом плане представитель Госдумы назвал десять субъектов РФ, которые вообще не предоставили никакую информацию о состоянии дел по приютам, среди которых числится и Республика Ингушетия.

«Если мы из 16 регионов получили официальную информацию о том, что у них нет ни одного приюта, то из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Северной Осетии, Чечни, Тувы, Красноярского и Приморского краёв, а также Амурской и Еврейской автономных областей не поступило никакой информации в ответ на наш запрос. Это является в принципе нарушением федерального закона, потому что других способов обращения с безнадзорными животными нет, а приюты у них, скорее всего, отсутствуют, и как они собираются исполнять закон в этом году, тоже непонятно», — сказал Бурматов.

Между тем, как утверждают в Госдуме, у регионов было достаточно времени на то, чтобы подготовиться к исполнению закона, так как со дня его внесения до окончательного принятия прошло уже восемь лет. Кроме того, для вступления в силу норм о приютах была дана отсрочка на год.

Необходимо отметить, что сегодня все страны мира старательно борются с этой проблемой. Повсеместно организуются приюты для бездомных кошек и собак, создаются благотворительные фонды, где сердобольные неравнодушные граждане финансово помогают животным и обеспечивают им кров и пищу.

Только вот эта проблема в России, как и многие другие, до сих пор остается нерешенной. Постоянной государственной программы, направленной на урегулирование данного вопроса в России, также не существует. Периодически животных отлавливают и попросту уничтожают. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что неравнодушные граждане поднимают вопрос трудности существования животных и пытаются им как-то помочь.

Не лучшим образом, если не худшим, обстоят дела с проблемой бесхозных животных и в нашей республике. Все мы ежедневно видим брошенных собак и кошек на улицах наших городов и сёл, но далеко не все административные органы задумываются над тем, как им помочь. А ведь стоило бы учесть то, что не только люди нуждаются в помощи.

Газета «Ингушетия» решила провести собственное расследование по этому делу и связалась со многими чиновниками региональной власти и экспертами для того, чтобы выяснить, что не так с законом об обращении с животными. Мнение опрошенных нами людей, прямо скажем, было неоднозначным, и во многом имело расхожий характер.

К примеру, заместитель министра сельского хозяйства Ингушетии Зелимхан Оздоев выразил своё сугубо личное мнение о том, что приюты для животных — не есть самый актуальный вопрос для нашей республики, ибо у нас существует масса нерешенных более важных задач.

— Построить приюты для животных и вкладывать туда деньги (содержание одной собаки обходится в 176 рублей в день, или 62240 рублей в год, — прим. авт.) — для бюджета республики, думаю, может стать неподъемной задачей, ведь это большие затраты, — подчеркнул он. — Более того, строить такие объекты, считаю, нецелесообразно ещё и по той причине, что у нас в республике нет такого количества бездомных собак и кошек, а приюты — их недостаточно построить, их надо ещё и обслуживать.

По его словам, намного более важным для нас является вопрос привлечения к ответственности хозяев крупных и мелких рогатых безнадзорных животных, которые систематически причиняют вред посевам сельхозпроизводителей и наносят урон частным приусадебным участкам жителей республики.

— В данное время нами прорабатывается вопрос о строительстве специальных загонов для беспризорного скота на территории нескольких сёл и городов, чтобы отслеживать ситуацию и вести контроль за выпасом домашних животных на специально отведенных для этого местах, — отметил Зелимхан Идрисович.

Да, вопрос с выпасом скота, безусловно, очень актуален в наши дни, и об этом наша газета писала неоднократно, хотя никаких мер со стороны исполнительной власти по этому поводу тоже принято не было. Только позволим себе усомниться в том, что наш респондент З. Оздоев доподлинно хорошо владеет ситуацией и знает, какое количество брошенных и беспризорных кошек и собак ведет бродяжный образ жизни.

Наши читатели, которые внимательно следят за прессой, должны были обратить внимание на то, что газета «Ингушетия» на постоянной основе обращается к проблеме нарушения экологических норм. Мы в своих острых публикациях не раз поднимали эту извечную проблему с брошенными животными и неоднократно давали информацию о том, что на территории республики власти не уделяют должного внимания решению этого вопроса, и что от этого многие граждане испытывают определенные трудности и дискомфорт.

