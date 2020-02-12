С первых дней начала Великой Отечественной войны на фронт ушли тысячи ингушей. Многие из них не вернулись с полей сражений, не радостным было и возвращение оставшихся в живых (как представителей репрессированных народов их снимали прямо с боевых позиций и отправляли в места высылки ингушского народа).

Ингушей-фронтовиков, которые сумели каким-то чудом остаться на фронтах (зачастую изменив имя или фамилию и национальность) и прошли тяжелые боевые пути, проливавших кровь за Родину, по окончании войны встречали на Кавказе не как победителей, а как «врагов народа», «изменников Родины», встречала не родина, а холодные степи Казахстана.

Ценой огромных жертв, неимоверных, порою сверхчеловеческого напряжения сил и воли к победе, народы СССР, в том числе народы Северного Кавказа, отстояли независимость и суверенитет общего Отечества, отстояли само право на жизнь и мир.

Время с июня 1941 года по ноябрь 1942 года принято считать первым периодом Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Он охватывает не только ожесточенные кровопролитные сражения Красной армии с хорошо вооруженными армиями германского вермахта в Прибалтике, Белоруссии, Молдавии, на Украине, в районе Ленинграда, под Смоленском и Москвой, под Ростовом-на-Дону и Краснодаром, на Кавказе, но и оборонительный период, одним из ярчайших героических страниц которого является Сталинградская битва, проходившая с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

В той битве на Волге, вошедшей в анналы Второй мировой войны 1939-1945 гг., советские воины дрались в городе за каждый дом, улицу, квартал, проявляя невиданную стойкость, упорство, мужество и отвагу. Неоднократные попытки немецко-фашистских частей осуществить с декабря 1942 года по январь 1943 года контрнаступления для вывода попавшей в кольцо окружения армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса провалились.

Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей, завершилась победой советских войск. Битва под Сталинградом явилась одним из важнейших этапов на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией. Эта битва положила начало коренному перелому как в ходе Великой Отечественной, так и во всей Второй мировой войне.

Приближая Победу 1945 года, своим мужеством и отвагой отличились многие воины-ингуши. В канун 75-летия Великой Победы в ВОВ Госархив Ингушетии вновь вспоминает о ярких свидетельствах мужества, храбрости и стойкости достойных сынов Ингушетии, заключенных в наградных листах героев минувшего лихолетья.

Тангиев Алихан, 1905 г. р.: «Был в течение шести месяцев прикомандирован к представителю Маршала Советского Союза товарища Буденного, имевшего задание по сбору и захвату высокоценных чистокровных лошадей для восстановления коннозаводства Союза. В боях за Будапешт, Кижбер и Вену, идя совместно с передовыми частями, товарищ Тангиев прорывался в конюшни ипподрома, где лично захватывал ценных чистокровных английских лошадей. Так, в боях за Будапешт, под автоматным и пулеметным огнем, в районе ипподрома Керепеш захватил и вывел 30, а на венском — 17 голов.

Самоотверженная работа товарища Тангиева в значительной степени способствовала выполнению задания Маршала товарища Буденного по захвату и отправке в Советский Союз высокоценных племенных лошадей».

Яндиев Аббас Эдель-Гиреевич, 1922 г. р.: «Сержант Яндиев на фронте Отечественной войны с 1941 года участвовал в боях за Сталинград. В борьбе с немецкими захватчиками проявил себя стойким и умелым защитником нашей Родины. Был два раза ранен. В нашей части в боях с фашистами также показал себя смелым и решительным командиром, требовательным к себе и подчиненным. В боях под Сталинградом бесстрашно выносил с поля боя раненых».

Цечоев Султан Ашпакиевич, 1907 г. р.: «В боях с немецкими захватчиками Цечоев проявил себя смелым, энергичным не жалеющим своей жизни. 20 сентября 1943 года под деревней Софиново при отражении атаки неоднократно контратаковал противника, показал себя смелым, знающим свои обязанности младшим командиром, в результате чего все контратаки противника были отбиты с большими потерями для противника. Сам Цечоев из своего пулемета уничтожил 10 солдат противника и вывел из строя 3 повозки с боеприпасами.

