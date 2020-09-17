Что бы это значило?

А может все намного проще? Скажем, мусорный оператор таким образом решил разрекламировать свою деятельность? Хотя не хочется думать, что доживем до тех дней, когда цветы станут ассоциироваться с отходами.

Или, положим, адресат шикарного букета по-своему оценила внимание к себе?

Впрочем, есть и более приземленная версия: цветы просто завяли и их выкинули. Ну, не так же демонстративно, в конце концов!