В частности, сравнительно недавно в своем материале под названием «Набат по брошенным животным» мы писали о том, что в селе Плиево проживает женщина, которая по своей собственной инициативе решила устроить у себя во дворе частный приют для брошенных кошек и собак. Только для этого ей необходимы были финансовые средства и волонтерская помощь, которую она просила у представителей местной власти.

Дело в том, что у Людмилы Евлоевой (так зовут эту женщину) давно зрела мечта открыть у себя на дому приют для бездомных животных, так как у нас в республике до них никому нет дела. Но когда она обратилась к пользователям социальных сетей с просьбой откликнуться на сбор денег для приобретения небольшого щитового домика для кошек и собак, чтобы они в тепле могли провести зимние холода, кроме простых жителей, никто из общественных деятелей и чиновников на её призыв не отозвался и не помог.

Журналисты газеты «Ингушетия», всецело поддерживая инициативу Людмилы Магометовны (priyut.murkosha06), через социальные сети бросили клич и объявили сбор средств на приобретение постоянного жилья для её маленьких питомцев, но на сегодняшний день не удалось собрать даже половины суммы.

Также по двум нашим региональным телеканалам об этой женщине был показан сюжет, в котором подробно рассказывалось о том, с каким трудом эта малообеспеченная многодетная семья справляется с большим количеством брошенных кошек и собак.

Одним словом, получилось так, что единственным органом власти, который откликнулся на просьбу этой сердобольной женщины, оказались средства массовой информации Ингушетии, которые сделали всё, что было в их силах. А ведь такое игнорирование, как говорят депутаты Госдумы, является не простым человеческим фактором, а прямым нарушением закона.

Как рассказала Людмила Евлоева, собак она не берёт на поруки: щенков к ним, как обычно, подбрасывают, а повзрослев, они быстро размножаются. Только от кошек она отказываться не может, даже если их привозят из других мест. Бывает, иногда ей помогают бывшие хозяева этих животных, дают небольшие деньги на питание и лечение, но это только мизер по сравнению с тем, какие затраты на это требуется. Ведь животные очень часто болеют, травмируются, а это уже дополнительные расходы по их содержанию.

Согласитесь, таких сострадательных людей, как Людмила Магометовна, среди нас, к сожалению, очень мало. Да и те, что есть, могут накликать на себя беду, потому как, не имея для этого всех необходимых условий, они стараются содержать у себя дома большое количество животных, которые, кроме всего прочего, могут стать разносчиками многих заразных заболеваний, таких как чума, парвовирусный энтерит (олимпийка), демодекоз (подкожный клещ) и другие.

Более того, так называемые «незарегистрированные приюты», создаваемые любителями животных на своих приусадебных участках, в своих домах или квартирах, зачастую вызывают общественный резонанс и полемику среди соседей и жителей из близлежащих жилых секторов, потому как создают определенные неудобства и дискомфорт среди общества.

У Людмилы Евлоевой тоже за последнее время из-за своего бескорыстного желания помочь бедным животным изрядно испортились отношения с людьми, которые проживают с ней пососедству. Дело в том, что её четвероногие питомцы (особенно собаки), пользуясь отсутствием загороженных вольеров, очень часто делают набеги на соседние улицы и причиняют вред частным подворьям. По таким случаям люди, конечно, выказывают ей свое недовольство, даже отстреливают её собачек, и подобные стычки с соседями оборачиваются для женщины глубокими душевными переживаниями. Также на её страничке в «Инстаграм» подписчики часто критикуют деятельность Евлоевой и считают её чуть ли не сумасшедшей.

— Я понимаю, что мои кошки и собачки мешают людям спокойно жить, — говорит Людмила, — но я не знаю, как их изолировать от общества, ведь я не в силах построить им отдельное помещение за свой счет. Тем более что не все собаки, которые обитают вокруг моего домовладения, можно назвать моими. Я их просто кормлю, потому что не могу смотреть на них, когда они голодные, и выбрасывать их тоже некуда.

Да, действительно, в данном конкретном случае у этой проблемы есть две стороны. Другими словами, недовольных людей тоже можно понять, ведь подобные приюты должны размещаться в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях и непременно в местах, находящихся в достаточной отдаленности от мест проживания людей.

