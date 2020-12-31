— В бытность работы председателем общественного совета МВД Ингушетии я часто навещал эту семью в канун Нового года, приносил подарки малышам, — рассказал газете «Ингушетия» Магомед Бекмурзиев. — Сегодня я там не работаю. Но не могу забыть глаза этих ребятишек, полные счастья и надежды. Поэтому решил не прерывать своего рода традицию.

Речь идет о семье Алихана и Азы Ажиговых из сельского поселения Плиево. Несколько лет уже Магомед Бекмурзиев, нарядившись в Деда Мороза, поздравляет молодую семью с грядущим новогодним праздником, где из четырех детей двое — инвалиды. Забота, внимание и участие — вот панацея от всех человеческих недугов и болезней. Кто бы что ни говорил!