Фотофакт

Что бы это значило?

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«Миллион» алых роз — на мусорном контейнере. К чему бы это, что за символ такой странный?

А может все намного проще? Скажем, мусорный оператор таким образом решил разрекламировать свою деятельность? Хотя не хочется думать, что доживем до тех дней, когда цветы станут ассоциироваться с отходами.

Или, положим, адресат шикарного букета по-своему оценила внимание к себе?

Впрочем, есть и более приземленная версия: цветы просто завяли и их выкинули. Ну, не так же демонстративно, в конце концов!

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