«Россети» демонстрируют стабильные результаты деятельности и уверенный рост на протяжении последних трех лет. Улучшение операционной эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий и повышение прозрачности для наших акционеров остаются приоритетными направлениями развития компании. «Россети», являясь одним из мировых лидеров электросетевого комплекса, продолжают укреплять свои позиции, руководствуясь лучшими международными практиками и стараясь меняться вместе с потребностями наших клиентов» , — отметил генеральный директор компании Павел Ливинский, комментируя показатели.

По словам главы холдинга, принятая в конце года стратегия компании до 2030 года не только формирует ключевые задачи развития и ставит количественные ориентиры их достижения, но и «призвана продолжать развитие электросетевого комплекса и диверсифицировать направления работы в интересах потребителей, акционеров и государства».

«Убежден, что в плотном сотрудничестве с правительством Российской Федерации и профильными министерствами поставленные задачи будут своевременно реализованы», — подчеркнул Ливинский.

Ознакомиться с полным отчетом о финансовых результатах деятельности компании «Россети» за 2019 год можно в соответствующем разделе на официальном сайте.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.