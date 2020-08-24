Подробнее о причинах и способах предупредить пожары в этот период рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия Тамерлан Плиев.

— Тамерлан Алиханович, каковы основные причины пожаров в осенне-зимний период?

— По данным ежегодного мониторинга обстановки с пожарами, в республике в осенне-зимний период увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Это напрямую связано с сезонным понижением температур. Жители региона начинают интенсивно использовать газовые приборы и электрообогреватели. С наступлением холодов увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, а следовательно, возрастает нагрузка на электропроводку.

В ряде случаев по причине естественного старения, а также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару.

Что касается газовых приборов, некоторые жители самовольно подключают газовые котлы и кустарным образом подключают газовые приборы, что может привести к пожару.

— С какими нарушениями чаще всего сталкиваются инспекторы государственного пожарного надзора в ходе профилактических рейдов в жилом секторе?

— Пожары в жилых домах происходят вследствие так называемого пресловутого человеческого фактора, то есть из-за незнания и несоблюдения населением правил пожарной безопасности в быту. Основными причинами пожаров в жилом секторе на протяжении продолжительного времени являются неосторожное обращение с огнем, нарушения при эксплуатации электронагревательных приборов, газовых плит, детская шалость с огнем.

— Какие меры принимаются сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы для уменьшения количества пожаров и гибели людей?

— С учетом складывающейся обстановки, а также в целях обследования противопожарного состояния домовладений и квартир граждан на предмет их готовности к осенне-зимнему пожароопасному периоду, организованы и проводятся пожарно-профилактические акции, направленные на исключение причин и условий, способствующих возникновению пожаров и гибели людей от них. При этом акцент в этой работе сделан на наиболее уязвимые социальные группы — семьи, воспитывающие детей, на одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов.

Эти сезонные профилактические мероприятия стимулируют большинство граждан заблаговременно привести свое жилище в порядок. Совместно с представителями органов внутренних дел, социальной защиты населения, органов местного самоуправления и работниками Всероссийского добровольного пожарного общества проводится комплекс мероприятий по обучению и информированию населения о необходимых мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организуются и проводятся проверки предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и отопительных котельных, обслуживающих объекты социальной сферы, жизнеобеспечения и жилищный фонд.

— Как вы оцениваете эффективность профилактических мероприятий?

— Благодаря принимаемым мерам на территории республики наблюдается стабильная обстановка с пожарами и последствиями от них, роста количества пожаров и материального ущерба от них не допущено.

— Какие советы рекомендуете жителям к осенне-зимнему пожароопасному периоду?

— Необходимо отремонтировать электропроводку, неисправные выключатели и розетки. Содержать в исправном состоянии отопительные электрические и газовые приборы, держать их подальше от штор и мебели на несгораемых подставках. Не допускать включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети, нельзя применять самодельные электронагревательные и газовые приборы. Обязательно нужно перед уходом из дома проверять выключение газового и электрического оборудования. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра и регулярно проверять газовые котлы и очищать дымоходы от сажи. Соблюдая эти несложные правила, жители смогут обезопасить свое жилище от пожара.

— И в завершение расскажите о правилах поведения при пожаре?

— При обнаружении пожара необходимо сразу позвонить по номеру «101» или «112». Вывести людей из помещения, при возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Если самостоятельно справиться с огнем не удается, нужно покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.