Новогодний праздник

Не прерывая традицию

Человеческое участие и внимание — вот главное «лекарство» от многих болезней

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Вот время пошло! Как мало праздников, как много негатива из телевизора, интернета, в реальной жизни! И как только что-то хорошее увидишь или почувствуешь, прямо хочется за него зацепиться.

— В бытность работы председателем общественного совета МВД Ингушетии я часто навещал эту семью в канун Нового года, приносил подарки малышам, — рассказал газете «Ингушетия» Магомед Бекмурзиев. — Сегодня я там не работаю. Но не могу забыть глаза этих ребятишек, полные счастья и надежды. Поэтому решил не прерывать своего рода традицию.

Речь идет о семье Алихана и Азы Ажиговых из сельского поселения Плиево. Несколько лет уже Магомед Бекмурзиев, нарядившись в Деда Мороза, поздравляет молодую семью с грядущим новогодним праздником, где из четырех детей двое — инвалиды. Забота, внимание и участие — вот панацея от всех человеческих недугов и болезней. Кто бы что ни говорил!

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