В средствах массовой информации также высказывается мнение, что стихийное сборище собак и кошек в жилых домах, где проживают и малолетние дети, — это не только акт проявления милосердия, но и одна из форм расстройства психики, выражающаяся в навязчивом стремлении доказать другим, что они (любители животных) более сострадательны и услужливы, чем другие. При этом садистские наклонности у таких людей не обнаруживаются — им просто жалко оставлять животных на улице. А как доказали ученые, в ряде случаев брошенок содержат граждане, которые сами нуждаются в заботе и психологической помощи. Только зачастую многие животные оказываются в тесных помещениях, недоедают, болеют и бесконтрольно плодятся.

Кроме этого, согласно заключению специалистов «Центра гигиены и эпидемиологии», уровень шума на улице из-за лая большой своры собак, может превышать нормы в несколько десятков раз, а это очень негативно отражается на людях с чувствительной психикой, которые при этом днем ещё должны ходить на работу. А как мы знаем, качество труда любого работника напрямую зависит от того, при каких обстоятельствах проходил его отдых, точнее сон.

Также кому может понравиться, как чужие собаки группами бродят по частным дворам, справляя нужду где попало, и гуляют везде без присмотра, причиняя вред подсобному хозяйству и живности? Честно говоря, это небезопасно не только для птицы, но и для людей. Поэтому нам сегодня известны такие случаи, когда соседство с подобным «приютом» вызвало огромное число жалоб со стороны недовольных граждан и вынудило родственников судиться друг с другом.

Необходимо отметить, что подобная картина наблюдается и в других населенных пунктах нашей республики. Многие читатели нашей газеты пишут нам и звонят с просьбой помочь им избавиться от нашествия беспризорных собак, которые очень часто нападают на людей. И вот вам ответ на вопрос, необходимы ли нам специальные собачьи или кошачьи приюты. И почему некоторые чиновники считают, что в отличие от российских регионов, в Ингушетии нет особой надобности их строить?

Свое мнение по этому поводу высказал и председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Народного собрания Ингушетии Бейал Евлоев, который сразу пояснил, что у нас в республике из-за отсутствия финансирования без движения лежит много социальных проектов, от которых зависит благополучие людей. И поэтому вопрос обустройства кошек и собак — не самый актуальный на сегодняшний день.

— Но для того, чтобы они у нас появились, должны работать муниципалитеты на местах, — отметил он. — Именно они должны быть инициаторами того, чтобы вести контроль за размножением бездомных животных, производить своевременную стерилизацию и отстреливать их в случае необходимости. А строиться муниципальные приюты должны по решению правительства, ведь это дело государственной важности и довольно затратное и хлопотное мероприятие.

Так-то оно так, и мы знаем, что правительство и муниципалитеты на местах должны взять ситуацию в свои руки, но пока что никаких сдвигов в сторону улучшения положения не видно.

Комментируя этот вопрос, Харон Бекбузаров из управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования отметил, что они не полномочны решать, нужны ли такие учреждения в нашей республике или нет. В их задачи входит только надзор за правильной эксплуатацией любого объекта по линии Росприроднадзора.

— Наше управление ведет надзорную деятельность за зверинцами и зоопарками, которые существуют в нашей республике, и следит за тем, чтобы к животным было гуманное отношение со стороны содержателей, — отметил он. — Что касается специальных приютов для кошек и собак, которых у нас в Ингушетии нет, думаю, что они крайне нужны, потому как на наших улицах и в местах скопления производственных объединений и пищеблоков можно наблюдать большое количество бездомных животных, которые питаются неизвестно чем. Было бы хорошо открыть у нас хотя бы один крупный питомник для такого зверья и как должно содержать их. Только легко сказать, а делать трудно. Но и закрывать глаза на эту извечную проблему тоже нельзя.

Согласно статье 16 Федерального закона, порядок организации деятельности приютов для животных, а также нормы содержания животных в них устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными правительством Российской Федерации.

В начале 2020 года вступили в силу еще несколько важных положений этого закона. Однако зоозащитники считают, что закон нуждается в тщательной доработке, а без поддержки государства и граждан проблемы роста числа безнадзорных животных и жестокого обращения с ними решить невозможно. При этом в российском обществе нет консенсуса по вопросу ответственного отношения к домашним животным. Однако, как показало исследование, львиная доля жителей мегаполисов считают, что не благотворительные фонды, а государство должно решать проблему безнадзорных животных. Чтобы положения закона работали, законодатель должен дополнительно прописать механизмы его исполнения на местах. Поэтому в начале 2019 года профильным министерствам было поручено подготовить нормативные подзаконные акты, которые, как выяснилось, во многих регионах, в том числе и Ингушетии, приняты не были.