23 сентября 1943 года в бою были убиты кони, запряженные в пулеметную тачанку, где командиром расчета был товарищ Цечоев. Тачанка была окружена немцами, оставшись один с пулеметом, товарищ Цечоев в упор расстрелял нападавших немцев. В результате боя товарищ Цечоев уничтожил 11 немецких автоматчиков».

Албагачиев Алаудин, 1914 г. р.: «12 декабря 1942 года в бою с немецкими захватчиками за хутор Лисинский Сталинградской области товарищ Албагачиев проявил себя смелым, храбрым и решительным, презирая смерть, при наступлении действовал впереди и первым ворвался в село, своим огнем уничтожил 12 солдат и офицеров противника. Не раз ходил в разведку и доставлял ценные сведения о месте расположения огневых точек противника. В одну из таких разведок установил расположение двух ручных пулеметов противника и, при непосредственном сближении, броском гранат уничтожил один ручной пулемет с прислугой».

Мархиев Хаджи-Бекир Хаджи-Мурадович, 1917 г. р.: «За весь период боевых действий гвардии младший лейтенант Мархиев выполнял задания командования по заготовке продфуража и обеспечению последним полка, а также в необходимых случаях реализовал наряды по заготовке в целом для всей дивизии. Зачастую не имея транспортных средств, доставляя заготовленный продфураж по весеннему бездорожью, точно и своевременно, используя транспорт местного населения, обеспечивал бесперебойную доставку всего заготовленного продфуража. За весь период его работы по заготовке продфуража не осталось ни одного килограмма, не подвязанного к расположению полка.

Особенно большую работу по заготовке и обеспечению полка проделал гвардии младший лейтенант Мархиев на маршах и в бою. Своевременно обеспечил полк в боях за город Мозырь и в последующих боях, чем обеспечивал успешное выполнение боевой задачи, поставленной перед полком. Личной повседневной заботой о составе подразделений и повседневным контролем непосредственно в боевых порядках добился высококачественного питания и доставки его вовремя на поле боя».

Осканов Хасултан Лорсович, 1913 г. р.: «Непосредственно находился на Сталинградском фронте с 12 февраля 1942 года по 13 августа 1942 года в составе Грозненского военно-пехотного училища в должности курсанта. При наступлении на 3-ем участке Сталинградского фронта 118-го укрепительного района, 13 августа 1942 года получил сквозное осколочное ранение правой голени с переломом обеих костей, осложнившееся остеомиелитом, ходит с протезом. Инвалид 2-ой группы, в настоящее время служит в Алма-Атинском заготзерно начальником административного хозяйственного отдела, по месту работы характеристика положительная».

Мальсагов Махмут Мальсагович, 1920 г. р.: «Прошел славный боевой путь от Сталинграда до Праги, участвуя при этом во всех крупных боевых операциях, где не раз проявлял доблесть и мужество при выполнении боевых заданий командования. В последней наступательной операции самоотверженно работал на обслуживании переправ через многочисленные водные преграды. Мальсагов работал под огнем противника в расчете десантной лодки, одним из первых вступил на берег противника. Даже при самых интенсивных артналетах товарищ Мальсагов не остановил работу».

Тангиев Зелимхан Магометович, 1910 г. р.: «В боях на реке Миус за Ново-Бахмутский произвел окапывание линий связи между дивизионами, штабом группы ПП и штабом дивизии и этим самым обеспечил бесперебойное управление огнем своего полка на весь период боя. Во время всего боя находился на Ц. Т. С. и обеспечивал централизованное управление огнем полка. При передвижении боевых порядков сам лично под артиллерийским, пулеметным обстрелом и бомбежкой авиации находил телефонную связь второго положения, следуя непосредственно за пехотой.

В районе балки Зеленая товарищ Тангиев был ранен в голову осколком снаряда, но не покинул своего поста до тех пор, пока командир части не приказал ему выбыть в тыл. Не дождавшись полного излечения, товарищ Тангиев снова вернулся в строй и продолжал отлично работать. За весь период с 18 августа по 10 сентября — по настоящее время товарищ Тангиев обеспечивал бесперебойную связь внутри дивизионов и с пехотой и этим самым обеспечивал своевременное выполнение задачи полка».

Солс Кодзоев, сотрудник Госархива Ингушетии