В суд уже направлено три уголовных дела указанной категории и выявлено три лица, совершивших преступления. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано девять фактов фальшивомонетничества. В связи с этим в МВД России по Ингушетии рассказали, куда обращаться при обнаружении фальшивой купюры, и как чаще всего действуют сбытчики подделок.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. И фальшивки бывают настолько качественными, что их практически невозможно отличить от настоящих. Иногда с этим не справляются даже технические средства, определяющие подлинность с помощью ультрафиолета. Если вы обнаружили в кошельке фальшивую купюру, не стоит паниковать.

Обычно происходит так...

Человеку, совершающему наличный расчет, неожиданно сообщают, что он расплачивается фальшивой купюрой. Как правило, это происходит либо в банке, либо на почте или в магазине. Выявление и погашение фальшивых купюр должно осуществляться только банками в соответствии с 16 главой Положения ЦБР N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот» от 24 апреля 2008 года.

Поэтому кассиры магазинов, аптек, предприятий сферы обслуживания, сотрудники почты и операторы других организаций, оказывающих услуги за наличный расчет, не имеют полномочий изымать и уничтожать фальшивые деньги. В случае обнаружения купюр с признаками подделки они должны незамедлительно вызвать полицию.

А вот кассовый работник банка должен поступить следующим образом. Если работник банка определяет вашу купюру как неплатежеспособную, на нее сразу проштамповывается оттиск «В обмене отказано» или «Подделка», наименование кредитной организации, дата, ФИО работника и роспись. Погашенная неплатежеспособная банкнота возвращается клиенту, так сказать, в качестве сувенира, но только после беседы с правоохранительными органами.

Если же в банке купюру посчитали просто сомнительной, то кассир обязан составить справку, вписав реквизиты денежного знака, номинал, год изготовления. Эта справка выдается на руки клиенту взамен купюры, которая передается сотрудникам органов внутренних дел для расследования и проведения экспертизы. После всех этих мероприятий деньги снова возвращаются в банк. Если банкнота признается подлинной, она возвращается владельцу. Если купюра неплатежная, она также возвращается, но уже погашенной, то есть с оттиском «Обмену не подлежит».

Наказание за сбыт поддельной купюры

Если у вас в кошельке оказалась фальшивая купюра или просто закралось подозрение, что это подделка, ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее. Это может плачевно закончиться. Если вы пытаетесь избавиться от подделки на рынке, в магазине или любой другой торговой точке, вы сознательно становитесь соучастником преступления.

Помните, статья 186 Уголовного кодекса РФ «Незаконное изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денежных знаков банка РФ» предусматривает и уравнивает ответственность как изготовителя, так и сбытчика фальшивых денег. Преступления, связанные с фальшивыми деньгами, относятся к тяжким и оборачиваются лишением свободы на срок до 15 лет.

Куда обращаться?

Чтобы удостовериться, что деньги не фальшивые, обратитесь в банк и закажите экспертизу денежного знака на подлинность. Вам предложат составить заявление на проверку купюры и приложить опись сомнительных банкнот. Работник банка оформит ордер по форме 0401108 на сумму принимаемых денег. Вам на руки выдадут один экземпляр данного мемориального ордера. После экспертизы банкноту возвратят. Экспертиза, как правило, производится платно.

Второй путь — сразу обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону дежурной части МВД по Республике Ингушетия 8 (8734) 55-01-54 или по «телефону доверия» 8 (8734) 55-04-99 либо 02.

Сотрудники полиции заведут дело, проведут экспертизу подлинности и расследование по факту обнаружения фальшивых денег. Вам будет необходимо вспомнить все обстоятельства, при которых вы получили на руки данную купюру, и человека, рассчитавшегося с вами поддельными банкнотами. Экспертизу будут проводить сотрудники полиции, но купюру (если она фальшивая) вам уже не вернут.