Как рассказала заместитель руководителя рабочей группы по вопросам безнадзорных животных Общественной палаты РФ Елена Иванова, зоозащитники страны вместе с думским комитетом по экологии, представителями Минприроды, Минсельхоза и МВД России разработали Порядок обращения с безнадзорными животными и предложения по организации деятельности приютов. Однако в принятых осенью 2019 года правительством РФ методических указаниях по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев и методических указаниях по организации деятельности приютов предложения зоозащитников учтены не были.

«В первом из принятых документов регионам предоставлено право действовать по своему усмотрению и с учетом имеющейся инфраструктурной обеспеченности. Это неправильно, ведь у большинства из них нет ни опыта, ни подходящей инфраструктуры», — считает Иванова. По ее мнению, вместо приютов, устроенных по всем санитарным нормам, в отдельных регионах могут снова появиться настоящие концлагеря для животных и «черные» ловцы.

Елена Иванова считает, что из-за отсутствия разъяснений в регионах могут организовываться стихийные приюты в неприспособленных местах и без должного санитарного и ветеринарного контроля. Регионам в первую очередь нужна системная поддержка государства не только муниципальных, но и частных приютов.

Также президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа во время круглого стола «Вместе ради перемен» в декабре 2019 года заявил, что считает необходимым скорейшее принятие закона о регистрации животных, что позволит регулировать численность непривитых и некастрированных домашних животных и выявлять особей с генетическими заболеваниями. Поэтому ветеринары предлагают внести поправки в ГК РФ и рассматривать животное не как «имущество», а как «источник повышенной опасности» — тогда владельцев больных и бешеных животных смогут наказывать в случае их нападения на людей.

Учитывая все эти основные особенности, глава думского комитета Владимир Бурматов назвал следующий порядок действий принятого законодательного акта: для начала регионам выдается предписание устранить нарушение законодательства, и для этого дается определенный срок.

«Если предписание не устраняется, то наступает сначала дисциплинарная ответственность, потом административная и так далее, в зависимости от тяжести правонарушения, — сказал он. — Также проводимый анализ государственных контрактов в этих регионах, где не созданы приюты, будет способствовать тому, чтобы выявить нецелевое использование муниципальных или региональных денег, а это уже уголовщина».

Кроме того, комитет планирует провести 22 января с. г. заседание по этой теме с участием представителей Минприроды и Генпрокуратуры, чтобы обсудить, какие действия может принять федеральный орган исполнительной власти и надзорные ведомства для того, чтобы помочь регионам в этой ситуации.

«Мы будем требовать, чтобы чиновники в тех регионах, в которых приюты не созданы, были привлечены к ответственности», — заключил Бурматов.

Это говорит о том, что власти признали необходимость строительства государственных приютов в каждом регионе страны.

Не секрет, что нас окружает много людей, которые хладнокровно относятся к нелегкой судьбе брошенных животных, даже намеренно издеваются над ними, вместо того, чтобы проявлять заботу. Но есть и такие чиновники, которые в силу занимаемых должностей просто обязаны решать вопросы обустройства бесхозных четвероногих, но, к сожалению, они осознанно обрекают их на голод и гибель. Это очень большая проблема нашего общества, которая стоит достаточно остро. Другими словами, безнаказанность порождает новые нарушения, и неважно, кого они касаются: людей или животных.

Опыт разных стран показывает, что неэффективно тупо уничтожать всех бродячих собак и кошек, поскольку через короткий промежуток времени на освободившееся место подтягиваются новые, еще более дикие, заразные и опасные стаи с прилегающих территорий. Наиболее реальным и гуманным способом сократить популяцию бездомных животных, по мнению общественности, является схема «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск», которая весьма успешно работает в цивилизованных странах Западной Европы и США.

А в Австралии, к вашему сведению, собака или кошка не успевает стать бродячей, оказавшись на улице. О потерявшемся животном немедленно сообщают в ближайшие приюты, и волонтёры немедленно приезжают, чтобы забрать зверя. Таким же образом поступают и в других цивилизованных странах мира.

Каждый человек должен понять, оттого что мы будем подкармливать и жалеть бездомных животных, сама проблема не решится. Здесь нужны кардинальные меры ее решения. Для того чтобы эта проблема исчезла, нужно сделать так, чтобы на наших улицах не осталось ни одного бродячего животного. А для этого нужны приюты и люди, искренне любящие животных.